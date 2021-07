Habaneros patentizan respaldo a la Revolución cubana

La mañana de este 14 de julio, se dieron cita en el Parque de estar Cuatro Caminos, perteneciente a la localidad de igual nombre, en el municipio de Cotorro, personas de todas las edades.

El objetivo no era pedir un cambio en Cuba, ni mucho menos una intervención de cualquier tipo, o un corredor humanitario, sino todo lo contrario: reafirmar que por esta Revolución y su sistema Socialista, están dispuestos a darlo todo, incluso la vida misma, si fuese necesario. Allí se escucharon las voces de jóvenes, y otros no tan jóvenes, quienes con firmeza le dijeron al mundo que los cubanos no están dispuestos a traicionar la sangre mambisa que por sus venas corre, ni a dejarse arrebatar la libertad de que hoy gozan, y que tanta sangre, sudor y lágrimas, ha costado.

Nuevamente el Himno Nacional, con sus notas vibrantes, llamó al combate. Cual fieles herederos de la estirpe de los Maceo, el pueblo dijo presente, y entre canciones patrióticas y vítores a la Revolución, a Fidel, Raúl, a Díaz Canel, y al socialismo, dejaron claro que será más fácil dejar de existir, que traicionar la gloria que se ha vivido.

En el acto se encontraban Tamara Garrido González y Teresa Santana Beltrán, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio, y presidenta de la Asamblea Municipal, respectivamente. Varias personas hicieron patente que en la Mayor de las Antillas no se está dispuesto a volver a vivir en cadenas nunca más, y que lo acontecido este 11 de julio en Cuba es parte de una campaña orquestada desde Estados Unidos con el fin de intentar derrocar a la Revolución.

La mayoría de los que hablaron en Cuatro Caminos fueron jóvenes, como aquel que dejó claro que lo visto el 11 de julio en varias localidades del país fueron en sí, actos delincuenciales, actos vandálicos, y comentó que quienes viraron autos, tanques de basura y lanzaron piedras cuando se intentaba dialogar con ellos, no pueden traer ningún otro proyecto político que el de reinstaurar el neoliberalismo en Cuba, el cual fracasó durante 60 años. Recalcó que en la Mayor de las Antillas hay una juventud digna, que está y estará en las cuadras, en los barrios, y en donde haga falta para que nadie atente contra la tranquilidad que hoy tienen los abuelos, los niños, el llamado es a la gente honesta a defender el barrio.

Joven también fue la muchacha que, como Elpidio Valdés, alzó la voz para decirle al imperio “Viva Cuba Libre, que aún nos queda mucho machete que dar todavía”; y joven es la madre que emocionada, apenas pudo hablar, pues las lágrimas se le agolpaban en el pecho, y que con coraje expresó: “Mi niño cuando tenía 11 meses convulsionó, y vive hoy, gracias a los médicos que no lo dejaron morir. Le doy gracias a Cuba, ¡Aquí no se rinde nadie! ¡Viva Cuba! ¡Patria o Muerte, venceremos!

Los médicos también patentizaron su respaldo a la Revolución, y otro tanto hizo José Edel Pérez Mandín, delegado del Poder popular en la circunscripción 34 de Cuatro Caminos, quien por unos breves minutos se bajó el nasobuco, porque lo que tenía que decir, lo tenía que decir: “A cara descubierta, porque no tenemos miedo. Queremos hacerle saber al imperialismo yanqui, en nombre del pueblo de Cuatro Caminos, que aquí no hay miedo, y que como dijo nuestro presidente Díaz Canel, que nos quiten el bloqueo y van a ver un pueblo crecer y crecer, porque somos gigantes, porque somos revolucionarios, y porque somos comunistas”.

Fuente: Tribuna de La Habana/mm