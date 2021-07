Eusebio Leal y el culto al árbol

La deforestación de algunas áreas de El Vedado por manos anónimas y posiblemente no autorizadas ha causado alarma y desconcierto entre los habitantes de esa bella y emblemática zona de la capital. Además de la importancia de la belleza de su flora, esta cumple la función vital de ser el principal pulmón verde de la ciudad y de ayudar a la absorción de las aguas que en malos tiempos arroja el mar sobre una extensa área del Malecón habanero.

Pero aún hay más: el árbol representa en la urbe capitalina a la naturaleza misma, con todas sus bondades, por lo que juega un inmenso papel en el crecimiento espiritual del hombre como ser humano y como ciudadano. Por eso hoy conviene recordar las palabras de quien fuera, hasta hace poco, el guerrero mayor de La Habana, que libró por ella tan grandes y exitosos combates, pero no un guerrero de armas, sino un guerrero de luz: el doctor Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad, quien en su libro La luz sobre el espejo, en la conferencia titulada Ciudad y natura, pronunció palabras que son llamado y advertencia y han quedado para la posteridad, que no debemos olvidar jamás y sí cumplirlas como el evangelio que este gran cubano nos ha legado.

Dijo: “Ante las contingencias extremas que acechan el tránsito de la humanidad en nuestro planeta, no existe ninguna tan grave, dramática y amenazadora como la destrucción de la naturaleza. No estamos exentos de tal peligro. Nuestra flora y fauna han sufrido el impacto de las grandes plantaciones y, por ende, de los fertilizantes y pesticidas; ellos y otros elementos tóxicos, así como la desaparición acelerada de los bosques, del monte cubano, nos han privado de la compañía de las mariposas y de las miríadas de pajaritos que me asustaban de pequeño, cuando volaban en cerradas filas a refugiarse en las copas de los árboles del Paseo del Prado o del Parque Central.

“El litoral de La Habana, entre otras causas probables, enfrenta hoy las intermitentes penetraciones del mar, que irrumpen saltando el muro del Malecón, y es que durante años se debilitó la invisible barrera de arena que detenía el fuerte vaivén de las olas. Hoy el río, nuestro río cantado por los poetas, el Almendares, no lejos del cual halló asiento la ciudad histórica, no es más que un arroyo deleznable que corre esparciendo sus aguas muertas por el litoral; y la cristalina bahía de otrora, es una de las más contaminadas. Resulta más urgente que nunca proclamar, como ha dicho en tantas oportunidades el doctor Antonio Núñez Jiménez, una cultura de la naturaleza, sin la cual el sistema insular se vería dañado irremediablemente.

“Los invito ahora, situadas estas ideas que he considerado necesarias a visitar la ciudad fundada en el claro del bosque, junto al Puerto de Carenas, que se dio a conocer luego del bojeo a Cuba, en 1509, por Sebastián de Ocampo. Esa bellísima ciudad nació privilegiadamente a la sombre de un árbol: la ceiba, grande y frondosa como aquellas que, según el ya mentado padre Las Casas, podían dar sombra a quinientos caballos.

“Villa junto a la cual su cabildo ordenó dejar un campo vedado que, además de preservar cedros y caobas propiedad de Su Majestad y de la propia ciudad (por ende, del pueblo), constituía el lugar de sombra, refugio y reposo de sus habitantes, a la vez que sitio del cual tomar maderas para erigir templos y edificios, así como fabricar bellas y formidables naves.

“Ciudad que hizo suyas las canteras de piedra coralina que ustedes han visto entre los riscos y peñones que asoman en la elegante Quinta Avenida; ciudad que nos revela sus misterios cuando se restaura un techo tricentenario y el viejo carpintero repite rítmicamente los nombres de las maderas que hoy son difíciles de hallar o no existen: jocuma amarilla, quiebrahacha, ácana, cedrorreal…

“Las mismas maderas, caobas principalmente, que por orden de la Corona fueron llevadas para labrar las techumbres de San Lorenzo del Escorial, las estanterías del Archivo de Indias, las arcas para las novias y los muebles que aún hoy las familias españolas conservan con el timbre de orgullo de que proceden de Cuba.

“La Isla nos invita, y yo hago particularmente mío ese deseo, a conocerla y amarla. No la vean con ojos judiciales, sino con ojos de amor. Hay mucho por hacer, pero habita en su interior, invisible para algunos, pero real y palpable para mí, el corazón de una generación nueva que hará suyo los sueños y quimeras de la que ya se extingue. Ellos lucharán por restaurar esta Isla por levantarla, por que sea por siempre la más bella. Triunfará, sin lugar a dudas, este deseo romántico; se podrá decir que es la única fuerza salvadora.

“Hace unos días las agencias de prensa internacionales informaron algo inquietante e insólito: una bandada de pájaros carpinteros había horadado la impenetrable coraza de una nave espacial antes de que emprendiera el vuelo, trastornando el proyecto e impidiendo la salida de los tripulantes.

“Quizá sea el clamor de la naturaleza, que le recuerda al hombre, con la obra inocente de sus criaturas, que preserve la naturaleza, que la salve, ya que él es el único capaz de destruir su propio hábitat. No se conoce por qué las diferentes especies, al alumbrar a la vida, son poseedoras de un secreto mandato interno: el castor construye su barrera, el colibrí crea su refugio en la miniatura de su casa de pajillas; pero el único que tala, destruye, daña y deshace el universo donde vive, más allá de su necesidad, es el hombre.

“Las ciudades son su creación de madera, de arcilla, de piedra. No miremos el pasado como la mujer de Lot. No culpemos a generaciones precedentes, excusándonos de nuestros deberes actuales. Nosotros los cubanos debemos asumir plenamente el antiguo precepto: “Cuidar, plantar y recrear la naturaleza”.

“No se nos pedirá cuenta de lo que se nos quita, sino de lo que no hicimos. Llevemos a nuestra generación a practicar el culto al árbol; que este hombre que soñamos libre, sepa disfrutar de su libertad a pulmón abierto, en la naturaleza y no contra ella. Mi voz es la de un guardián del espíritu, la de un defensor de las piedras, de todo aquello que por momentos parece que cederá al paso inexorable del tiempo. En fin, la memoria, el más preciado y excelso privilegio”.

fny