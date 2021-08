Yudaysi González Lusson ejemplo entre las féminas de Diez de Octubre

En el municipio Diez de Octubre, al centro de La Habana, la mujer destaca por su aporte social, y la entrega que pone en cada tarea deja el sello distintivo de su presencia.

En medio de las difíciles condiciones que impone la actual situación epidemiológica, Yudaysi González Lusson, a cargo de tres hijos y múltiples tareas, se erige como ejemplo de abnegación y laboriosidad, en el consejo popular Tamarindo.

Ella comenzó como mensajera para atender a personas vulnerables y le vimos actitudes y voluntad, surgió la propuesta para secretaria del bloque 126 de su zona de residencia, responsabilidad que aceptó y donde se desempeña de manera meritoria. De ahí pasó a ser miembro del comité municipal de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), explica a manera de síntesis, Dunia López Reyes, secretaria general de la organización en la localidad.

Desde que asumió esa dirección logramos fortalecer las estructuras de base y su delegación se posiciona entre las mejores del territorio, destacó la dirigente.

Yudaysi también lleva la jefatura del grupo de enfrentamiento a coleros, acaparadores y revendedores en la tienda de Toyo, ubicada en la intercepción de las calzadas de Diez de Octubre y Luyanó. Siempre se mantiene activa y con mucha disposición. Ella estará entre las féminas destacadas que reconoceremos en ocasión del aniversario 61 de la FMC, apuntó López Reyes.

Ser capaz de enfrentar las dificultades forjó el carácter de Yudaysi González Lusson, quien ofreció algunas palabras para este sitio y confesó disfrutar hacer el bien:

«Creo en la humanidad, en la bondad, soy madre soltera de tres niños y cuando uno de ellos se afectó por el apéndice me apoyaron mucho Dunia y otras compañeras de la organización, y ello me mostró que siempre hay alguien que te tiende la mano y que sí se puede salir adelante».

Eso siempre me hace sentir que podré avanzar, que sí van a cooperar las personas, que podré ayudar y las tareas pueden cumplirse, que se puede confiar en nosotras las mujeres y en el ser humano, expresó.

Yo comencé atendiendo a algunas personas vulnerables de mi calle y hacía las colas para poder llevarles los productos alimentarios, los medicamentos, porque en mi barrio hay muchas personas mayores, otras que por problemas de salud no pueden salir, luego cuando me entregaron una credencial pude atender a una cifra mayor, somos una organización también para la familia, no solo para la mujer, añadió González Lusson.

Al indagar acerca de las motivaciones que le mueven para dar su aporte dijo: Mis valores, la educación que me dieron mis padres, mis abuelos, el sentido de pertenencia que una adquiere, el amor a la familia y a las personas.

Mi hijo que es un adolescente a veces me pregunta -¿Mamá, por qué tú haces todas esas cosas? – y yo le explico, porque tengo que inculcarle a él ese por qué, lo comprendió y él también ha aportado su granito de arena.

Yo exhorto además a otras personas a que se sumen. Esta Covid-19 ha sacado cosas malas en algunos aprovechados, pero también hay muchos otros seres humanos -que como yo- salen a ayudar a los demás, inclusive ahora que se incrementan los ingresados en el hogar, que implica un riesgo.

Como reto más reciente apuntó: «Ahora comenzó un programa para la atención integral de los Consejos Populares y, en función de apoyar cuanto se hace en Tamarindo, convocamos a trabajos voluntarios. Estamos en función de activar a la población para cooperar, porque mejorar las condiciones del barrio y dejarlo más bonito beneficia a todos»- concluyó.

Con 37 años, Yudaysi con su ejemplo motiva a su hijo, moviliza en la comunidad y deja una huella que enaltece a la mujer cubana.

