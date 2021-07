Informa Gobierno cubano sobre situación del país y su estrategia económica y social

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, junto a dirigentes del gobierno, intervienen en el programa informativo Mesa Redonda, para informar sobre la estrategia económica y social del país y la situación actual en la nación.

Manuel Marrero, miembro del Buró Político del PCC y primer ministro, explicó que se continúa con la implementación de la estrategia económica y social y un grupo de políticas que dan solución a diversos problemas.

“Este gobierno está vivo y estamos buscándole soluciones al pueblo”, afirmó el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, al intervenir en el espacio televisivo Mesa Redonda.

“En el encuentro con la prensa que sostuvimos esta semana se me preguntó sobre cómo había impactado en la agenda de gobierno toda la situación de la COVID-19 y yo decía que nosotros hemos continuado con los chequeos de los programas y todas las cuestiones prioridades”.

Reiteró que sigue en marcha la implementación de la estrategia económica y social, en tanto se va dando respuesta a cuestiones y políticas implementadas.

En esta Mesa Redonda, dijo, se informará sobre medidas aprobadas recientemente. “En primer lugar, actualizaremos sobre la situación energética del país, un asunto que chequeamos a diario”.

Sistema Eléctrico Nacional avanza hacia la normalización

El primer ministro comentó que la unidad número uno de la termoeléctrica de Lidio Ramón Pérez (Felton) ya realizó su primera sincronización y está en proceso de prueba y ajuste. “Se estima completar su carga en esta misma semana con su entrega definitiva para generar 260 megawatts. En estos días de prueba lo que ha estado generado son 90 megawatts, que también se incorporan al sistema energético nacional”.

Por otra parte, añadió, en el día de ayer, tras 17 días de trabajo ininterrumpido, sincronizó al sistema electroenergético nacional la termoeléctrica Antonio Guiteras que genera 280 megawatts. Esa planta inició con 237 megawatts, lo cual tiene un impacto importante en todo el sistema.

Marrero Cruz adelantó que en agosto se estima realizar la primera sincronización de la unidad seis de la termoeléctrica Máximo Gómez, ubicada en el municipio Mariel (Artemisa).

“A partir de estas últimas sincronizaciones en estos días las afectaciones al servicio por déficit de capacidad de generación están disminuyendo y han disminuido de una manera apreciable”, dijo y aclaró que “todavía no es un asunto totalmente resuelto”.

La situación del sistema electroenergético nacional, explicó, ha sido informada en varios espacios, su complejidad, así como los mantenimientos atrasados por falta de financiamiento.

Si bien esta situación es mucho más favorable, pueden ocurrir afectaciones, acotó el primer ministro, y argumentó que para garantizar una estabilidad en el sistema electroenergético nacional, es decir que no haya apagones de manera sostenible, se requiere tener de manera permanente 500 megawatts de reserva.

“Si nos queda reserva no debe haber apagón, a veces tenemos una reserva pequeña de menos de 500 pero ante cualquier fallo en la prestación de servicio hay que consumirla y por tanto, pueden empezar a surgir apagones”.

¿Por qué es necesario disponer de 500 megawatts? “Esa reserva es la única que nos permitiría cubrir si una de las grandes centrales fallara de momento”, señaló..

“En el día de hoy tenemos una capacidad de generación por encima de la demanda que ya está prevista y calculada para el día. La reserva es de 133 megawatts. Con eso no es necesario dar apagones.

Pero, “si una de estas grandes (termoeléctricas) saliera, habría que utilizar esos 133 de reserva. Y si sale Guiteras que está generando más de 200, no solo se usaría la reserva, sino que habría que generar apagones”.

De acuerdo con el primer ministro, para tener la reserva de 500 megawatts hay que continuar arduamente todo el proceso de reparación y puesta en marcha de las máquinas paralizadas actualmente.

Recordó que la situación eléctrica se hizo más compleja en el país a partir del 21 de junio y en los últimos días hubo apagones de casi todo el día. “Se han planificado que sean de seis horas, pero a veces por determinadas dificultades se ha excedido de esas horas”.

Con la entrada de la termoeléctrica Antonio Guiteras, acotó, las afectaciones han disminuido, sobre todo en el horario nocturno y en la madrugada. “Para los próximos días esto debe mantenerse y mejorará, incluso, en la medida en que Felton se estabilice y logre generar su máxima capacidad.

