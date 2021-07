Más de 200 mil cubanos beneficiados con prerrogativas para la distribución de alimentos normados

Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior (Mincin), explicó durante su intervención en el programa televisivo Mesa Redonda cómo se implementará la decisión del Gobierno cubano para flexibilizar el tratamiento a personas que no tienen libreta de abastecimiento para poder acceder a la canasta básica de la población.

“El primer ministro, Manuel Marrero, anunciaba el miércoles pasado, entre las medidas, el otorgamiento y traslado de libretas excepcionales a núcleos familiares que hoy no cumplen con los requisitos que están establecidos por la Resolución 47 del Mincin, en lo que respecta a las condiciones establecidas para otorgar la libreta de abastecimiento”, dijo.

Precisó que “para tener derecho a eso, hoy usted y todos los integrantes del núcleo deben tener en su carné de identidad actualizada la dirección del domicilio legal donde residen, y ese domicilio legal debe estar acompañado de la propiedad de la vivienda”.

Recordó que el 12 de julio, las oficodas cumplieron 58 años de creadas por la Revolución: “Quiero felicitar a ese grupo de compañeras que laboran en ellas, de manera muy manual y con mucha consagración para asegurar este mecanismo de distribución equitativa para el pueblo”.

Señaló que hoy la libreta de abastecimiento es una herramienta de distribución y en ella se han ido incorporando productos no alimenticios junto a los alimenticios. “Se distribuyen los productos de aseo, que en todo este periodo de situación epidemiológica se incorporaron también temporalmente, hasta que las condiciones del país permitan volverlos a poner de forma liberada. Además, en los territorios se han tomado otras decisiones, con las facultades que van ganando”.

Reiteró que la libreta de abastecimiento no constituye un documento que avale la condición de legalidad o propiedad de la vivienda. “En esta etapa de contingencia epidemiológica, hemos atendido a más de 200 mil personas que serán las beneficiadas por esta medida.

“Las personas llegan en diferentes condiciones y por diferentes motivos. Una de las más comunes, estar alquilado en una vivienda que tiene su núcleo familiar. Por supuesto, existe el temor del propietario de la vivienda de incorporar a personas, considerando que pueden reclamar un derecho de convivencia o de propiedad por estar en la libreta.

“Es importante aclarar que la libreta es solo un mecanismo de distribución, porque si bien los beneficiados se van a sentir respaldados por la medida que el Gobierno ha adoptado, los que tienen viviendas alquiladas o prestadas o en otras condiciones, pueden estar temiendo que esto implique un riesgo respecto al derecho de propiedad. Pero la libreta no tiene ningún efecto legal en ese sentido, aunque ha sido uno de los mecanismos que más hemos defendido, por nuestras condiciones económicas, y también ha sido fundamental en situaciones excepcionales”, dijo.

Entre las causas identificadas entre las personas atendidas durante este periodo de pandemia (15 meses), mencionó las limitaciones en los productos liberados (anteriormente había una oferta estable liberada y no necesitaban de la libreta), las restricciones de movilidad (la canasta y otros productos se enviaban de un lugar a otro por la propia familia) y el desabastecimiento en el mercado interno provocado por la crisis económica mundial, a pesar de los esfuerzos que hace Cuba por buscar alimentos para todos.

“Por poco que parezca, y reconocemos que nunca es suficiente, lleva mucho esfuerzo del Gobierno, se requiere un dinero que hoy no entra por exportaciones ni ingresos del turismo y constantemente nos están asediando, persiguiendo, pero, de todos modos, buscamos las alternativas y en estos 15 meses hemos asegurado de forma estable una canasta para 11 000 000 de cubanos. Porque hay países que tienen muchos productos, pero a estos no llegan todos, sino los que pueden acceder a ellos”, recordó.

Como otras de las causas relacionadas con esta medida y la libreta de abastecimiento, se refirió a la migración interna, la ilegalidad y asuntos sociales que también deben tener un nivel de ordenamiento.

Además, se otorgará la libreta de forma excepcional a aquellas personas que no mantienen dirección actualizada en la provincia donde residen, y reciben la canasta familiar normada por otra provincia; también a quienes no cuentan con el habitable de la vivienda donde residen, nunca han sido censados o han sido repatriados.

Aseguró que desde la creación de las oficodas, siempre ha existido una excepcionalidad para niños, embarazadas y personas mayores de 65 años. “En esos tres casos, que consideramos vulnerables y que, además, son sectores priorizados, tendrán siempre una libreta excepcional, que no tiene domicilio legal registrado del beneficiario, y no están desamparadas en Cuba.

“A estas personas se les da seguimiento, quizás no se resuelvan todos los casos, porque por decisión propia o desconocimiento no se haya acercado, pero el caso de un niño, de una embarazada y una persona mayor de 65 años, aun no cumpliendo los requisitos, se le otorga excepcionalmente una libreta, sin domicilio, vinculada a la unidad minorista más cercana y tiene una protección por el Estado cubano”.

¿Qué documentos deben presentar los consumidores (los que no tiene dirección y están en un lugar diferente, los que están en algún trámite por la COVID u otra dificultad )?

Los casos 1 (no tienen dirección, están en un lugar diferente al de su dirección) y 2 (están aún en un trámite de legalización de su vivienda) deberán presentarse en las oficinas del Registro de Consumidores más cercanas a su lugar de residencia con:

Carné de identidad.

Dirección del lugar de origen, número de la oficina de base, bodega y núcleo donde están censados (estos datos se encuentran en la libreta de abastecimiento).

Nombre y apellidos de las personas que conformarán el núcleo, carné de identidad.

Dirección del lugar de residencia actual.

