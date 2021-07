La de Cuba, una Revolución de razón y corazón

En las últimas semanas, Cuba ha vivido circunstancias difíciles: a los problemas derivados del peor pico pandémico de la COVID-19 en el país, se suman los del arreciado bloqueo de Estados Unidos y los afiebrados intentos desestabilizadores en varios puntos de la geografía nacional.

Coyunturas como estas son propicias para volver sobre la sapiencia de grandes hijos de esta tierra, como el Comandante en Jefe Fidel Castro, cuyo ideario mantiene asombrosa vigencia.

Hace hoy 62 años, en medio de sucias campañas mediáticas contra la Revolución, el preclaro líder afirmaba:

“(…) en esta lucha contra todas las campañas, contra todos los procedimientos que el enemigo usa, hemos tenido que actuar con una rectitud absoluta, con una claridad absoluta, hablándole siempre al pueblo con una franqueza absoluta, como un medio, como el único camino recto, como la única política correcta, a fin de contrarrestar todas esas campañas -que ustedes saben tan bien como yo que desde el Primero de Enero solo han tendido a crearle dificultades a la Revolución, a tratar de sembrar la duda en nuestros compatriotas, porque saben perfectamente que la fuerza tremenda con que cuenta la Revolución en el pueblo es muy difícil derrotarla-, ha sido necesario librar una tremenda y cuidadosa lucha, salirle al paso a cada maniobra, a cada intriga (…).”

Aquel día (22 de julio de 1959), en la clausura del X Congreso Textil, Fidel se refería a todo tipo de calumnias montadas contra el naciente proceso revolucionario:

“No llamaban dictadura a la de los trusts y los grandes intereses que aquí estaban matando de hambre a nuestros guajiros, que estaban asesinando de hambre a nuestros guajiros, que estaban pagándoles sueldos de miseria, lanzándolos a los caminos reales. Para ellos esos no son dictadores, y sí el gobierno que viene a ponerle fin a toda esa injusticia y que lo hace en medio de procedimientos de absoluta libertad para todos los cubanos y sin otra arma que la de la opinión pública (…).”

A la luz de los años, de las décadas, puede apreciarse cómo, en esencia, los enemigos de la Revolución esgrimen las mismas falacias, con más o menos disfraces, con más o menos veneno ideológico, con el fin supremo de confundir a las masas, de propiciar que el pueblo pierda confianza en sus dirigentes y sirva, engañado, a los intereses contrarios al propio pueblo.

Sobre el tema, ahondó Fidel en aquel congreso con los trabajadores textiles:

“(…) se ve una campaña constante para ver si intimidan al pueblo, y, claro, lo que han logrado con todo eso es hacer más fuerte la Revolución aquí. El papel de los traidores, paradójicamente y muy a su pesar, ha sido fortalecer la Revolución aquí y hacerla tan fuerte, tan fuerte, que nuestra Revolución es invencible, sencillamente, porque tiene a la nación entera. Y tiene a la nación entera porque hombres puede haber traidores, pero pueblos no puede haber traidores; porque hombres puede haber cobardes, pero pueblos no puede haber cobardes; hombres se pueden vender, pero pueblos no se pueden vender. Así que no han conseguido otra cosa que fortalecer la Revolución (…)”

El líder cubano alertó de cómo los enemigos se valdrán de la libertad conquistada para todos, de las garantías, del ambiente en que los ciudadanos se sienten seguros en su derecho; en que no hay terror, persecución ni fuerza; se valdrán de todo lo que la Revolución ha conquistado, como de todo el daño pasado que hicieron -cuya herencia recibió el proceso revolucionario- para tratar de obstaculizar los proyectos socioeconómicos en marcha.

“Pero frente a eso, se yergue cada día más firme y más potente una voluntad, la voluntad de un pueblo que está decidido a vencer todos los obstáculos, de un pueblo que se sabe fuerte, porque se sabe firmemente unido en un solo propósito y en un solo ideal. Todos los hombres nobles, todos los ciudadanos que quieren a su patria (…) están con la Revolución y están dispuestos a defenderla, cueste lo que cueste”, significó Fidel, antes de señalar enfáticamente:

“Esta no es una Revolución de fuerza, sino de razón y de corazón; esta es una Revolución de opinión pública y no de opinión pública prefabricada o fabricada a base de mentiras, sino una opinión pública hecha a base de verdad, no a base de hipocresía o de demagogia, sino a base de sinceridad.”

