Llaman en La Habana a buscar mejores estrategias para la atención a ingresos domiciliarios ante la COVID-19

A buscar mejores estrategias de atención a los ingresos domiciliarios convocó Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del comité central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la La Habana.

El llamado se realizó durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo, para el enfrentamiento a la COVID-19, encabezada también por el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

Reinaldo García Zapata, gobernador de la ciudad, explicó que la batalla contra la COVID-19 se gana levantando a todos los contagios, haciendo ingresos oportunos y aislando a sus contactos.

Pardo Guerra reconoció el esfuerzo que realizan en la capital cubana en la atención a personas vulnerables. Insistió en la importancia de esas medidas porque ante esta epidemia son muy sensibles los ancianos y los niños, aunque estos últimos rebasan con mayor facilidad la enfermedad.

…………………………..

Tenemos que vencer la pandemia en el menor tiempo posible.

Cuba tiene que seguir buscando alternativas para no dejarnos vencer por la pandemia; nosotros tenemos que vencerla y tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible, reflexionó el Primer Secretario del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En la reunión de este lunes del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19, el Presidente de la República enfatizó que a la epidemia debemos enfrentarla entre todos y que entre todos sabremos salir de la compleja situación actual, provocada por la amplia y rápida expansión a nivel mundial de la cepa Delta del virus SARS-CoV-2. Al reflexionar acerca de la complicada situación internacional, que registra un incremento de los casos confirmados y lamentablemente de fallecimientos, Díaz Canel insistió en las prioridades que Cuba debe mantener para enfrentar este complicado momento de la pandemia. El mandatario subrayó la importancia de gestionar con eficiencia las altas médicas en las instituciones que tienen pacientes de la enfermedad, seguir profundizando en el cumplimiento de los protocolos establecidos y perfeccionar el sistema de ingreso domiciliario, para lograr disminuir los contagios y cortar la transmisión. El Presidente cubano destacó el esfuerzo de la ciencia y el personal de la salud en medio de una situación tan difícil, recrudecida por el bloqueo que impone el gobierno de Estados Unidos. …………………………………

Concluyó proceso de vacunación anti Covid-19 en La Habana y otros 20 municipios del país

Con más de un millón 355 mil personas que poseen el esquema completo de inmunización de alguno de los inyectables diseñados en Cuba, la capital cubana concluyó el proceso de vacunación antiCovid-19.

Así lo confirmó la doctora María Elena Soto Entenza, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública.

Especificó que de manera general dieron por finalizado el proceso, pero mantendrán abiertos algunos vacunatorios para quienes no han podido asistir a recibir sus dosis.

De igual forma cuatro de Santiago de Cuba y el Municipio Especial Isla de la Juventud son los que culminaron el referido proceso.

Actualmente en 35 municipios de 14 provincias se desarrolla la inmunización. A partir de HOY comienza a administrarse la tercera dosis a más de tres mil pacientes hemodializados en el país.

……………..

Cuba asciende al lugar 14 por países en Tokio 2020

Mesa Redonda, La vacunación masiva en el país y los ensayos clínicos

Sobre el inicio del proceso de vacunación masiva en el país, el desarrollo de los ensayos clínicos pediátricos de Soberana y Abdala, y el ensayo de Soberana 01 en Cienfuegos, se hablará en la Mesa Redonda de este martes, con la participación de directivos del Ministerio de Salud Pública, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y del Instituto Finlay de Vacunas.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 18:30 (hora local).

El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.

……………………………….

Condena Cuba mentiras de EE.UU. e injerencia en asuntos internos

La funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores Johana Tablada condenó las mentiras generadas desde Estados Unidos sobre Cuba y ratificó que los problemas del país deben ser resueltos sin injerencia o presiones.

En su cuenta oficial en Twitter, la subdirectora general para Estados Unidos en la cancillería cubana denunció que funcionarios norteamericanos crearon calumnias «para justificar el abuso y el crimen de lesa humanidad que contra nuestro pueblo cometen al endurecer el cerco económico y la desinformación en medio de una pandemia».

«En Cuba no hay internet, los militares roban la remesas, la salud pública no funciona, no hay vacunas, es un estado fallido y otras barbaridades repiten sin sonrojo», escribió Tablada en la red social.

En este sentido, la especialista aseguró que se hablará de las mentiras del actual presidente estadounidense, Joe Biden, igual que de las «medidas inhumanas» de su antecesor, Donald Trump.

……………………

Un incentivo al uso de energías renovables en el sector residencial

El Gobierno cubano aprobó seis alternativas para la adquisición de sistemas de fuentes renovables de energía por personas naturales y jurídicas para impulsar el cambio de matriz energética, afirmaron fuentes oficiales.

Durante una rueda de prensa, directivos del Ministerio de Energía y Minas señalaron que las opciones van desde la importación por personas naturales -carga acompañada o no, y por envío-, a través de las tres importadoras autorizadas, hasta las ventas en tiendas virtuales y físicas en divisas y en pesos cubanos, la moneda nacional.

Además, con la novedad de comprar a la Unión Nacional Eléctrica un kilowatt instalado de generación fotovoltaica por valor mil 500 dólares, equivalente a una rebaja en su tarifa mensual de 125 kilowatt hora con un beneficio a 20 años.

El titular del referido ministerio, Liván Arronte, significó que las medidas -recién aprobadas en Gaceta Oficial-, están en coherencia con la Agenda 2030 y tributan al desarrollo de las fuentes renovables de energía.

……………………..

Anuncian Premios Nacionales de Radio 2021 El Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) confirió este lunes el Premio Nacional de Radio 2021 a tres prestigiosos realizadores del país: Miozotis Fabelo Pinares, Luis Ismael Rensoli Sánchez y Franklin Reinoso Rivas.

Mirta Ramos Difurniao, directora de Comunicación de la Radio Cubana, destacó los valores excepcionales de todos los nominados al premio en el presente año y puntualizó que en los seleccionados se acumulan virtudes profesionales que los distinguen dentro del quehacer radiofónico nacional. La entrega del reconocimiento tendrá lugar este mes de agosto en ocasión de celebrarse el Aniversario 99 de las primeras transmisiones continuadas de dicho medio de comunicación en el país. …………………………….

imop/