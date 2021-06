“Aquí no fue diferente. Durante la pandemia hemos enfrentado modificaciones, y nos adaptamos para no dejar de brindarle un servicio a la población”, comentó Manuel Valle Laborde, administrador de este proyecto de desarrollo local del Consejo de la Administración de Playa, gestionado por la Empresa Recreatur.

La opción de pago por vía electrónica, una facilidad elegida por no pocos clientes. Foto: Cortesía del Proyecto

El Paseo Marítimo serpentea el litoral comprendido entre los hoteles Chateau Miramar y Occidental Miramar. Allí se ubican 12 establecimientos gastronómicos –cada cual con su sello particular-, además de espacios para la recreación y el esparcimiento. Una de las mayores aspiraciones de los lugareños es poder acceder al mar de esa franja costera, donde en cada etapa estival se dan cita cientos de personas.

“Sigue prohibido el acceso a la playa, como medida necesaria para evitar la transmisión del coronavirus, pero quienes vienen acá pueden adquirir comida y bebidas para llevar; hay instalaciones con servicio a domicilio.

Como está indicado durante la actual fase de la pandemia, no se admite la estancia en lugares públicos, por tanto aquí hacemos valer la indicación no solo en la zona de playa sino también en el resto de las áreas”, dijo.

El directivo recordó que si algo ha caracterizado al Paseo en este tiempo, es el interés por lograr variedad de opciones alimenticias y más asequibles en cuanto a precios, que aseguran el crecimiento de las solicitudes entre no pocos clientes. Es el caso del Ranchón Costa Mar 70, de Recreatur, que antes de la pandemia, por ejemplo, recaudaba entre 35 000 y 40 000 pesos en un mes y en febrero y marzo superaron el millón de pesos.

Diversificar las elaboraciones asegura el crecimiento de los ingresos en el ranchón Costa Mar 70, de la empresa Recreatur. Foto: Cortesía del Proyecto

Una vía del colectivo ha sido concebir ofertas especiales a través de módulos que son muy demandados en fechas señaladas como el Día de las Madres, de los Enamorados, Día de los Padres…

A ello se suma la alta demanda diaria de alimentos ligeros como panes y entrepanes, confituras, refrescos, pizzas y otros más elaborados, dígase platos a base de arroces, cárnicos, potajes, ensaladas, viandas, pollo natural o ahumando… Los precios también ponen lo suyo: un pan con tortilla se vende a cinco pesos; con queso crema a 2,50; el arroz congrí a siete pesos, el blanco a cuatro y si incluye pollo es a 21.

Según Valle Laborde, poder crecer en los ingresos está directamente relacionado con la permanente búsqueda de abastecimientos y ofertas de suministradores que no tenían antes, a la par de diversificar las elaboraciones.

Otro aspecto que incidió en esos números fue la posibilidad de expender cigarros a partir de gestiones hechas con la empresa mixta Brascuba. “Quienes venían al Paseo los adquirían al precio oficial establecido, pero ya no será posible por tener un componente en moneda libremente convertible y nuestra empresa no puede asumirlo. Sin embargo, el cigarro nacional sí mantiene su entrada una vez al mes, de la marca Criollo, y tabacos, estos últimos con mayor presencia”.

El directivo señaló que los precios en los negocios de trabajadores por cuenta propia se rigen por oferta y demanda -los de Palmares son como están trazados para esa red extrahotelera-; sin embargo, una de las estrategias fue disminuir las tarifas de arrendamiento.

“Pagan el 25 % de lo que habitualmente erogaban, lo cual sirve de estímulo para mantenerse abiertos y posibilitar a los trabajadores contratados una fuente de empleo segura, que no beneficia a la totalidad de la fuerza, pero sí a un grupo importante”, dijo.

Algunos titulares han aprovechado este tiempo para darle mantenimiento a las instalaciones, hacer algunas modificaciones y alistarlos para cuando se retorne a la normalidad.

Hoy funcionan ocho de los 12 establecimientos: Muelle 70, Tiki Mar, Marina 1ra y 70, Costa Loca, Salsa Mora, Mercy’s Bar, el ranchón Costa Bella, El Velero, perteneciente a Palmares y Costa Mar 70, de Recreatur. “A los negocios cerrados ahora por la COVID-19 se les exonera del pago del arrendamiento”, aseguró.

Más allá del litoral

“El vínculo con la comunidad ha sido y seguirá siendo la premisa de este proyecto de tanto impacto en la vida social del municipio”, asegura Manuel Valle Laborde, administrador del Paseo Marítimo. Foto: Cortesía del Proyecto

Luego de conocer sobre los preparativos del territorio con vistas a desplegar el proceso de inmunización de sus residentes, no se hizo esperar el aporte de los integrantes del proyecto.

Repararon cuatro consultorios médicos pertenecientes al policlínico 26 de julio, donde dejaron su huella en acciones constructivas, de pintura y demás beneficios como la ubicación de refrigeradores para asegurar la preservación de los candidatos vacunales.

“Ya fueron certificados, es decir, están listos para llevar adelante tan esperado proceso al que dimos un apoyo totalmente gratuito, pues la vinculación con la comunidad ha sido y seguirá siendo la premisa de este proyecto de tanto impacto en la vida social del municipio”, aseveró.

Primera y 70 concentra más de 200 trabajadores, entre estatales y no estatales del territorio y de otros periféricos. Desde sus inicios acogió a personas procedentes de familias disfuncionales o desvinculadas del estudio y el trabajo, quienes matricularon en cursos de formación de pizzeros, luncheros y demás especialidades, y hoy son útiles a la sociedad.

De acuerdo con el directivo “Primera y 70 constituye una fuente de desarrollo cultural, recreativo y gastronómico, donde se combinan todos esos elementos, acentuado por el entorno natural que le distingue”.

Realmente es un lugar desde cuya apertura marcó la diferencia entre las opciones de la demarcación, pero al que no le faltaron no pocos cuestionamientos por los precios que imperaron en las instalaciones no estatales.

Fuente: Tribuna de La Habana

