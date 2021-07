Las pedagógicas fábulas de Esopo

De la fábula se suele hablar con agrado y simpatía, dado el carácter aleccionador de este breve relato ficticio, en prosa o verso, escrito con fines didácticos generalmente manifestados en una moraleja o enseñanza final, y en el que pueden participar personas, animales y otros seres.

La fábula ha presentado sus cartas credenciales en todas las literaturas y surgió, al parecer, en la India, en el siglo IX antes de nuestra era y, luego de cultivarse en China y Japón, se estableció en Grecia, donde aparece la figura casi mítica de Esopo, un esclavo frigio o tracio, que cultivó este tipo de relato con especial agudeza. Si bien no fue el primero que elaboró estos escritos entre los griegos, pues le antecedió Hesíodo, sí fue el más destacado y dejó casi seiscientas fábulas recogidas por la tradición oral y escrita.

Estas breves historias continuaron luego con Herodoto, Jenofonte, Platón y Sócrates, y más tarde, en Roma, aparecieron en las obras de Horacio, Plinio y Cicerón, entre otros. El francés La Fontaine, en el siglo XVII, y los españoles Samaniego e Iriarte, en el XVIII, también escribieron exquisitas fábulas.

De los varios cientos de fábulas conocidas de Esopo, la titulada La zorra y el cuervo es mundialmente famosa. Este aleccionador relato nos cuenta cómo atraída una zorra por el olor del queso que un cuervo picoteaba tranquilo en la copa de un árbol, pensó la forma de apoderarse de él, y le dijo al ave: – Buenos días, señor cuervo: ¡qué hermoso estáis! ¡Qué negras y relucientes tenéis las plumas! ¡Qué gentileza en vuestro porte! ¡Lástima que no tengáis buena voz, en cuyo caso las aves os proclamarían su rey! El cuervo, que desde el principio de las alabanzas de la zorra se había hinchado vanidosamente, abrió su boca para probar que también cantaba, y dejó caer el queso en las zarpas de la zorra. Esta, comiéndolo con ansia, le dijo: – Voy a indemnizaros por la pérdida que acabáis de tener, amigo cuervo, haciéndoos una advertencia muy útil: todos los aduladores van en busca del queso.

Uno más de los breves relatos didácticos del esclavo Esopo, escritos en la Grecia del siglo VI antes de nuestra era, es el titulado Los dos viajeros y la osa. Narra esta fábula que dos viajeros caminaban por un espeso bosque, y como temían algún peligro acordaron auxiliarse y socorrerse. De repente una osa formidable, junto con su osezno, apareció en la senda que seguían los dos amigos. Uno de ellos, sobrecogido de terror y olvidando su promesa, trepó con presteza hasta la copa de un árbol. El otro, al verse solo, no tuvo más remedio que echarse en el suelo y contener la respiración, fingiéndose muerto. La osa lo olfateó minuciosamente y, creyendo que estaba ante un cadáver, se alejó en busca de una presa viva. Entonces bajó el que había subido al árbol y preguntó a su compañero: – ¿Qué te dijo la osa al oído? Y el otro contestó: – Me decía que NO me fiase de bravucones cobardes como tú.

