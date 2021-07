Canciller de Cuba denuncia presiones de EE. UU. sobre terceros países

En comparecencia pública en la televisión nacional, el miembro del buró político del Partido Comunista de Cuba y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, hace referencia a las más recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos, presidido por Joe Biden.

Horas antes, la cuenta de la Cancillería cubana en twitter publicó que más de 400 ex jefes de estado, políticos, intelectuales, científicos, clérigos, artistas, músicos, líderes y activistas de todo el mundo han pedido a través de una carta abierta a Biden que levante de inmediato las sanciones contra Cuba.

También a través de Twitter, el canciller mismo lleva días denunciando las presiones de Estados Unidos sobre otros estados para que asuman una posición en contra de nuestro país en el escenario internacional.

Denunció, tanto en redes sociales, como ahora durante la conferencia de prensa, que el Departamento de Estado de Estados Unidos ejerce presiones ofensivas y humillantes contra países europeos, en particular contra seis de Europa Oriental, y ocho latinoamericanos; para obligarlos a adherirse a una declaración condenatoria contra Cuba.

También denunció las presiones sobre gobiernos de un grupo de Estados de la OEA, forzándolos a sumarse a esta declaración o emitir una similar. Si al gobierno de EE.UU. le preocupara el bienestar del pueblo cubano pondría fin al bloqueo con que intenta asfixiarnos, a las acciones ilegales de injerencia en los asuntos internos de Cuba y a las campañas de desinformación para justificar con mentiras sus medidas de agresión, escribió.

Agregó que si el gobierno de EE. UU. desea ayudar al pueblo cubano podría eliminar el límite de las remesas a 1000 USD por trimestre, la suspensión de las no familiares, la prohibición de envíos desde terceros países a través de Western Union y la imposibilidad de tramitarlas mediante Fincimex y AIS.

AHORA RESULTA QUE CUBA ES PRIORIDAD PARA ESTADOS UNIDOS

Rodríguez Parrilla, quien también es miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, hizo referencia a las declaraciones del gobierno de Joe Biden, según las cuales Cuba ahora es prioridad de Estados Unidos, lo cual revela sus claras intenciones injerencistas una vez más.

Además, mencionó las más recientes sanciones anunciadas contra las fuerzas cubanas.

Igualmente, denunció al gobierno de Estados Unidos por los cientos de ataques informáticos que se han efectuado contra Cuba, desde territorio estadounidense con absoluta impunidad. «Preocupa gravemente a nuestro pueblo, y a nuestro gobierno, la manipulación de información e imágenes, que ocurre hasta este momento», dijo.

CNN en español realiza una manipulación sismática y mendaz, señaló, lo cual contraviene el periodismo objetivo e irrespeta el derecho de los ciudadanos estadounidenses y del mundo a recibir información veraz. Lo mismo ha pasado con Fox News.

El mecanismo COVAX ha fallado estrepitosamente en suministrar las vacunas pactadas y pagadas. El gobierno de Estados Unidos sabía perfectamente que este mecanismo no era viable para Cuba, señaló el canciller.

El presidente de EE. UU. se ha referido al tema de las remesas de una manera errática. Primero anunció que no se restablecerían las remesas, luego que se había creado un mecanismo para analizar el tema, y ahora que se trata de un tema delicado.

El Canciller cubano cuestionó estas declaraciones, teniendo en cuenta que EE. UU. es un estado altamente emisor de remesas hacia países de América Latina. Rodríguez Parrilla recordó a Biden que no fue el Gobierno Revolucionario el que limitó y suspendió los envíos de remesas, sino que fue el Gobierno de los Estados Unidos el que sumó los servicios de AIS a las listas restringidas.

Miente desvergonzadamente el gobierno de los EE.UU. cuando dice que el gobierno cubano se apropia de parte de las remesas. Las remesas no se gravan, no hay impuestos, no hay aranceles. Quien fija una comisión de servicio no es el gobierno cubano, es la compañía Western Union, agregó.

Emplazo a los voceros del Gobierno de los EE.UU. a que presente pruebas de las acusaciones sobre las remesas y la apropiación por parte del Gobierno cubano, dijo.

Fuente: Granma

