Condena Cuba mentiras de EE.UU. e injerencia en asuntos internos

La funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores Johana Tablada condenó las mentiras generadas desde Estados Unidos sobre Cuba y ratificó que los problemas del país deben ser resueltos sin injerencia o presiones.

En su cuenta oficial en Twitter, la subdirectora general para Estados Unidos en la cancillería cubana denunció que funcionarios norteamericanos crearon calumnias «para justificar el abuso y el crimen de lesa humanidad que contra nuestro pueblo cometen al endurecer el cerco económico y la desinformación en medio de una pandemia».

«En Cuba no hay internet, los militares roban la remesas, la salud pública no funciona, no hay vacunas, es un estado fallido y otras barbaridades repiten sin sonrojo», escribió Tablada en la red social.

En este sentido, la especialista aseguró que se hablará de las mentiras del actual presidente estadounidense, Joe Biden, igual que de las «medidas inhumanas» de su antecesor, Donald Trump.

Fuente: Boletín RRebelde

imop/