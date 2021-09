Este 10 de septiembre el maestro Manolo Micler (prestigioso coreógrafo cubano arriba a 75 años) está celebrando 75 años de vida, su labor como docente en la academia cubana de danza, su entrega a la preservación de las expresiones más raigales de la cultura popular y tradicional cubanas, desde esta expresión y su compromiso con la identidad nacional han sido motivos suficientes para que algunos artistas cercanos a él expresen sus criterios.

«…me honra mucho poder hablar de lo que representa el maestro Manolo Micler para el mundo de la danza folclórica. Él ha demostrado un alto nivel para la apreciación de la danza, producto de haber dedicado la mayor parte de su vida a prepararse y estudiar las particularidades de cada una de las expresiones que entretejen nuestra cultura popular y tradicional.

Todos esos conocimientos los representa de manera excepcional en su rol de director de la más importante compañía de danza tradicional y folclórica del país.

Su presencia en el panorama danzario cubano es una garantía para la perdurabilidad de esas expresiones por el conocimiento y respeto que ha transmitido a generaciones de bailarines, músicos y coreógrafos con sus enseñanzas en relación con lo que representan las danzas, los cantos, los toques y los instrumentos que se ejecutan, aspectos que han sabido defender las generaciones del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba (CFNC), entidad que él dirige.

En lo particular me siento orgulloso por conocerlo y compartir con él y su emblemática compañía, al tiempo que me ofrece la seguridad y la confianza necesaria para no cometer errores en el tratamiento a las expresiones relacionadas con las manifestaciones de la cultura cubana de matriz africana y otras que conforman la tradición de esta tierra…”.

Estos criterios, defendidos por Wilmer Ferrán, director de la agrupación camagüeyana Rumbatá son comunes para muchos que en Cuba y el mundo admiran la obra del maestro Micler.

Cerca de 55 años en el CFNC han hecho de éste habanero uno de los más importantes coreógrafos del país con una obra que excede las 60 creaciones.

Para Julia Fernández, regisseur de la compañía y una de sus acompañantes en todos estos años Manolo es un ser especial

“…él es un artista en el más extenso sentido de la palabra, e conocedor profundo de las manifestaciones del folclor danzario y del folclor cubano en su totalidad.

Hemos estado juntos por más de medio siglo en ésta compañía y su trabajo artístico ha ido en ascenso, hasta llegar a ser uno de los mejores coreógrafos cubanos, que ha trabajado siempre la línea de las raíces danzarias, aunque tiene todas las capacidades para desempeñarse en cualquier otra esfera.

Sus méritos y dedicación lo han hecho acreedor de merecidos reconocimientos cubanos e internacionales como la Distinción por la Cultura Nacional (1993), la Medalla “Alejo Carpentier” (2003), y el Premio Nacional de Danza (2017), por solo citar algunos.

Entre los méritos más importantes que reconozco en su profesionalidad está el haber sido capaz de mantener la línea estética de la compañía, pese a las tendencias de la modernidad que rigen la danza folclórica en el mundo…”.

Títulos como Obatereo, Rumberos, Tumba Francesa o Carnavaleando corresponden a algunas de sus más conocidas creaciones coreográficas, las que han sido aplaudidas en escenarios del mundo y han granjeado importantes premios para la compañía.

Los jóvenes de la institución que lidera desde hace más de una década no quisieron faltar a este homenaje, y así lo expresa Imelxis Landa, una de las bailarinas del legendario CFNC

“…para los jóvenes que conformamos el elenco de esta agrupación músico-danzaria trabajar con la dirección del maestro ha sido un placer, beber de su sabiduría y formarnos a su sombra es algo que agradeceremos toda la vida.

Sus exigencias han sido muy importantes para la formación de las generaciones de bailarines que él ha ayudado a crecer desde su labor en la academia y en la propia compañía…”.

Uno de sus seguidores más cercanos es el primer bailarín, profesor y coreógrafo Leiván García Valle, quien desde sus roles en la legendaria agrupación ha puesto en práctica sus enseñanzas:

“…hablar del folclor cubano y no reconocer la labor del maestro Micler sería imperdonable, es un fiel defensor de las expresiones más genuinas de nuestra cultura, demostrando lealtad a la identidad que nos caracteriza, algo que debemos admirar e imitar quienes nos dedicamos a esta esfera del arte.

Andar a su lado ha sido todo un privilegio, ser mi guía y mi patrón a seguir me da mucha fuerza para no sentir miedo ante los obstáculos.

Su manera de crear ha sido muy valiosa para mi joven trabajo como coreógrafo y con estas palabras le quiero expresar mi cariño, respeto y agradecimiento por dedicarnos su vida y por estar ahí para nosotros…”

Durante los últimos años el multipremiado maestro ha presidido el jurado del Carnaval habanero, por lo que Rafael Pérez Gil, director de la Compañía de Danza-Teatro Villa de San Cristóbal, la formación más premiada en el último lustro dentro del festejo popular, ofreció sus consideraciones.

“…es un honor referirme a una persona por la que siento un gran afecto y una gran gratitud, por todo lo que ha aportado a la cultura popular cubana y la manera en que ha defendido sus más ancestrales raíces.

Su historia, su trabajo, las condiciones que ha demostrado y la profesionalidad con que las enarbola son motivos sobrados para que lo admire.

En mi rol de líder de una formación defensora de la fiesta popular más antigua e importante del país, diseñada para retomar elementos que de una u otra forma se han perdido en el Carnaval capitalino, han sido imprescindibles sus consejos, sus sugerencias y su sabiduría, así como la presencia incondicional de la compañía que él dirige,

Manolo con su características amabilidad y disposición nos ha servido como instructor, asesor y crítico a cada una de nuestras propuestas, sumándose como compañero en la batalla de fortalecer la cultura popular-tradicional cubana.

Su rol al frente del jurado del Carnaval de La Habana ha sido otra muestra de justeza y compromiso con el pueblo y sus orígenes culturales…”.

Con este trabajo hemos querido reverenciar la historia y la entrega del maestro Manolo Micler en su cumpleaños 75, agradeciéndole a nombre de la cultura cubana y sus defensores por su consagración y aportes a la danza popular y folclórica.

imop/