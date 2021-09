Trabaja Cuba por que todos sus actores económicos actúen en igualdad de condiciones

El ministro de Economía aclaró que no se trata que un profesional no pueda trabajar en una cooperativa o en una mipyme.

“Hay matrices de opinión malintencionadas que dicen que si usted es profesional no puede trabajar en una mipyme o que si trabajas en una tienes que desarrollar una actividad para la cual no estás calificado. Esto no es así. Al contrario, queremos aprovechar todo el conocimiento creado en el país y habrá empresas no estatales con una fuerte base tecnológica que están integradas por profesionales. Puede haber abogados, agrónomos, ingenieros, etc… en una mipyme”.

“Lo que no está permitido son las actividades que se dediquen solo a servicios profesionales. Están permitidos los informáticos, el médico veterinario para los animales domésticos, el tenedor de libros para la actividad de contabilidad. No se están subestimando, ni se están discriminando a los profesionales”.

El titular destacó que en el país no se están creando micro, pequeñas y medianas empresas de subsistencia; ni tampoco se está reduciendo el sector estatal, y por tanto, no se necesita crear muy rápido un sector no estatal de segunda clase.

“Queremos mipymes con una alta base tecnológica, con un carácter profesional y que generen valor agregado”.

En otro momento de su intervención valoró como positivo el haber pasado de un listado de actividades autorizadas a uno de no autorizadas el cual se aplica a todos los actores por igual. “Es una sola lista que aplica al sector no estatal”

Igualmente aclaró que en el caso de los que en la actualidad ejercían el trabajo por cuenta propia, y ahora pasan a mipyme o cooperativa no agropecuaria, deberán ajustar su modelo de gestión a lo que más factible le sea pues “este no tiene que ver con la actividad. Hemos venido trabajando para lograr la mayor similitud entre las facultades en el sector estatal y no estatal.