La promesa de los niños cubanos a Fidel Castro

Este 14 de septiembre se cumplen 62 años de lo que considero una de las primeras clases prácticas de pedagogía, a cielo abierto, tras el triunfo de la Revolución cubana.

Ese hecho aconteció en el acto de apertura del curso escolar, en Ciudad Escolar Libertad; sus protagonistas fueron Fidel Castro, como docente, y cientos de niños, como sus alumnos de ocasión.

El entonces primer ministro del Gobierno Revolucionario entabló un diálogo, hermoso y didáctico, con aquel auditorio y le habló de temas profundos, pero expuestos de una forma tan sencilla, que hacen recordar las palabras dedicadas por José Martí a los pequeños lectores de la revista La Edad de Oro.

Fidel explicó a los infantes qué significaba la antigua fortaleza militar de Columbia, por qué la Revolución la entregaba en esa jornada al Ministerio de Educación como Ciudad Escolar, de la misma manera que haría con otras tantas a lo largo del país; la importancia de la justicia en todo momento, comenzando por la propia escuela, donde debía reprobarse toda actitud de abuso de los más fuertes sobre los débiles.

Para profundizar sobre el papel cardinal del estudio, comprender todo a su alrededor y también para disfrutar mejor cuando se acude a un lugar del que ya se ha indagado en los libros, Fidel entró en un intercambio interesantísimo con sus interlocutores:

Yo quiero que los niños jueguen, que tengan campos deportivos, que tengan playas, que naden, que se diviertan, que hagan excursiones por los campos (EXCLAMACIONES); sí, pero queremos que también estudien. ¡Pero si estudiar no es malo! (EXCLAMACIONES DE: “¡No!”) ¿Y por qué se ponen más contentos cuando hablo de ir a la playa que cuando hablo de estudiar? ¿Ustedes no han leído la historia, ustedes no han leído la vida de Maceo, de todas las batallas que ganó Maceo? (EXCLAMACIONES DE: “¡Sí!”) ¿Ustedes no han leído la vida de Martí, de todos los sacrificios que hizo, de lo noble y lo bueno que era? (EXCLAMACIONES DE: “¡Sí!”) ¿A ustedes no les gusta leer toda aquella historia de lo que tuvieron que hacer los cubanos para ser independientes? (EXCLAMACIONES DE: “¡Sí!”) ¿y no les gustaba? ¿No es interesante la historia? ¿A ustedes no les gustaría visitar todos los lugares donde combatieron los rebeldes? (EXCLAMACIONES DE: “¡Sí!”) ¿A ustedes no les gustaría visitar la Sierra Maestra? (EXCLAMACIONES DE: “¡Sí!”) ¿Para qué? (EXCLAMACIONES DE: “Para saber.”) Para saber, para ver. Bueno, pues se estudia para eso, para saber. ¿A ustedes no les gustaría ir a la Ciénaga de Zapata y a la Laguna del Tesoro? (EXCLAMACIONES DE: “¡Sí!”) ¿Para qué? Para ver. Bueno, pero todo eso está también en los libros: la Sierra Maestra, la Laguna del Tesoro, el valle de Viñales, las cuevas, los ríos, las montañas, las bahías, la naturaleza toda; todo eso está en los libros. Si cuando nosotros los llevemos a ustedes al valle de Viñales, ustedes no han estudiado, y si no saben lo que es el valle de Viñales, no disfrutan. Es igual que si traemos a un niño que nunca ha oído hablar de la Sierra Maestra y lo llevan allí, no le interesa porque no sabe lo que pasó allí, ni los que vivieron allí, ni lo que hicieron los que estaban allí, ni por qué lo hicieron.

En otros momentos de su conversación, el líder revolucionario ilustró a los pequeños las ventajas de estudiar para aprender, no solo por el gozo del conocimiento, sino también para aplicar este a la vida práctica, ponerlo al servicio del desarrollo de su patria.

¿Ustedes han oído hablar de la reforma agraria? (EXCLAMACIONES DE: “¡Sí!”) ¿Ustedes están de acuerdo con la reforma agraria? (EXCLAMACIONES DE: “¡Sí!”) Bueno, pues si ustedes no saben cómo se siembra una semilla y por qué crece una semilla y por qué la semilla puede producir más o menos; si ustedes no estudian la atmósfera, las lluvias, el agua, las plantas, no pueden entender la reforma agraria; si ustedes no estudian la aritmética, no pueden entender la reforma agraria tampoco; si ustedes no estudian gramática y un día tienen una buena idea que proponerle al Gobierno Revolucionario y no saben cómo escribirla, y nosotros abrimos una carta que está mal escrita y no le hacemos caso, está mal escrita.

Si ustedes quieren entender al Gobierno Revolucionario, si quieren entender todas las cosas de que nosotros hablamos, tienen que estudiar literatura. Así que ustedes tienen que estudiar de todo, porque cuando hay una asignatura en un libro no es para fastidiarlo a uno, como creíamos nosotros. Nosotros creíamos que la botánica y la aritmética eran para fastidiarlo a uno, porque no entendíamos bien que eso fuera para beneficio de nosotros. Al niño no hay que obligarlo a estudiar, el niño debe sentir deseos de estudiar, porque el niño que no estudia no se divierte (…)

Fidel les prometió a los niños que, si cumplían con su principal deber, la Revolución les propiciaría las condiciones para que se divirtieran en las vacaciones, construiría campos de béisbol, de voleibol y de todos los deportes que ellos quisieran; los llevaría a la Sierra Maestra, a las playas y, además, les facilitaría todos los libros que necesitaran para estudiar.

Y en una forma tan didáctica, tan martiana, les aseguró:

Nosotros siempre cumplimos nuestras promesas; yo espero que los niños cumplan la promesa también de estudiar, con un poquito de trabajo todos los días. Y a los niños que más se destaquen los vamos a premiar, y los vamos a enviar de vacaciones, y los vamos a llevar a la Sierra Maestra. Vamos a hacer campamentos, casas de campaña; pero tienen que subir las lomas, ¡tienen que subirlas! (EXCLAMACIONES DE: “¡Sí!”) Así que mientras más estudien ustedes, más cosas van a tener, más se van a divertir y más van a poder ayudar al país.