Anuncian reapertura gradual de servicios gastronómicos en La Habana

9 horas hace Redacción Digital Radio Ciudad
Anuncian reapertura gradual de servicios gastronómicos en La Habana. Foto: Tribuna de La Habana.

Con la disminución sostenida de los casos de COVID-19 en La Habana, se adoptó la decisión de retomar los servicios gastronómicos en 533 unidades, a partir de este viernes 24 de septiembre.

Según dijo en programa televisivo Mesa redonda el Gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, esta apertura estará respaldada por la ampliación del horario de movilidad hasta las 22:30 (hora local).

«Es una propuesta oportuna en los momentos en los que estamos viviendo, porque para nadie es un secreto la necesidad que tenemos de la apertura en la reanimación económica y de los servicios después de un año y medio de pandemia», dijo García Zapata, quien reconoció el papel que ha jugado en la actual situación epidemiológica el accionar sistemático del Grupo Temporal de Trabajo de la provincia y de la población en el cumplimiento de todas las medidas, así como de la evaluación que hace la dirección del país.

Entre las medidas que acompañan la apertura, además de las normas higiénico-sanitarias como el uso del nasobuco, los pasos podálicos, las soluciones para la desinfección de las manos y la limpieza de superficie, se encuentran la ubicación de las mesas a dos metros de distancia, el cálculo del aforo en dependencia de las características de los locales y su ventilación, así como también la reservación de los servicios para evitar estancias prolongadas a la espera de la entrada.

Las medidas, dijo en el programa la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, atañen tanto al sector estatal como al no estatal.

Díaz Velázquez explicó que esta reapertura responde también a la necesidad de reactivar la economía, que ha sufrido el impacto combinado de la pandemia, con la casi total paralización de sectores que aportan los mayores ingresos al país -como el turismo y las exportaciones-, y del recrudecimiento de las más de 240 medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

La apertura de los servicios, alertó el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, implica una alta responsabilidad, tanto de quienes llegan a las unidades a recibir el servicio, como del personal del sector, en su higiene y cuidado para garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar contaminación.

Durán llamó al uso obligatorio de nasobucos, guantes para la manipulación, lavado de las manos, limpieza de superficies.

Según se anunció, la apertura de los servicios gastronómicos se hará en las redes de Comercio, Palmares, ARTEX, y los círculos sociales, estos últimos en estrecha relación con la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus sindicatos.

Según dijo el Gobernador de la ciudad sobre la reapertura de la gastronomía de forma presencial -porque ya funcionaban y seguirán haciéndolo con servicios para llevar y a domicilio-, es necesaria en estos momentos y el pueblo la está esperando y seguro que va a actuar con esa responsabilidad con la que acostumbra a actuar el pueblo de la capital.

Por otra parte, de forma paralela a la reanimación de ese sector, serán abiertos los servicios notariales, las oficinas del Registro Civil y del Registro de la Propiedad.

RELACION DE TELEFONOS POR UNIDADES DESTINADOS A LAS RESERVACIONES DE LAS ENTIDADES ESTATALES

EMPRESAS MUNICIPIO UNIDADES TELÉFONO
PIZZERIAS
Restaurantes de La Habana

Plaza

 Cinecitta 7 830 – 9064
El Bosque 7 883 – 3409
Buonasera 7 832 – 03 90
Emp. Prov. de Gastronomía Playa Lisboa 7 202 – 5836
La Habana V. Cinto Villa 7 862 – 1389
Regla El Yayo 7 797 – 8508
S.M. P Alcoy 7 791 – 3976
10 de octubre Fiore 7 640 – 4255
Cerro Los Chinos 7 641 – 7809
Marianao El Turín 7 260 – 6990
La Lisa 51 y 194 7 267 – 7493
Boyeros Vesubio 7 683 – 4193
Arroyo Naranjo Galeón 7 644 – 9720
Cotorro La Góndola 7 682 – 6377
RESTAURANTES
Recreatur

Playa

 Monte Barreto (Ranchón Roble Banco) 7 204 – 8899
(Ranchón Tamarindo) 7 204 – 8616
Jardines de La Tropical (Salón Ensueño) 7 886 – 1767
 (Salón Mamoncillo) 7 886 – 1545
Viñales 7 886 – 3363

Heladería Coppelia

 7 836 – 9702
7 833 – 2567
7 833 – 2570
Rest. Habana

Plaza

 Ranchón de G 7879 – 3537
Conejito 7 832 – 4671
Mandarín 7 832 – 0677
Siete Mares 7 832 – 9226
Cochinito 7 832 – 6256
Jardín 7 830 – 3453
Pio de L 7 830 – 9798
Diez de Octubre Mónaco 7 640- 4433
Alojamiento

La Habana
del Este

 Apartotel Lupe (Ranchón La Duna) 7 796 – 2742
Villa Cocal (Ranchón Vaquero) 7 796 – 3930
Guanabacoa Villa La Palma (Rest. Los Pinos) 7 758 – 8009
Boyeros Rio Cristal (Rest. Ranchito) 7 645 – 5952/53
Cotorro Doña Iris 7 682 –  4777
Parque Lenin

