11 de septiembre.

Se inaugura en el Palacio de Convenciones de La Habana la XIV Cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Contó con la presencia de jefes de Estados y otros altos dignatarios de un centenar de naciones. Su objetivo fue tratar temas sobre el terrorismo, la crisis del medio Oriente y los conflictos de América Latina. Los debates del cónclave estuvieron representados por el General de Ejército Raúl Castro, jefe de la delegación cubana al encuentro y entonces presidente en funciones de la República de Cuba. Se emite por el Sacerdote Carlos Benito Viñes Martorell el primer aviso de ciclón tropical en Cuba.

El aviso fue publicado al día siguiente en el periodico La Voz de Cuba y además de advertir a los habaneros del peligro inmediato en su texto el Padre jesuita vaticinaba también por primera vez la probable trayectoria de un organismo ciclónico en Cuba. Finalmente el huracán azotó a La Habana el 14 de septiembre. Este acontecimiento se considera la primicia de la meteorología en el país.

En atención a sus destacados resultados en su trabajo resultó elegido en 1873 Socio de Mérito de la Real Academia de Ciencias de La Habana.

Nace en la zona de Jibacoa, Santa Cruz del Norte, hoy provincia de Mayabeque. Antonio María Romeu.

Desde temprana edad comenzó sus estudios musicales con el párroco de su poblado natal. A los 11 tocó por primera vez en un baile en el poblado de Aguacate cercano a su lugar de residencia. A los doce escribió su primera composición musical: una Mazurca. Con 22 años, exactamente el 22 de enero de 1899, llegó a La Habana contratado para tocar en el café La Diana y muy pronto se consagró como el mejor pianista del momento.

Como compositor creó centenares de danzones. Sus obras presentan una cuadratura perfecta, una riqueza de contenido melódico y contenido criollo. Llegó a ser calificado como el “Mago de las Teclas” por su virtuosismo a la hora de tocar el piano.

Nace en la villa de Guanabacoa, en La Habana, Ignacio Jacinto Villa Fernández.

Su relación con la música comienza a materializarse en 1921 en la Escuela y Banda de Música de Guanabacoa, bajo la tutela del maestro Gerardo Guanche.

Años después conocido por el seudónimo de Bola de Nieve, se convirtió en un excepcional intérprete, fecundo compositor y gran pianista. Más que cantar él tuvo una forma específica de decir, de susurrar, de trasladar a un auditorio sus más íntimas motivaciones a través de creaciones musicales.

Se presentó durante varios años en el restaurante Monseigneur, a partir de su reapertura en 1965. Con su inseparable frac, cada noche ofrecía a los comensales su arte y buen humor.

Falleció en México el 2 de octubre de 1971.

1942.Nace en La Habana Eusebio Leal.

Ha sido a través del tiempo un destacado intelectual e Historiador de La Habana. A su empeño y labor se debe una gran parte del trabajo de rescate realizado en el centro histórico de la capital cubana. Es diputado al Parlamento cubano. Por la obra de su vida ha sido objeto de numerosos reconocimientos dentro tanto en Cuba como en diversos países.

Ha escrito ensayos, prólogos y artículos sobre Historia de Cuba, aspectos relacionados con La Habana, temas de América, restauración y museología que han sido publicados en Cuba y en el extranjero.

Fallece en La Habana el destacado poeta cubano Emilio Ballagas.

Nació en Camagüey el 7 de noviembre de 1908. Su primer libro de poesías apareció publicado en 1931, cuando contaba 23 años. Dicho libro se tituló Júbilo y Fuga.

Acerca de su labor como poeta manifestó en una oportunidad: “La poesía en mí, no es un oficio ni un beneficio. Es una disciplina humilde, un hecho humano al que no puedo negarme, porque me llama con la más tierna de las voces, con una inconfundible voz suplicante e imperativa a la vez. Como poeta no me siento en modo alguno un ser excepcional y privilegiado”.

2000.Fallece en La Habana el percusionista Pedro Izquierdo Padrón, Pello el Afrokán.

Nacido el 7 de enero de 1933, en el barrio de Jesús María, en La Habana, desde la etapa de su niñez entró en contacto con la música. Tenía tan sólo 12 años cuando se presentó en el Teatro Martí con sus hermanos Gilberto y Roberto. Varios lustros después su nombre alcanzó notoriedad en el plano nacional e internacional cuando creó una agrupación integrada esencialmente por instrumentos de percusión y de viento. Fue entonces cuando concibió el ritmo denominado Mozambique. Escogió ese nombre para rendir homenaje a una de las raíces fundamentales de la música cubana procedente del territorio africano.

Fallece en La Habana el Comandante de la RevoluciónJuan Almeida Bosque.

Su nacimiento tuvo lugar en La Habana el 17 de febrero de 1928 en el seno de una familia humilde.

El 26 de julio de 1953 formó parte del grupo de jóvenes revolucionarios que bajo la dirección de Fidel realizaron el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Meses después tras haber sido juzgado y condenado por su participación en esa acción fue internado en el Presidio Modelo de Isla de Pinos, donde en unión de Fidel y de los demás combatientes allí encarcelados mantuvo una postura muy firme.

El 25 de noviembre de 1956 en compañía de Fidel sale desde México hacia Cuba a bordo del yate Granma. Participa entonces de modo activo y decisivo en la lucha revolucionaria en el territorio cubano durante algo más de dos años.

A partir de 1959 ocupa diversas responsabilidades primero dentro del seno del Ejército Rebelde y después también como dirigente partidista y del gobierno. Fue miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Vicepresidente del Consejo de Estado.

