Las lecciones de Eusebio Leal (II parte)

Las virtudes de muchos hombres coincidieron en el espíritu de Eusebio Leal, el historiador de La Habana, el artífice de la restauración de la parte más antigua de la capital de la isla. “El alma vive de darse”, dijo el patriota José Martí, hijo de la Habana.

Tales palabras del apóstol por la independencia de Cuba cristalizaron en el quehacer imparable de Leal. “Te agradecemos, Maestro y Apóstol, por tu vida breve y generosa. No has muerto, vives en nuestros corazones”, dijo Eusebio. Como Martí llegó a este mundo ungido con una fuerza renovadora y trascendente.

Las estrechas calles de Habana Vieja, heridas del sol del trópico, evocan la huella de su ángel salvador. La virtud de tocar las heridas para sanarlas, de analizar con la gente para acudir al llamado de los viejos muros permanece en la ciudad.

“Martí era un ser humano superior, como Fidel. Era un ser humano superior, con una capacidad enorme de síntesis, con una capacidad de elaboración de ideas, con una capacidad de ir a un objetivo. Tú tomas el discurso de Martí y es una elipsis, él viene buscando el resultado, viene buscando, y de pronto parece que hay una digresión larga, que de pronto encuentra nuevamente su lectura y concluye dejándote exhausto”, sentenció el inolvidable historiador de La Habana. Bajo la sombra de Martí sigue la ciudad tratando de iluminar los sitios más queridos, los recuerdos del historiador que fundió poesía y acción sobre los muros del tiempo.

Leal siente, dondequiera que esté, el palpitar de la amada ciudad que no lo olvida, de sus seguidores más fieles. “Leal además de fundar y crear tantas cosas para La Habana y para la nación, también sembró para los que trabajamos con él. Nos impactó a todos con su ejemplo, con su disciplina, con su puntualidad.

La continuidad está en lo que él supo sembrar en cada uno de nosotros y en dejar una obra hecha que tenemos que cumplir y enaltecer. Actualmente estamos trabajando en el proyecto Fortalecimiento de la participación comunitaria en el devenir cultural de Habana vieja, que busca fortalecer las alianzas con la población que es una premisa del trabajo del historiador de la ciudad”, dijo a Radio Ciudad de La Habana, Katia Cárdenas, directora de Gestión Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad.

La huella de Leal avanza por sendero seguro. Cuando regreses a la ciudad imitando su paso por los rincones inolvidables cierra los ojos un instante y escucha su voz pausada: “Es cierto que todo me ha llevado siempre a La Habana. Han sido realmente muchos años de trabajo y de empeño. No me arrepiento. Si hubiera otra vida que esta que conocemos aquí abajo, mi alma vagará eternamente por La Habana. Ha sido el mejor de mis amores, la mejor de mis pasiones, el mayor de mis desafíos. Realmente no sé por qué siempre vuelvo misteriosamente a ella, en la luz y en el silencio, en la vida y en el sueño”.

