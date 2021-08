Pondera Díaz-Canel labor en Haití de profesionales cubanos de la salud

El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, significó la labor de los profesionales de la salud de Cuba, quienes atienden a los heridos tras el terremoto en Haití y apoyan el combate a la COVID-19.

En su cuenta de Twitter, el mandatario cubano señaló que en la actualidad son más visibles los bandos en que se va por la vida, según dijera el Héroe Nacional José Martí.

“De un lado están los que aman y fundan. Del otro los que odian y destruyen. Los primeros no mienten ni calumnian ni difaman, no odian. Están salvando vidas. Los otros no pueden con esa luz”, escribió el jefe de Estado.

Los colaboradores de la Brigada Médica en Haití ofrecen asistencia a los lesionados por el terremoto con magnitud mayor de siete grados en la escala de Richter que sacudió el sur del país y dejó el saldo preliminar de 304 fallecidos y mil 800 heridos.

——————-

Rechaza ALBA-TCP nuevas medidas unilaterales contra Cuba

Sacha Llorenti, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), afirmó que los países del organismo expresan su más firme rechazo a las nuevas medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos de América a funcionarios del Gobierno de Cuba.

En un mensaje publicado en la red social Twitter, señaló que la Alianza ratifica la solidaridad y el apoyo al pueblo y al Gobierno de la mayor de las Antillas.

Este viernes 13 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos y a una entidad cubanos conforme a la Orden Ejecutiva 13818, que se basa e implementa en la Ley Magnitsky y actúa supuestamente contra responsables de graves violaciones de los derechos humanos y hechos de corrupción en el mundo.

——————-

Se encuentran bien colaboradores cubanos tras terremoto en Haití

Tras el sismo que tuvo lugar en Haití, los colaboradores médicos y de otras misiones de Cuba que están en ese país se encuentra bien, informó Luis Castillo Campos, embajador de La Habana en esa nación.

Luis Orlando Olivero, coordinador de la Brigada Médica de la mayor de las Antillas, enfatizó que hasta el momento ningún colaborador resultó herido durante el movimiento telúrico, cuya intensidad fue mayor que el ocurrido en 2010 cuando más de 300 mil personas murieron.

Olivero señaló que ya los médicos cubanos están prestando asistencia a los heridos en las posiciones situadas en el sur del país.

——————-

Jardín Botánico de Cuba labora para incrementar autonomía económica

El reposo que disfruta el visitante en los predios del Jardín Botánico Nacional (JBN) contrasta con la energía de su colectivo, que impulsa varias acciones para atemperar la gestión al escenario económico de hoy.

Su director general, Carlos Manuel Pérez, declaró a Negocios en Cuba que, desde que fue fundada, el carácter de la institución es académico, por las tareas asociadas a la enseñanza de la rama biológica que abordan, científico y también recreativo.

Es una entidad pública, agregó, presupuestada por el Estado, y dentro de sus funciones realiza un grupo de actividades que originan ingresos, siendo la más conocida la visita guiada que hacen connacionales y extranjeros.

——————-

Joven Club habanero comenzará campaña de infoalfabetización con vecinos

El Joven Club de Computación y Electrónica del barrio El Fanguito, ubicado en El Vedado, se alista para el inicio de la campaña de infoalfabetización.

Daylin Pérez de la Rosa, directora de Comunicación Institucional de la Dirección Nacional de Joven Club, explicó que ese proceso pretende incorporar en la comunidad conocimientos sobre el correcto uso de dispositivos móviles y sus aplicaciones.

La intención es que los residentes desarrollen habilidades en el comercio y gobierno electrónico, empleen las pasarelas de pago existentes, y otras herramientas que fomentan la cultura informática en la sociedad, argumentó.

Maidelys Pupo Torres, subdirectora de Comunicación Institucional de Joven Club La Habana, añadió a la ACN que desde la semana próxima El Fanguito será la tercera localidad habanera en unirse a la campaña de infoalfabetización, después de los barrios de San Isidro y Jesús María.

——————-

Inauguran las primeras salas de la Casa Eusebio Leal Spengler

La Oficina del Historiador de La Habana inauguró las tres primeras salas de la Casa Eusebio Leal Spengler, en la Amargura 65, entre San Ignacio y Mercaderes, en La Habana Vieja, donde tuvo su última oficina.

Con la presencia de autoridades nacionales del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno, así como también de los dirigentes de la capital de Cuba y los directivos de la Oficina del Historiador de La Habana, en el vestíbulo por donde cada día Eusebio Leal se encaminaba a su modesta oficina, fue muy emotivo escuchar a la biógrafa de Fidel, Katiusca Blanco, entrevistada por Magda Resick, hablar de su relación con el líder histórico de la Revolución cubana y sobre la primera vez que aquel le habló de Leal, precisamente, en el primer encuentro que sostuvieron.