Modelo M-6 Movimiento de Baja-Alta. (no tiene que ser original, puede tramitarlo la persona interesada, una persona mayor de 18 años a solicitud del interesado, o la oficina donde se hará el trámite, y puede ser enviado por cualquier vía electrónica).

La ministra de Comercio Interior sugirió a la población revisar la Resolución 96 del Mincin, publicada este viernes en la Gaceta Oficial, que explica en detalle los elementos a presentar, que estarán en el sitio de ese ministerio y en todas las oficinas del Registro de Consumidores, que ya tienen las indicaciones para asegurar este proceso y las condiciones para poner esta información pública y evitar que las personas deban concurrir más de una vez.

“Sugerimos a la población ir a la oficoda cuando se tengan todos los requisitos cumplidos o pedir allí que la oficoda participe en la gestión de la baja. En caso de que la oficoda participe en la gestión, si tendrá un término de hasta cinco días para contactar con la oficina de base y obtener el documento del solicitante”, explicó Betsy Díaz Velázquez.

En cuanto al tercer grupo de personas (quienes no son consumidores, que refieren nunca haber estado censados), apuntó que “harán un declaración actual de su situación personal, incluyendo las causas de por qué nunca han estado censadas en el Registro de Consumidores, el tiempo que llevan sin censo y la dirección particular anterior a la residencia actual.

“Se llenará un modelo, que es una declaración personal que nos dará la confiabilidad de que esa persona nunca ha sido censada, y por supuesto, registramos la dirección del lugar de residencia actual”.

Añadió que a las personas que hoy no son consumidores, se les emitirá esa libreta excepcional, marcada e identificada en la primera página con la palabra COVID y que tendrá vigencia hasta diciembre de 2021, teniendo en cuenta que puede haber procesos que son reversibles: personas que regresan, que terminan los trámites de su vivienda, o terminan de estar alquiladas o quieren vivir en otro lugar.

“Para los casos en los que no hay una solución de legalidad, seguimos estudiando cuáles son las variables, porque también hay un proceso de ordenamiento territorial y urbanístico en curso y una política migratoria en el país, con la cual también tenemos que ser consecuentes”, dijo.

En cuanto a los derechos de consumidores, afirmó que los que reciban las libretas excepcionales a partir del lunes 19, cuando empieza el proceso de trámites en las oficinas del Mincin, tienen derecho a partir de las 72 horas de emitido el documento de acceder al pan normado.

Para el resto de los productos de la canasta familiar normada, se entregará un vale piloto que le respalda a la población los productos de la canasta del primer día del mes.

“Nosotros hemos incorporado incluso una dinámica que también pone a prueba a los productores y proveedores, y es que los productos frescos como cárnicos, huevos y otros que normalmente no se ponían en vale piloto, también se respaldarán en el mes siguiente, en este caso de julio a agosto”, precisó.

Aseguró que se continuarán fijando los términos en los consumidores que se incorporen a finales de agosto o de septiembre, pues la canasta tiene un periodo de incorporación y siempre será el mes entrante el mes de fecha valor para fijar. “No obstante, nos preparamos para que las personas concurran en los próximos días de julio”, dijo.

Los productos se adquirirán en la bodega piloto, una bodega seleccionada, y los productos frescos, que se entregan por ciclos, serán adquiridos en el propio establecimiento minorista correspondiente donde ya está censado el consumidor. En el segundo mes, el proceso transita normalmente en la bodega en que está censado el consumidor.

Este mecanismo −apuntó la ministra de Comercio Interior− se ha evaluado a través de los estudios poblacionales que tenemos.

En ese proceso no se incorporan los combustibles domésticos. “Los consumidores tendrán acceso, además, a los productos controlados que hemos ido incorporando a este mecanismo de distribución, como el jabón de tocador y de lavar, el detergente, la crema dental y otros que se ha decidido incorporar territorialmente y que están contenidos en la libreta. Por lo tanto están respaldado todos los productos alimenticios y, en el caso de las provincias donde se ha incorporado, también cigarros”.

Sobre el modelo de solicitud de núcleo excepcional, precisó que incluye los datos de uso obligatorio. Las oficodas contarán con modelos impresos para dar a la población. “Llevando esta solicitud con los datos, el respaldo de lo que constará en la libreta de abastecimiento, se facilita la rapidez del trámite”.

Fecha:

Nombre y apellidos del solicitante:

Dirección del solicitante según carné de identidad:

Número de oficina donde está censado:

Bodega:

Núcleo:

Nombre y apellidos, carné de identidad o tarjeta de menor de otras personas a incluir en el núcleo excepcional.

Dirección de residencia actual:

Firma del solicitante:

“También hemos puesto a consideración de consumidores y personas que hoy no tienen un núcleo familiar de residencia, la declaración personal que hará cada uno de por qué no tiene libreta de abastecimiento y por qué no ha estado censado.

“Todo este proceso se ha organizado, hay una dinámica de trabajo, hay conocimiento por parte de las compañeras de las oficodas para que el lunes 19, a partir de las 8:00 a.m., estén abiertas las oficinas iniciando los trámites.

“Pedimos a la población, sobre todo en La Habana, donde más casos tenemos registrados, cumplir con las medidas de distanciamiento y que se concurra a la oficoda cuando se tenga la documentación, para que sea mucho más ágil el trámite, para que las personas salgan satisfechas y podamos dar una respuesta en correspondencia con una decisión tan importante que tomó nuestro país”.

Informó que se trabajará durante todo el mes de julio y se tendrá en cuenta aquellas provincias de mayor número de consumidores. “Pedimos también colaboración a las organizaciones de masas, a los CDR, para avanzar en este proceso”.

