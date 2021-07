El Primer Ministro Manuel Marrero Cruz chequeó, junto a las autoridades capitalinas y el titular del Ministerio de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, la evolución del contexto epidemiológico de La Habana y el cumplimiento del Plan Reforzado de Medidas para el Enfrentamiento a la COVID-19.

Julio de 2021 es el peor mes de la epidemia en La Habana, aseguró Portal Miranda. Se han registrado los mayores picos de contagios y existe un incremento del 57,7 % en la transmisibilidad del SARS-CoV-2, con respecto al mes anterior.

Todos los municipios capitalinos aumentan sus tasas de incidencia, pero en el caso particular de La Habana Vieja, Centro Habana, Marianao y La Lisa, superan el indicador provincial fijado hoy en 629 por cada 100 000 habitantes.

La doctora Yadira Olivera Nodarse, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, explicó al jefe de Gobierno que esta involución del contexto epidemiológico se debe a tres factores fundamentales: un aumento en la circulación del virus; los niveles de movilidad de la población; y el incumplimiento de medidas elementales en el orden preventivo, generado por una baja percepción del riesgo.

En el primero de los aspectos, la especialista explica que existe una gran dispersión del SARS-CoV-2 y que, aunque hasta el momento se registra una mayor presencia de la cepa africana del virus, es necesario evaluar los niveles de circulación de la cepa delta.

Sobre la movilidad, argumenta que si bien el Plan de Medidas ha tenido resultados en las restricciones durante las noches, en el horario diurno el panorama es diferente y ha aumentado la cantidad de personas en las calles durante las últimas semanas.

Este factor y el relajamiento en el rigor con que se cumplen las medidas sanitarias establecidas para prevenir el contagio de la COVID-19, están mediados por el hecho de que “las personas que ya se han vacunado se están confiando”.

«Hay que elevar la percepción del riesgo de la población«, afirmó Marrero Cruz, «Hay que mostrarle, a través de los medios, lo que ellos no logran comprender. La familia tiene una alta responsabilidad en el cuidado de los unos a los otros. Los ya vacunados tienen que ser conscientes de que no son 100 % inmunes y pueden portar y transmitir el SARS-CoV-2. Este es el momento de pensar en los que aún no se vacunan. Cuidemos de los niños, las embarazadas (…)».