Con respecto a la comunicación oportuna sobre los apagones, Marrero Cruz expresó: “Un apagón es algo no deseado. Mantenemos la política como gobierno de no afectar a la población y con tremendo esfuerzo la cumplimos hasta que la capacidad de generación era inferior a la demanda. Y ha habido que planificar apagones, pero no estamos satisfechos. Se previó de una manera y en la práctica ha sido de otra. Hemos dicho, `hay que ver cómo logramos que cuando sea necesario la población tenga la información previa´”.

Insistió en la necesidad de ir generando la reserva hasta tener la garantía total de los 500 megawatts.

“Cuando se hace el análisis a nivel nacional para ver cómo está la disponibilidad de generación con la demanda, o si existe un déficit, se calcula ese déficit, y se dice: por provincia cuántos megawatts se deben ahorrar o hay que desconectar. Cada territorio con el gobierno y las autoridades son quienes tienen que implementar eso”.

Hay una situación que ha hecho esto más complejo. “En la medida que han aumentado los casos de covid y los centros de aislamiento, ha habido que proteger una serie de circuitos. Siempre han existido circuitos protegidos para los hospitales, pero se han incrementado a partir de la situación de la pandemia. Por tanto, ha habido un poco más de frecuencia de los apagones en un nivel de circuito que ha afectado a las mismas personas”.

Prioriza Cuba recuperar y acelerar intervención sanitaria anti-COVID-19

Marrero Cruz señaló en el programa informativo Mesa Redonda que el país se concentra en recuperar y acelerar la intervención sanitaria contra la COVID-19 en grupos y territorios de riesgo.

A pesar de dificultades con proveedores de insumos necesarios para la obtención de los inmunógenos, hasta el 12 de julio se habían administrado siete millones 618 mil 028 dosis, acumulándose más de un millón 926 mil personas con el esquema de inmunización completo, lo cual ha permitido la consolidación de ese proceso, acotó el dirigente.

Precisó que en la actualidad la nación supera la media mundial del porcentaje de individuos con al menos una dosis de vacunas anti-SARS-CoV-2, superior al 25 por ciento de la población total.

Asimismo, dijo que Cuba presenta la tasa más alta de vacunados diariamente por cada 100 habitantes, cifra posible por la fortaleza del sistema de atención primaria de salud.

Marrero Cruz significó que en el municipio especial de Isla de la Juventud ya se inmunizaron todos los mayores de 18 años de edad, y entre agosto y septiembre gran parte de la población del territorio nacional tendrá al menos una dosis (alrededor del 80 por ciento).

El avance en la vacunación ha estado matizado por la determinación de prioridades, entre ellas, los lugares con mayores concentraciones de personas, pero todos serán inmunizados, especialmente en los sitios con la situación más compleja, aseguró.

También se prevé, continúo, que una vez concluidos los ensayos clínicos en la población pediátrica de tres a 18 años, desarrollados hasta la fecha con éxito, se proceda a la vacunación masiva de esos grupos etarios.

El primer ministro insistió en que producir vacunas es complejo, pues en su escalado productivo es preciso sortear varios obstáculos, pero la totalidad de la población cubana estará vacunada antes de que termine este año.

Nuevo tratamiento arancelario de importación de aseo, alimentos y medicamentos

Con carácter temporal y de manera excepcional, a partir del próximo lunes se aplicará un nuevo tratamiento arancelario de importación de aseo, alimentos y medicamentos, según se informó en el programa radio televisivo Mesa Redonda.

Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primer ministro, dijo en dicho espacio que hasta el 31 de diciembre de este año se permitirá la importación, por la vía del pasajero y su equipaje acompañante, de estos productos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles.

El tope lo pondrá la aerolínea y se mantienen las regulaciones sobre la manera de transportar los alimentos, aseguró Marrero Cruz, quien subrayó, además, que para hacer uso de este beneficio deben estar diferenciados estos productos del resto del equipaje.

También expuso que los viajeros que arriban por los aeropuertos de Cayo Coco y Varadero, el máximo de su equipaje es de una maleta, porque se trata de vuelos turísticos, pero para el resto del país no habrá límites.

Explicó que está prohibida la importación de determinados medicamentos, al igual que aquellos productos regulados por las autoridades fitosanitarias y veterinarias con riesgos de introducir enfermedades en el país.

