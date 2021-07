UNEAC entrega los Premios David 2021

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) entregó sus Premios David correspondientes al presente año 2021, el cual otorga la institución a exponentes cuya obra sea inédita en las categorías de poesía y ciencia ficción.

Desde los escenarios digitales, se hicieron públicos los resultados de la edición 54, que convocó a los géneros literarios de poesía y cuento de ciencia ficción, con 50 y 22 obras en concurso, respectivamente.

Durante la ceremonia, celebrada en la sala Rubén Martínez Villena de la UNEAC, el lauro en el apartado de poesía fue para el texto Reconstrucción de matrices progresivas, de Ana García Ramos, según refiere la propia institución en su perfil oficial en Twitter.

Otras dos menciones fueron a manos de los poetas cubanos Jeiny Álvarez y Carlos Alejandro Mitjan, por las obras Dios era el susto de mi pieza cerrada y Poemario no. 1, respectivamente, publica la agencia Prensa Latina.

En la categoría de ciencia ficción y fantasía recayó en el volumen de cuentos Las azules colinas de Europa, a cargo de Nathaly Hernández, por su destreza en el manejo de los recursos narrativos.

“El #PremioDavid de Ciencia ficción y fantasía 2021 se otorga al volumen de cuentos Las azules colinas de Europa por su destreza en el manejo de los recursos narrativos. Además, se otorgó mención a la obra «I love human», de Javier Pérez Rizo.

“Las azules colinas de Europa” es un cuaderno con ocho relatos- expresa su autora- los cuales abordan temas muy variados. Cada cuento es una unidad individual, con su propia historia, aunque pueden tener puntos en común, como pueden ser temas universales como la muerte, la traición, los amores mejor o peor logrados. Cada cuento se encuentra en un estadio distinto, tal vez por su ambientación, o las situaciones que les ha tocado vivir a sus personajes”.

“Llevo escribiendo ciencia ficción hace pocos años,- confesó la joven escritora- soy miembro del taller Espacio abierto, que realmente ha desarrollado un trabajo maravilloso, manteniéndose a pesar de la pandemia de manera virtual. Y gracias a los coordinadores del taller pude aprender a manejar los códigos de la ciencia ficción, ellos me han dado muy buenos consejos, recomendado lecturas, haciendo la revisión y corrección de los textos, y me armé de valor, los compilé en un mismo cuaderno y los envié al Premio David, que me parece un concurso muy prestigioso. “Me hacía mucha ilusión participar, y ganarlo, ha sido una tremendísima sorpresa y una alegría muy grande”- comentó Nathaly Hernández con una sonrisa.

Considerado uno de los más importantes concursos literarios para creadores inéditos en la isla, el David 2021 reunió a un jurado compuesto por prestigiosos especialistas y los premiados serán recompensados con la publicación de la obra por Ediciones Unión.

Desde su instauración en 1967, el certamen literario que lleva por nombre el seudónimo usado por el mártir y poeta Rubén Martínez Villena, ha propiciado el reconocimiento literario de jóvenes autores en la isla caribeña.

Fuente: sitio web de la UNEAC y ACN

imop/