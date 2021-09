Rechaza Parlamento de Cuba maniobras de eurodiputados

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento) denunció una nueva maniobra anticubana prevista para este jueves en el Parlamento Europeo.

El texto alerta de un debate sobre Cuba programado para el 16 de septiembre bajo el auspicio del «mismo grupo reducido de eurodiputados que responden a la agenda de Washington», y del peligro que representan ejercicios politizados como ese.

Los promotores de esta nueva maniobra no tienen autoridad moral para pretender erigirse en defensores de los derechos del pueblo cubano. No pueden serlo quienes no tienen el decoro suficiente para actuar de manera independiente y obedecen los dictados de la potencia que despliega una brutal guerra económica, comercial, financiera, política y comunicacional contra nuestro país -recrudecida en momentos en que enfrentamos la pandemia-,que constituye la más flagrante y sistemática violación de los derechos humanos de todos los cubanos, algo que estas personas, haciendo gala de su proverbial hipocresía política, ni siquiera se han molestado en condenar, afirma la denuncia.

——————

Informe evalúa incidentes de salud de diplomáticos en La Habana

Expertos de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) presentaron en La Habana un informe técnico en el que evaluaron los incidentes de salud ocurridos durante estancias en La Habana de empleados de gobiernos extranjeros y sus familias.

En conferencia de prensa, el doctor Mitchell Valdés-Sosa, director general del Centro de Neurociencias de Cuba (CNEURO) y responsable del Comité de expertos, explicó que tras cinco años de aquellos sucesos continúan sin explicación aceptable los incidentes de salud no identificados de diplomáticos norteamericanos.

Mientras, se multiplican reportes de este tipo en países como Austria, Alemania, Vietnam y el propio Estados Unidos, y la prensa internacional continúa divulgando con intensidad explicaciones no basadas en la ciencia que confunden al público, acotó.

Señaló que ello sigue siendo un obstáculo al normal desenvolvimiento de las relaciones entre Cuba y el gobierno estadounidense.

——————

Adolescentes desvinculados del estudio se incluyen en actual campaña de vacunación anti-COVID-19

María Elena Soto, jefa del departamento de Atención Primaria del Ministerio cubano de Salud Pública (Minsap), explicó que, aunque la prioridad de la actual campaña de vacunación contra la COVID-19 son los escolares, con vistas al regreso a las aulas, los adolescentes desvinculados al proceso docente también serán inmunizados.

Al intervenir en la habitual conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica del país, la especialista afirmó que el proceso de vacunación en edades pediátricas marcha bien y recordó que en el transcurso de este mes se vacunarán los alérgicos al tiomersal.

Especificó que los adolescentes y niños que no se encuentran en su provincia deben comunicarse con el área de salud más cercana para que sean incluidos en los listados.

——————

Obtienen entidades de BioCubaFarma categoría de Empresa de Alta Tecnología

La Empresa Laboratorios AICA, el Centro de Inmunoensayo (CIE) y el Centro de Neurociencias de Cuba (Cneuro), entidades que integran el Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas, BioCubaFarma, recibieron la categoría de Empresa de Alta Tecnología.

El Consejo de Ministros aprobó otorgarles esta condición mediante los acuerdos 9161, 9162 y 9163, publicados en la Gaceta Oficial de la República.

La categoría tiene una vigencia de tres años, al término del cual se renueva a partir de que la empresa evidencie que mantiene los requisitos e indicadores por los cuales se le otorgó, refiere el documento.

——————

Aerolínea World2Meet instala oficinas en Cuba

La aerolínea Wold2Fly, creada por el grupo hotelero español Iberostar, informó la apertura de una oficina en esta capital para facilitar sus operaciones.

Esa transportista, formada el pasado año, significó en un comunicado de este lunes que al tener dicha representación garantiza una atención personalizada a sus pasajeros.

A mediados de 2020, directivos de World2Meet anunciaron la creación de la nueva aerolínea, señalando en aquel momento que el objetivo era dotar a Iberostar con un gran turoperador y su propia compañía aérea.

——————

Cuba desarrollará foro de líderes en tecnologías de la Información

El uso de las tecnologías de la información en el avance de la economía, gobierno y sociedad digital de Cuba centrarán la quinta edición del Foro de Empresarios y Líderes del sector (Felti 2021).

Previsto del 15 al 17 del mes en curso, el evento que tendrá lugar de manera virtual a través de la plataforma Fevexpo, también abordará temáticas como el uso de herramientas digitales en salud, educación y transporte.

Además del desarrollo de soluciones de infraestructura, seguridad en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las habilidades digitales y la industria 4.0.

——————

Ciudad alemana acoge muestra fotográfica dedicada a Cuba

La ciudad de Schwerte, en el occidente de Alemania, acoge hoy, y hasta el 24 de este mes, la muestra fotográfica 8001, dedicada a Cuba y su pueblo.

Organizada por el grupo de solidaridad Cuba-Hilfe Dortmund, la exposición reúne obras del fotógrafo germano Dietmar Sebastian Fischer y el cubano Antonio Hernández, quienes coincidieron en La Habana en 2019.

Del encuentro entre los dos artistas nació la idea de la muestra, cuyo título hace referencia a los kilómetros que separan a ambas urbes.