Cuba flexibiliza importación de mercancías por personas naturales

A partir del próximo lunes quienes visiten Cuba, cubanos o extranjeros, podrán importar sin límites y sin pago de aranceles aduaneros productos de tres líneas fundamentales: medicamentos, aseo y alimentos, lo que se hace necesario ante el déficit que presenta hoy el país.

Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, explicó en el espacio informativo Mesa Redonda que las condiciones para esta importación están recogidas en la resolución 309 publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 62.

El equipaje debe venir diferenciado, porque los medicamentos también tienen ciertos requisitos y se revisa que no se importen drogas o fármacos no autorizados, destacó la titular.

Se aclaró que esta flexibilidad se permite solamente con el equipaje acompañado, y no en el equipaje no acompañado que se envía antes o después de que viaja el pasajero, además, la persona también puede tomar la decisión de traer otras misceláneas por las que sí se pagarían los aranceles establecidos.

La medida está concentrada en tres líneas de productos que hoy tienen mayor dificultad en el país, situación en la que se trabaja para su mejoría, señaló la ministra.

No obstante, tiene una disposición especial única, en el caso de los viajeros que arriben por los aeropuertos de los polos turísticos de Varadero y Cayo Coco el beneficio se va a limitar a un equipaje de bodega debido a las medidas sanitarias impuestas para controlar el contagio de la COVID-19, señaló.

Bolaños Weiss refirió que es una autorización excepcional en función de mejorar la situación de déficits que hoy tiene el país, con una fecha límite hasta el 31 de diciembre.

No es la primera vez que Cuba toma una medida de este tipo, pues como recordó la titular en el año 2008, con el paso de varios eventos de huracanes la mayor de las Antillas quedó en condiciones de daños y se dio por una temporalidad el no pago de aranceles por la importación de alimentos por equipaje acompañado.

Hoy hay un sistema arancelario y de regulaciones para la entrada de mercancías al país en carácter de importación no comercial, las cuales han sido divulgadas y actualizadas en la medida en que la situación cambia.

Se emitieron, además, otras resoluciones que refieren los métodos de pagos de aranceles y cuál es el límite de valor a importar y un marco regulatorio que establece el impuesto en aduana ante la importación de mercancías, destacó la ministra.

Al intervenir en la emisión de este viernes de la Mesa Redonda, Nelson Cordovés Reyes, jefe de la Aduana General de la República, explicó que, a raíz de la flexibilidad establecida por el Ministerio de Finanzas y Precios, la Aduana tomó la decisión de elaborar y aprobar la Resolución 213 de 2021, ya publicada en la Gaceta Oficial.

Esta establece, textualmente, “no aplicar la Resolución 206 de 2014, Límite para la determinación del carácter comercial a las importaciones que realizan las personas naturales, de manera temporal hasta el 31 de diciembre de 2021, a los productos que clasifiquen como alimentos, medicamentos y aseo, que como importación sin carácter comercial integren el equipaje acompañado de los pasajeros, los que pueden importarse sin límite de cantidades, en correspondencia con la exención de pago de aranceles dispuesta por la Resolución 309 de la ministra de Finanzas y Precios, de 15 de julio de 2021”.

Recordó que la resolución 206 de la Aduana, muy conocida por los pasajeros, establece y limita las cantidades de artículos que pueden entrar al país, según categorías y tipos.

“A partir del 19 y hasta el 31 de diciembre, los productos pertenecientes a las categorías de alimentos, medicamentos y aseo que se establecen en esa resolución no estarán sujetos a límites para su entrada al país ni se les cobrará el importe arancelario”, reiteró.

Destacó que Cuba no es el único país que normalmente limita la entrada de determinados artículos a través de las fronteras. “Las aduanas en el mundo limitan artículos, de acuerdo con sus propias necesidades, intereses y economía. En muchas naciones, por ejemplo, se limita la entrada de ron, tabacos, medicamentos, otras bebidas alcohólicas y más. Cada cual según su legislación interna y de acuerdo con sus características”.

En el caso de los medicamentos, puntualizó que previamente a esta flexibilización, para los medicamentos no se establecían límites en cantidades en cuanto a artículos de la importación, sino que solo se regulaba que no sobrepasaran los 10 kg en total.

Reiteró, como antes lo hizo la ministra de Finanzas y Precios, que esta nueva norma o beneficio se aplica a todos los pasajeros que viajen al país y solo al equipaje acompañado.

“Eliminar los límites quiere decir que las normas de límites establecidos hasta ahora por la Resolución 206, no se tendrán en cuenta. A partir del día 19, todo lo que las personas puedan traer en su equipaje no tendrá ningún tipo de límite en lo relativo a medicamentos, aseo y alimentación, de acuerdo con lo que la aerolínea les permita.

“La Aduana no tendrá límites en estas categorías, ni se cobrarán los aranceles”, recalcó.

En el caso de los medicamentos −dijo− existe una resolución del Ministerio de Salud Pública, que establece que no se deben superar los 10 kg. “¿Cómo va a funcionar en estos momentos? Será libre la cantidad de medicamentos que puedan traer las personas.

