15 de septiembre.

Se funda en capital cubana el Liceo Artístico y Literario de La Habana.

Esta institución se creó por iniciativa de José de Imaz, José Miró y Ramón Pintó. Estuvo ubicado en una edificación situada en la calle Mercaderes, entre O’Reilly y Empedrado, en La Habana Vieja.

La instalación ofreció a los habaneros un espacio para el intercambio de opiniones, escuchar conferencias y presentar exposiciones. Al quedar abierto para las féminas, les proporcionó a ellas un lugar donde mostrar su belleza, y las modas y ajuares de la aristocracia.

Fallece en La Habana Rodrigo Prats Llorens.

Nació el 7 de febrero de 1909, en la ciudad de Sagua la Grande, en la entonces provincia de Las Villas.

Con el decursar de los años se convirtió en uno de los grandes músicos y compositores cubanos. Aportó al patrimonio musical cubano obras de gran valor y significación. También dirigió la mayoría de las orquestas que se crearon en las principales emisoras de nuestro país. Inmerso en su trabajo, después de terminar un disco de larga duración que recogía la partitura completa de Amalia Batista, su obra preferida, la muerte lo sorprende.

La trascendencia de su vida y obra siguen estando presentes en la historia de la música cubana y en el recuerdo imperecedero de su pueblo.

En la inauguración de la 68 Sesión Interparlamentaria en el Palacio de Convenciones de La Habana el Comandante en Jefe Fidel Castropronuncia un discurso. Señala: “Nos reunimos en tiempos inciertos. No olvido la diversidad de criterios e ideologías que se congregan en esta sala. Pero parto del supuesto de que nos une la preocupación común por la suerte del mundo, donde cada una de nuestras respectivas patrias, y los pueblos que en ellas habitan, ocupan un lugar sagrado en nuestros corazones. A todos les doy la más calurosa bienvenida en nuestro país”.

Seguidamente expone: “Mis palabras tal vez no agraden a algunos, más no llevan la intención de herir a nadie; me limito a expresar con franqueza mis puntos de vista, partiendo de hechos que considero objetivos, y no puedo omitir el juicio que me merecen determinados gobiernos y políticas. Cuando lo hago, no critico a pueblos sino a gobiernos, y los que estén en desacuerdo tendrán oportunidad sobrada de replicar mis palabras desde esta misma tribuna, donde serán escuchados con el mayor respeto”.

El General de Ejército Raúl Castro pronuncia el discurso inaugural de la XIV Cumbre del Movimiento de Países No Alineados que se celebra en el Palacio de Convenciones.

Señala: “Con satisfacción y orgullo Cuba asume nuevamente la responsabilidad de ser sede de una Cumbre de los Países No Alineados. Agradezco el inmenso honor que nos hacen con su participación y les doy la más calurosa bienvenida en nombre de nuestro pueblo.

“Todos hubiéramos querido que estas palabras inaugurales fueran pronunciadas por el Presidente Fidel Castro, quien por las razones que conocemos no nos acompaña en esta Sala. En medio de su paulatina y satisfactoria recuperación se ha mantenido atento a cada detalle de los preparativos de esta magna reunión, de modo que se celebre con todo éxito y con el máximo de brillantez. El compañero Fidel me ha pedido que les transmita sus más cordiales saludos y el agradecimiento por la presencia de todos ustedes.”

