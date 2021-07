Negativa de visas de EE. UU. a equipo de futbol cubano es parte de política discriminatoria

Eugenio Martínez, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, consideró de discriminatoria la decisión de EE. UU. de no conceder las visas para que el equipo de futbol cubano participara en la Ronda Preliminar de la Copa Oro 2021 de Concacaf (Prelims), que debía jugar este sábado en Fort Lauderdale, en el estado de la Florida.

Con el título “Cuba discriminada”, el funcionario publicó un post en su cuenta en la red social Facebook, en la que denuncia el trasfondo político de estas decisiones de la política exterior del Gobierno norteamericano hacia la nación antillana, y precisa que dañan también el deporte regional.

La crueldad de decisiones políticas y burocráticas y la cobardía del Gobierno de los EE. UU. una vez más ocasionan dolor a jóvenes deportistas y sus seguidores de todas las edades. Por el único motivo de ser de Cuba, EE. UU. negó a su selección de fútbol probar su fuerza y talento ante un equipo rival, consideró el diplomático.

Una y otra vez -refirió-, la mala voluntad política y el desprecio por los cubanos terminan por ser las variables que frustran meses de entrenamiento y causan molestias a tantos cubanos que esperaban ver a su selección competir en pie de igualdad.

Martínez aludió a la explicación dada por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) de la no realización del juego Cuba-Guyana Francesa «debido a problemas en su viaje relacionados con COVID-19 y sus visas, y el régimen de pruebas de COVID-19 requerido».

«Dada la situación actual de salud pública y la necesidad constante de cumplir con los protocolos, la salud y seguridad de los equipos participantes no se puede comprometer», señaló esa entidad deportiva.

El diplomático enfatizó que la Concacaf «cuenta mal lo sucedido».

¿De qué valen supuestos protocolos sanitarios para explicar las causas que impidieron a Cuba llegar a la Florida? Fue la ausencia de visas, no la presencia de un virus por lo que hoy Cuba no se presentó a su partido planificado, puntualizó Martínez, y luego aclaró que la selección de Cuba no fue autorizada a pedir visas en la embajada de EE. UU. en Cuba; fue obligada a pedir visa en Nicaragua, tras negársele en Guatemala donde estaban concentrados los cubanos.

El comunicado de CONCACAF tiene fecha 2 de julio, y en su redacción refiere al día de hoy (3 de julio). Tuvieron todavía hoy a los jóvenes cubanos esperando viajar a EE. UU. y el comunicado da la idea que ayer habían decidido eliminar a Cuba, explica la denuncia.

Cuando CONCACAF dice «desafíos de viaje y visas» debió decir «política discriminatoria de visas de los EE. UU. contra deportistas de Cuba», argumentó Martínez.

Es un insulto escribir que «la salud y seguridad de los equipos no puede verse comprometida», en un comunicado relativo a la ausencia de Cuba.

¿Alude CONCACAF a que la selección cubana es un “peligro de salud y seguridad”?, se pregunta el funcionario, para luego dejar claro que la decisión de Estados Unidos perjudica a esa asociación de futbol, y también al deporte regional.

No se puede tratar a un deportista de esa forma. No se puede intentar humillar a un país por unos burócratas que deciden obstaculizar que unos jóvenes jueguen con un balón en un campo de fútbol, enfatizó.

El Departamento de Estado y la embajada de EE. UU. en La Habana conocían de esta solicitud de visas y fueron alertados por Cuba del peligro de su autorización tardía.

EE. UU., que recibe y otorga visas a asesinos y ladrones, no tiene la valentía de autorizar el ingreso a su país a unos muchachos para practicar un deporte, concluye el diplomático.

Este sábado, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla había denunciado este acto discriminatorio y lo ubicó dentro de la política de bloqueo que aplica la potencia del Norte contra el pueblo de la pequeña nación antillana.

En la red social Twitter, el ministro expuso que «el gobierno de EE.UU. no puede justificar demora del visado al equipo cubano de fútbol», pues este «tramitó su solicitud con antelación en un tercer país».

«El bloqueo daña al pueblo cubano, a la @Concacaf y frustra los sueños deportivos», manifestó.

Fuente: ACN.

fny