Ratifica Cuba política de Tolerancia Cero ante la trata de personas

Cuba mantiene su política de Tolerancia Cero ante cualquier modalidad de trata de personas, ratificó el embajador Juan Antonio Quintanilla, representante permanente de la isla ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza.

La Cancillería cubana destaca este miércoles en su sitio web, Cubaminrex, la intervención de Quintanilla en el diálogo interactivo con Maria Grazia, Relatora Especial sobre Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas, en el 47 período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, efectuado este martes.

El representante cubano resaltó que Cuba cuenta con un Plan de Acción Nacional como herramienta fundamental en la acción mancomunada del Estado y la sociedad civil para garantizar la prevención, enfrentamiento y protección a las víctimas de este delito.

A nivel internacional, Cuba mantiene las acciones de cooperación y el intercambio oportuno de información con las organizaciones pertinentes, incluida la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el sistema de las Naciones Unidas y los organismos homólogos de países europeos y de nuestra región, explicó.

Aseguró que los principios de no penalización y no revictimización son muy importantes, y deben ser aplicados particularmente a mujeres y menores de edad, pero no solo en situaciones de conflicto y posconflicto.

Además, rechazó la manipulación política de la lucha contra la trata de personas, incluyendo las acciones de certificación unilaterales, alejadas del espíritu de diálogo y cooperación que debe primar en el enfrentamiento internacional a este delito.

