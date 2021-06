Inició en Diez de Octubre intervención sanitaria con candidato vacunal Abdala

Con actos de apertura simultáneos en los consultorios médicos de las ocho áreas de salud del territorio inició este martes en el municipio Diez de Octubrehttp://: https://www.radiociudadhabana.icrt.cu/municipios/diez-de-octubre/ la intervención sanitaria en la población con el candidato vacunal Abdala, cuyo nivel de eficacia supera el 92 por ciento.

Organización y disciplina caracterizan la jornada, junto al sentimiento de compromiso que manifiestan los trabajadores de salud con el bienestar del pueblo, y el agradecimiento de los pobladores a los científicos cubanos, el gobierno del país y a todos los que hicieron posible que llegara este momento, expresiones reveladas en dichas celebraciones.

Un total de 129 mil personas tienen previsto vacunar en la demarcación durante este proceso, que busca dar una mayor protección a los pacientes ante la Covid-19, anunciaron las autoridades de salud

La anterior cifra se sumará a los miles de habitantes que se beneficiaron con Soberana 02, cuando se realizó el ensayo clínico fase III de ese inmunólogo, ocasión en que Diez de Octubre participó con ocho sitios de vacunación y obtuvo resultados favorables.

En esta oportunidad son 190 los vacunatorios e igual la cifra de sitios de observación habilitados en el municipio para la intervención sanitaria, que en su primera jornada priorizó a las personas de tercera edad.

Clara Francisca Ors García, de 92 años, fue la primera en vacunarse en el consultorio 24 del área de salud del Policlínico Luis de la Puente Uceda, en el Consejo Popular Víbora, y refirió a este sitio: ¨ Me siento bien, no me duele nada, he sido muy bien atendida desde que llegué acá y me estoy tranquila, segura, sin nada de qué quejarme.¨ – dijo mientras esperaba en el sitio de observación.

Junto a ella otros seis pacientes – mientras transcurría la hora requerida para la vigilancia después de la administración de la vacuna – se deleitaban con las presentaciones de la Brigada Cultural José Martí, que apoya con sus actuaciones el desarrollo de la intervención sanitaria en los diferentes lugares habilitados para esos fines.

En el sitio de vacunación otras cuatro personas seguían el proceso de la entrevista previa sobre la voluntariedad para recibir el inmunólogo, los padecimientos personales, la medición de la presión arterial y la determinación de la condición de estar apto para vacunarse, una labor minuciosa, donde se revisa el estado de salud de cada paciente antes de la administración de la primera dosis de Abdala.

El proceso es igual en todas las áreas de salud, será una jornada larga, que se repetirá durante más de una semana, hasta concluir con los pacientes previstos.

Unas cien personas aspiran vacunar diariamente en cada sitio hasta completar los 129 mil 223 habitantes que en Diez de Octubre llevarán en su cuerpo un poco del desvelo, el amor, y la dedicación que pusieron los creadores de Abdala y todos los que desde el anonimato con su apoyo hicieron posible la existencia de este y otros candidatos vacunales cubanos.

