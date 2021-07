Limita el bloqueo esfuerzos de autoridades cubanas para avanzar en el desarrollo del país

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, ratificó que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos limita los esfuerzos de la dirección del país para avanzar hacia el desarrollo y la prosperidad de la nación.

Esa política nos retrasa, no nos permite mejorar a la velocidad que necesitamos, y aunque se actúe sobre los problemas, estos se acumulan por su constante generación, y a causa de eso se juntan las inconformidades, lo cual incide en la esperanza y las aspiraciones de las personas, subrayó el mandatario.

Señaló que el Gobierno norteamericano se demerita al atacar a Cuba, una nación laboriosa y con justicia social, más ante la complejidad debido a la pandemia de la COVID-19 y a una difícil circunstancia energética, con varias carencias e insatisfacciones.

A ello, continuó, se sumaron los disturbios de este 11 de julio, también orquestados con ayuda de esa administración como parte de un de golpe blando, pues determinaron que este era el momento propicio para un intento de estallido social.

Díaz-Canel Bermúdez explicó que existe una enorme lista de lo que necesita Cuba, diversos compromisos en deuda que es necesario honrar y una pequeña entrada de divisas, y en esto influye negativamente el cerco económico.

Queremos un país más próspero y no lo hemos alcanzado, pero si nos dejan tranquilos y nos dejan actuar con nuestras propias fuerzas y talento, y no nos ponen trabas, lo podemos obtener; y si logramos prosperidad económica podremos multiplicar inmensamente esta obra social que tenemos con una economía bloqueada, aseguró el presidente.

Por último, destacó que en medio de este contexto, donde tratan de ahogarnos y asfixiar con una guerra no convencional a la nación, desarrollamos cinco candidatos vacunales contra el nuevo coronavirus, porque el bloqueo no permite tener dinero para comprar vacunas, pero no puede impedirnos obtener con soberanía esos inmunógenos.

Hacemos un llamado a la solidaridad y la paz para que el odio no se introduzca en el alma cubana, dijo Díaz-Canel. No podemos permitir que nos desunan y fracturen los que no quieren lo mejor para la patria, los problemas se resuelven entre cubanos en la Revolución, por lo tanto, hay que defender nuestra tranquilidad llamando a unidad de todas las familias, las instituciones y desarrollando una resistencia creativa y solidaridad entre compatriotas y con el mundo, añadió.

El mandatario ratificó que a estas horas hay paz en nuestras ciudades y pueblos, el Gobierno está laborando en políticas económicas, reorientando el trabajo político con los jóvenes y las comunidades, la tranquilidad social la revolución la va a sostener y garantizar, se está vacunando, y se siguen analizando propuestas y escuchando.

Hay que hacer análisis críticos de nuestros problemas para poder superarlos y transformar situaciones, apuntó Díaz-Canel, e insistió en que en los disturbios han participado personas que responden a un plan extranjero, son anexionistas y no piensan como cubanos.

Estuvieron también algunos con actuar de delincuentes y otros que son personas insatisfechas y tramitaron sus insatisfacciones por otras vías y no recibieron una respuesta oportuna, pero ahora se confundieron.

El presidente se apoyó en imágenes para evidenciar las manifestaciones no pacíficas, y contrastó el comportamiento de los jóvenes que participaron en estos hechos con aquellos que han asumido tareas de impacto en el país, como el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19.

“Hay que seguir potenciando la sensibilidad en la atención a la población, la vocación humanista de la Revolución concretarla en hechos, reactivar y renovar las formas de participación social y las formas en que las organizaciones actúan en el barrio, dijo.

Los disturbios del 11 de julio dejaron un saldo de un fallecido, decenas de heridos, muchos de ellos de la parte del pueblo que trató de evitar esos hechos vandálicos y defendió la seguridad ciudadana. Se reportaron daños materiales en un grupo de instalaciones y ataque a las fuerzas del orden.

Nuestra sociedad no es una sociedad que genera el odio, sino solidaridad, y estas personas actuaron con odio, acudieron armados anunciado linchamientos, planeando asaltar lugares públicos y manipulados.

Atentaron contra la Constitución y las leyes y habrá aplicación de esas normas en su justa medida teniendo en cuenta el contexto, expresó.

También hizo un llamado a partir del análisis de estos hechos a seguir multiplicando los sentimientos de solidaridad, responsabilidad y respeto familiares, colectivos e institucionales. Incitó a esforzarnos más y concretar más los resultados.

“Ayudarnos más entre todos con todas las potencialidades y superar nuestros desencuentros entre todos y potenciar desde el gobierno con dirección del Partido un profundo trabajo social que se apoye en la solidaridad y compromiso por llegar a los más vulnerables, destacó.

Con respecto al pico pandémico que Cuba atraviesa Díaz-Canel ratificó que este ha sido un problema de todos los países que Cuba aplazó, y que a pesar de él se exhiben los mejores indicadores que países desarrollados como Estados Unidos.

Cuestionó por qué no hubo un SOS para Estados Unidos o Europa a dónde Cuba envió brigadas médicas cuando también atravesaron esta situación.

“¿Quién ha dado SOS por África o América Latina que es el área más afectada? Empiezan con SOS Matanzas, vienen los disturbios y se olvidan del SOS Matanzas, porque lo que hicieron fue aprovechar una situación compleja para provocar disturbios.

La vida ha demostrado quiénes se han ocupado de Matanzas, un equipo de trabajo que ha ido para allí incluyendo al ministro de Salud Pública y un grupo de trabajo del Gobierno ha visitado tres veces a Matanzas ya, ese grupo mandó brigadas médicas de apoyo, despejó madera para construir camas, tomó la decisión de convertir instalaciones escolares y turísticas en centros de atención.

Les molesta la tranquilidad ciudadana que se vive en Cuba, les molesta como vivimos en medio de adversidades vivimos ayudarnos entre todos, quieren alterar esa tranquilidad para lograr sus propósitos y para eso se han apoyado en una enorme campaña mediática, añadió.

A su vez, Díaz-Canel desmintió todas las fake news que han circulado en las redes las cuales han sido reproducidas irresponsablemente por medios occidentales y añadió que hay una llamada permanente a hechos violentos pues circularon post en redes sociales sobre cómo construir artefactos o armas para agredir.

Explicó, además, que en Cuba se ha defendido el proceso de informatización de la sociedad, pero como concepción humanista, para ser más cultos, no para que sirviese como una expresión de terrorismo mediático.

Fuente: ACN.

