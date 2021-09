Esclarecen dudas sobre vacunación infantil con Soberana 02 y Soberana Plus

Por estos días la inmunización infantil con la vacuna Soberana 02 es un acontecimiento que se vive en decenas de miles de hogares cubanos.

Más allá de la fiesta que supone saber a nuestros hijos en el camino a una protección frente al virus demoledor, el proceso no está exento de dudas.

La doctora Lena López Ambrón, jefa del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), aclara dudas sobre su demostrada seguridad y eficacia.

Por qué fue escogida la vacuna Soberana 02 y no Abdala es una de las preguntas más frecuentes en redes sociales, foros debates y hasta en los mismos vacunatorios.

“La vacuna Abdala está terminando sus estudios en pediatría y está pendiente a la aprobación del Centro estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) para su uso en menores de 18 años. Soberana 02 terminó los estudios antes y presentó al CECMED todas esas evidencias para tener el autorizo de aplicación de la vacuna”.

La prueba que define si el niño o adolescente debe vacunarse o no es el PCR, recalcó la especialista.

“Todo niño que haya tenido un test de antígeno, tanto positivo como negativo, pero tenga un PCR negativo se vacuna porque la prueba confirmatoria es el PCR”.

Algunos padres se preocupan por si los pequeños en caso de padecer una infección aguda puedan perder la segunda o tercera dosis del esquema.

“Un niño que tenga una infección aguda que lleva tratamiento de antibióticos se debe vacunar 15 días posteriores a su alta. En el caso de la vacuna Soberana 02 no se pierde el esquema. Siempre se pone un intervalo interdosis de 28 días para establecer un esquema primario de vacunación, pero si no se puede vacunar el día 28 y hay que aplazar la vacunación a días posteriores no tiene ninguna contraindicación porque no se pierde el esquema”.

Hay niños y adolescentes que en este momento o recientemente recibieron un tratamiento inmunomodulador, ¿pueden entonces, vacunarse?

“Los inmunólogos dieron autorización a vacunar a todos los que tienen tratamientos que tuvieran inmunomodulador. Una de las grandes dudas era la interferencia con el Nasalferón, la Biomodulina-T, no hay ninguna interferencia. Eso sucedía cuando estos productos eran candidatos vacunales porque se controlaban los efectos adversos que podrían confundirse con el de los fármacos inmunomoduladores”.

La doctora reiteró que la vacuna Soberana 02 y Soberana Plus son productos que demostraron seguridad y eficacia en ensayos clínicos y que los eventos adversos más comunes que hasta ahora se han notificado son dolor en el sitio de la inyección, cefalea y cansancio, los que puede dar cualquier inmunógeno.

