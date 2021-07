Capital de Cuba por la paz y contra bloqueo de EE.UU.

Blanco, rojo y azul son los colores que predominan este sábado en el amanecer de la capital de Cuba, cuando cientos de trabajadores se reúnen en defensa del sistema socioeconómico de la isla y la paz.

Hemos venido a demostrar que los cubanos estamos dispuestos a defender la obra de la Revolución, que es de todos, afirmó Héctor Román, educador del municipio de Guananacoa.

No quiero para mis hijos y nietos la guerra, no quiero el egoísmo del capitalismo, por eso estoy aquí, para reclamar el fin del bloqueo económico de Estados Unidos que no nos deja desarrollarnos, añadió.

Al filo de las =6:00, hora local, la zona del malecón habanero conocida como la Piragua poco a poco se llena de personas que llevan banderas cubanas y del Movimiento 26 de Julio, organización creada por el líder histórico Fidel Castro para hacer la Revolución.

Algunos corean ‘Pa’ lo que sea Canel, pa’ lo que sea’, en apoyo al presidente del país, Miguel Díaz-Canel; otros claman por el fin del cerco estadounidense.

En los edificios cercanos cuelgan banderas y en las manos de algunos de los asistentes van imágenes del General de Ejército Raúl Castro.

A las 7:00 está previsto un acto patriótico, una respuesta ante los sucesos del pasado 11 de julio, cuando personas en diferentes partes del país salieron a las calles y crearon disturbios, alentados por una intensa campaña mediática fomentada desde el exterior.

La frase del Héroe Nacional José Martí que reza que los hombres van en dos bandos: quienes aman y fundan, y quienes odian y destruyen, también está presente en este amanecer, en el que varios participantes rechazaron los actos vandálicos del pasado domingo.