La normativa actual establece la importación de aseo y alimentos dentro de las misceláneas del equipaje, hasta un total de mil puntos por pasajeros, subrayó Marrero Cruz, quien reiteró asimismo que los pagos arancelarios de la primera importación se realizan en moneda nacional.

Aseguró que este tipo de excepciones no incluye importaciones con carácter comercial, las cuales se encuentran definidas las cantidades por tipo de artículo.

La política arancelaria de la Aduana General de la República permitía hasta la fecha el ingreso en el país de hasta 10 kilogramos de medicamentos exentos de pago.

Implementarán mecanismos para facilitar venta normada de alimentos a la población cubana

De conjunto con los gobiernos provinciales y el Ministerio del Comercio Interior se prevé implementar un mecanismo provisional para facilitar a las personas la adquisición de la canasta familiar normada en su lugar actual de residencia, informó el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

En el programa informativo Mesa Redonda, el dirigente señaló que alrededor de 300 mil habitantes del país residen en diversas provincias sin respaldo legal (no tienen esa dirección), y por tanto no disponen de tarjeta para adquirir la canasta familiar normada, lo cual les dificulta el acceso a alimentos y a determinados artículos de primera necesidad.

Recordó que existen regulaciones sobre la emigración, sobre todo hacia La Habana, pero se fue perdiendo el rigor en hacer cumplir esas disposiciones, sin que se afectara el derecho de los ciudadanos a residir donde lo deseen, pero esto debe hacerse con organización.

Existe un grupo de trabajo presidido por el vicepresidente de la República para actualizar esa normativa y respetar ese derecho, pero con las respectivas regulaciones, acotó.

Marrero Cruz explicó que, como paso intermedio, se buscó una solución común a todos los territorios y se implementará gradualmente.

Primero es preciso localizar a esas personas, determinar de dónde proceden y dónde están registradas, y realizar una cancelación temporal en su lugar de origen para entregarles un documento que las autorice a adquirir en su lugar actual de residencia esos productos, concluyó.

Escasez de medicamentos en Cuba debido a la falta de materias primas y el bloqueo

En comparecencia especial en el programa Mesa Redonda, Marrero Cruz, ofreció detalles sobre el desabastecimiento de medicamentos que atraviesa el país debido a la escasez de divisas y a las medidas del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos que presionan a los proveedores de estos y otros productos.

El Cuadro Básico de Medicamentos aprobado a partir del estudio de la población cubana y que se actualiza todos los años es de 619 fármacos, de ellos 365 son producidos por la industria nacional y los otros 254 son totalmente importados.

La situación actual de desabastecimiento por la escasez de divisas ha provocado falta en toda la red del país, incluyendo en el cuadro básico y los que se expenden por tarjetón.

Los productos más afectados hoy en Cuba son los antihipertensivos, analgésicos, antibióticos, anticonceptivos, vitaminas, productos de uso estomatológico y ansiolíticos.

La baja disponibilidad de medicamentos está relacionada con la falta de financiamientos, pero también hay materias primas con las que llevábamos muchos años trabajando y algunas no han tenido disponibilidad debido a esta situación de la COVID-19 que ha impactado a la industria farmacéutica mundial, dijo Marrero Cruz.

También el estadista señaló que «tenemos otros proveedores que se han visto imposibilitados de garantizar los envíos por las medidas cada vez más restrictivas del bloqueo».

Asimismo, de acuerdo con la entidad BioCubaFarma por el escenario actual que el país atraviesa hay un incremento del costo de los insumos que se utilizan para producir medicamentos entre un 30-50 por ciento.

Sin embargo, se ha trazado una estrategia por BioCubaFarma y Minsap que ha permitido alcanzar un nivel importante de disponibilidad de materias primas, por lo que se ha desencadenado un proceso de producción significativo que impactará en determinados medicamentos, como aquellos para tratar la diabetes y la hipertensión.

También, se han adquirido insumos en función de continuar enfrentando la COVID-19, materias primas para la producción de medicamentos y para la red hospitalaria: hemodiálisis, a hipertensos, diabéticos, los que se dispensan por tarjetón y los pacientes de oncología: terapias intensivas, centros de aislamiento y la red de farmacias. Aun así, todavía no existirá estabilidad en esta esfera, manifestó.

Fuente: Cubadebate/ACN.

fny