“¿Qué de nuevo tiene esta resolución? Que se incluyen, además, un grupo de insumos médicos que no están contemplados como medicamentos, pero que son necesarios para las personas y estas han pedido que se les permita importarlos.

“En ese caso están, por ejemplo, dispositivos de diagnóstico para análisis y biosensores, mascarillas sanitarias desechables, máscaras para administrar oxígeno, hojas y mangos de bisturí, guantes, jeringuillas y culeros desechables de adultos.

“En resumen, hay todo un grupo de insumos médicos que estarán listados en el sitio web de la Aduana que el Minsap permitirá importar sin límites. Ya no se trata solo de medicamentos, sino de insumos necesarios”, señaló Cordovés Reyes.

Con respecto al aseo, productos como jabón, detergente y preparaciones para higiene bucal, entre otros, estarán incluidos en la medida.

Las bebidas no alcohólicas se considerarán como alimentos, también la cerveza, y por tanto se incluyen. El ron y otras bebidas alcohólicas no se consideran como alimentos y no se podrán entrar con el beneficio de esta flexibilización.

“En la Resolución 206 existe un listado de productos a los que se aplicarán estas medidas. Hay otros que no están, porque no es posible poner todos en un listado, pero todo lo tiene que ver con el aseo personal y el aseo del hogar está previsto para su entrada sin límites de cantidad y sin pagos de aranceles. Es amplia la gama de productos que se pueden importar sin aranceles ni límites de cantidades establecidos”, precisó el jefe de la Aduana de la República.

“Este beneficio implica un grupo de elementos en aeropuertos y salones. Por ello se dispone la condición de que los artículos clasificados como alimentos o de aseo, así como los identificados como medicamentos, que integren parte del equipaje acompañado del pasajero, se presenten ante la Aduana en bultos separados del resto de los artículos.

“Pueden venir aseo, medicamentos y alimentos unidos, pero no ligados con el resto de los artículos, otras misceláneas y artículos que se pueden importar, porque así se retrasará el trámite y el flujo dentro del propio aeropuerto se hará más lento. El viajero tendrá que ir a la Aduana y empezar a separar esos artículos. Si los traen separados, el despacho será muy sencillo.

“Esto es con el objetivo de facilitar y agilizar el cruce por frontera de los pasajeros y evitar que tengan que separar estos productos del resto, en el momento del despacho en Aduana.

“Hay personas que vienen, traen sus objetos personales y salen por el canal verde. Si traen estos artículos en maletas aparte, como se establece, podrán también gozar de la facilidad que implica salir directamente por el canal verde y no pasar por el despacho de Aduana, pues todos sus productos estarán exentos de pago. La idea es agilizar y facilitar los cruces por frontera”, dijo.

Apuntó que se han organizado los procedimientos de trabajo en la Aduana. “Preparamos al personal para que las medidas se apliquen de manera coherente sin perder el control que debe realizar la Aduana en frontera para garantizar la seguridad”.

De igual forma, sugirió tener presentes las regulaciones establecidas por el Minsap en relación con los medicamentos que se importan.

“Muchos están prohibidos por ser drogas o tener efectos como las drogas, estupefacientes, entre otros. Son regulaciones internacionales que establecen el control de este tipo de sustancias. Hay que tener presentes las normas previstas para estos casos, que se pueden consultar en los sitios de la Aduana”.

Además, se deben revisar regulaciones sobre sanidad animal y vegetal establecidas por el Ministerio de Agricultura para los alimentos de origen animal y vegetal con riesgo para la salud.

“Hay un grupo de resoluciones de estas autoridades, que definen productos específicos que no se deben traer por el riesgo que implican. Es el caso de frutas y vegetales frescos, embutidos que no estén envasados al vacío, entre otros”.

Recomendó visitar los sitios del Minsap y del Minag y contactar con la Aduana, a partir de las vías disponibles, para aclarar todas las dudas necesarias y que, cuando el día 19 comience la aplicación de estas normas, todo suceda de la forma más fácil.

En el caso de los aeropuertos de Varadero y Cayo Coco, la diferencia es que, por las medidas sanitarias actuales por la covid, se estableció que los pasajeros viajaran con una sola maleta de barriga.

“Pero dentro de esa maleta, a lo que traigan de aseo, alimentos y medicamentos no se le cobrarán los aranceles ni se aplicarán los límites”, aclaró el funcionario.

Informó que actualmente están funcionando los aeropuertos José Martí de La Habana, Antonio Maceo de Santiago de Cuba, Cayo Coco y Matanzas. En el mes de junio, se registraron aproximadamente 495 pasajeros diarios arribando por el Aeropuerto Internacional Jose Martí, y menos por el de Santiago de Cuba.

“Eso es en este momento de baja en arribos, pero esta medida no es solo para ahora. Se mantendrá también según vayamos saliendo de la pandemia y aumente la cantidad de pasajeros llegando al país.

“Estamos seguros de que vamos a salir de la pandemia, gracias a nuestras fortalezas en el sistema de salud, la campaña de vacunación y la disciplina de la población. Por tanto, según se abran más vuelos, más pasajeros que vayan llegando podrán gozar de estas flexibilizaciones”.