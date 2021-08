Intercambió Díaz-Canel con afectados por Ida en la Isla de la Juventud

Con responsabilidad y coherencia han trabajado las provincias afectadas por el huracán Ida, afirmó el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la república, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al término de su recorrido este domingo por Pinar del Río y el municipio especial de la Isla de la Juventud, dos de los territorios por donde el fenómeno meteorológico avanzó durante su trayectoria por nuestro país.

“Eso nos da confianza y optimismo, nos da unas señales, una luz también para poder avanzar en medio de tantas dificultades que hemos tenido que enfrentar en los últimos tiempos y da una expresión también de unidad y comprensión de los problemas que tenemos y de los problemas que hay que seguir afrontando”, agregaba el Jefe de Estado.

Fue su comentario a la prensa, durante el colofón de una intensa jornada de trabajo que comenzó muy temprano en la mañana de este domingo por el territorio vueltabajero.

Junto al primer ministro, Manuel Marrero Cruz, el viceprimer ministro Alejandro Gil y varios ministros, el presidente conoció cómo en Pinar del Río comienzan a restañarse las heridas del huracán Ida que demanda poner el énfasis fundamental en la siembra de ciclo corto, la recuperación de todos los cultivos posibles, y la limpieza de los árboles derribados a causa de los fuertes vientos que acompañaron al sistema meteorológico.

Díaz-Canel visitó el polo productivo Hermanos Barcón, en la periferia de la capital provincial, uno de los más importantes del territorio, habló con productores y visitó una UEB. Estas áreas se recuperaron en terrenos donde antes habitaba la maleza, hoy están sembradas con más de 800 hectáreas de cultivos varios.

Aunque no sufrieron grandes pérdidas tras el paso de Ida, las lluvias aceleraron el cultivo de algunos renglones como el boniato.

Seguidamente el presidente llegaba al municipio especial de la Isla de la Juventud. Este territorio fue el primero en recibir los efectos del huracán. Hoy se avanza aceleradamente para dejar rehabilitados los circuitos eléctricos afectados. Durante la visita se reveló que el setenta por ciento de los daños habían sido solucionados y se avanzaba para amanecer este lunes con un por ciento superior al noventa de circuitos con electricidad.

“La recuperación eléctrica es fundamental”, dijo el presidente, “porque incide en la solución del abasto de agua”.

Díaz-Canel recorrió una granja avícola y diálogó con productores del porcino. En estos lugares hubo daños en las cubiertas, no así pérdidas de animales.

Poco antes de finalizar su intensa agenda de trabajo este domingo en la Isla de la Juventud, el presidente, en sus declaraciones a la prensa habló de la singularidad del evento meteorológico, a su rápido desarrollo, y se refirió a las afectaciones fundamentales, a los esfuerzos para mantener la vitalidad en los centros de salud en contingencia de COVID-19, a las enseñanzas que deja el paso del huracán, y a la necesidad de ponerle corazón para restañar las afectaciones del ciclón.

Emotivo resultó su intercambio con pobladores de una comunidad en La Fe, una de las más importantes en el municipio especial. “Aquí hemos visto muchos daños en árboles, aunque hubo menos afectaciones que ciclones anteriores se está trabajando de manera organizada y bastante rápido”, manifestó, “ustedes se quedaron con menos del veinte por ciento de electricidad y se está trabajando para que en la noche se llegue al mayor por ciento posible”.

Díaz-Canel le pidió al pueblo pinero cooperación tal como lo han hecho, y seguirse cuidando de la COVID, “porque ustedes son el mejor territorio en el enfrentamiento a la enfermedad, tienen mínimos casos que han entrado a la Isla desde La Habana durante los últimos días pero han mantenido un control riguroso y este municipio tiene tranquilidad en relación con la pandemia”, advirtió.

“No podemos dejarnos vencer por las condiciones meteorológicas, ni este tipo de eventos, habrá que resembrar todas las plantaciones de comida, y seguir multiplicando. Ahora el huracán lo tenemos que poner nosotros con el esfuerzo y la voluntad, y a eso es a lo que los convocamos”, remarcó.

Finalmente, durante su intercambio con la prensa, el Primer Secretario del Partido reconoció la organización y rapidez en las decisiones de los órganos de dirección para enfrentar el huracán, un evento con singularidades por su rápida evolución.

Significó que “tanto la provincia de Pinar del Río como el municipio especial de la Isla de la Juventud, y hay que hablar también de Artemisa, que tuvo también determinados niveles de afectación, que aunque no la hayamos visitado hoy, respondieron muy rápidamente, organizaron todas las medidas, trabajaron con la población y el principal valor es que no hay que lamentar pérdida de vidas humanas”.

Se ha demostrado que hay coherencia, capacidad, organización, y también que hay un espíritu en la gente para superar situaciones adversas provocadas por eventos de este tipo, consideró el Jefe de Estado.

De igual manera llamó a sacar las enseñanzas y aprendizajes, en el caso de la vivienda, y hay reflexiones para hacer las cosas diferentes en el trabajo futuro. Por ejemplo, estos dos territorios -Pinar del Río y la Isla de la Juventud-, fueron muy afectados por otros eventos, por ciclones que pasaron sucesivamente, con un significativo número de ciclones que pasaron hace unos 13 años por este territorio.

Entonces, consideró que contrasta que en los últimos años hayamos podido dar una respuesta más rápida de recuperación en las afectaciones de los últimos eventos de este tipo, pero se nos ha quedado relegada la solución a personas que llevan 12 años o más esperando una respuesta, que están viviendo en facilidades temporales, cosa que es muy tensa para la vida de una familia.

Llamó a priorizar a partir del año que viene en los planes de la vivienda aunque nos retrasemos un poco en lo que tenemos como perspectiva para tratar de acumular estos casos acumulados durante tanto tiempo, porque no tiene sentido que no tengan una respuesta lo más inmediata posible, y después seguiremos abordando los otros planteamientos que estaban en la política de la vivienda, pero yo creo que esa es una deuda que tenemos que no es que ha sido desatendida, sino que ha pasado por las situaciones que hemos tenido de déficit de material, pero ya llevan una solución porque es muy difícil ese tema de una familia que tenga tanto tiempo sin una respuesta. Son cosas que tenemos que atender y a las que hay que darle una visión diferente del tema.

“Por lo demás yo creo que hay mucho trabajo realizado que evitó que las consecuencias fueran mayores y hay todavía mucho trabajo por hacer y por lo tanto hay que ponerle corazón también para el enfrentamiento a las afectaciones del ciclón”, finalizó.