Arroyo. Naranjo

 La Ruina 7 643 – 1274
Dragón 7644 – 3713
Ceiba 7 644 – 1350
Faralla 7643 – 6153
Majagua  7 644 – 7457
Palmares

Playa

 El Tocororo 7 202- 4530
Don Cangrejo 7 204- 5002
La Casa Española 7 206- 9644
La Ferminia 7 263- 6555
Dos Gardenias 7 204- 9530
Plaza La Torre 7 838- 3088-
7 838- 3089
La Habana Vieja Piña de Plata (Floridita) 7 866- 8856
Boyeros Campo de Golf 7 646- 8920
La Lisa Giraldilla 7 273- 2318
La Habana del Este Finca Guanabito 7 796- 4713
Taramar 7 796- 1866
Marianao Rodney 7 260- 4136
CIMEX Playa 3ra. y 62 7 204- 0774

La Habana Vieja

 Café del Oriente 7 801- 2686
La Muralla 7 801- 8453
La Dominica 7 801- 7118
Café Taberna 7 801- 2637
Santo Ángel 7 801- 8126
Bar Cabaña 7 801- 6170
La Imprenta 7 801- 1881
Castillo de Farnés 7 801- 4330
Almacén de la Madera y el Tabaco 7 864- 7780
Europa 7 864- 9508
Hanoi 7 867- 1029
ARTEX La Habana Vieja Ópera del Gran Teatro de La Habana 5 216- 8355
EGREM

Playa

 La Parillada 7 204- 1980
Mamá Inés 7 202- 9333
Ranchón del Músico 7 204- 0028

Nota aclaratoria 

El servicio en los Restaurantes y Pizzerías se realizará a través de reservaciones con un día de antelación, por vía telefónica en el horario de 10.00 (hora local) a 17:00 (hora local)

Los Círculos Sociales funcionarán por invitaciones, previa coordinación con la CTC y sus sindicatos.

Para cumplir con el horario de cierre nocturno de circulación en la provincia se estableció la prestación de los servicios hasta las 21:30 (hora local)

RELACIÓN DE RESTAURANTES GESTIONADOS POR TCP PROPUESTOS PARA BRINDAR SERVCIO A LA MESA

NOMBRE DEL TITULAR Dirección Municipio Nombre del Restaurant Teléfono Dirección del local arrendado
HAROLD CASTELLANOS PEÑA LA HABANA, ARROYO NARANJO, ELÉCTRICO, 1 % MARTI Y CAMILO CIENFUEGOS, NO: 156 ARROYO Los Caneyes
JOSE ANTONIO PEÑA PUPO LA HABANA, ARROYO NARANJO, ELÉCTRICO, JOSE ANT ECHEVERRIA % MARTI Y CAMILO CFGO, NO: 156 ARROYO LOS JARDINES
YAMILA RODRIGUEZ CANDIA LA HABANA, ARROYO NARANJO, LOS PINOS, FINLAY % AVE. LOS PINOS Y FERNANDEZ DE CASTRO, NO: 979 ARROYO DOÑA ALMIRA 6472532
ANA GLORIA ALFONSO BORROTO LA HABANA, ARROYO NARANJO, MANTILLA, CALLEJON DEL LUCERO % CLZA DE MANAGUA Y SANTA HORTENCIA, NO: 7 ARROYO EL GALLO DE ORO 76438247
YAMILA ABREU LOPEZ LA HABANA, ARROYO NARANJO, MANTILLA, PROGRESO % CARMELA Y ANITA, NO: 65 ARROYO EL MIRADOR Acosta e/ Armas y San Mariano Diez de Octubre
ELEUTERIO PEREZ CHAVEZ LA HABANA, ARROYO NARANJO, VÍBORA PARK, 5 % KESSELL Y SAN LEONARDO, NO: 305 ARROYO La Rosa Criolla
DAYRON GARRIDO PEREZ LA HABANA, ARROYO NARANJO, VÍBORA PARK, PORVENIR % GEORGEA Y ATLANTA, NO: 6 ARROYO SHOWT
IDEL RODRIGUEZ DURAND LA HABANA, BOYEROS, ARMADA-ALDABÓ, 100 % CALZADA BEJUCAL Y LINDERO LA FORTUNA, NO: 1001 BOYEROS FIESTA CRIOLLA
MARIA CONSUELO FERNANDEZ SOLANO LA HABANA, BOYEROS, CALABAZAR, VARONA % 2 Y 4, NO: 10415 BOYEROS El Legendario 6441971 SJD 65 e/ Habana y Compostela Habana Vieja
JORGE LUIS ALBIN ALONSO LA HABANA, BOYEROS, NUEVO SANTIAGO, 182 % 395 Y 397 VILLANUEVA, NO: 39511 BOYEROS VILLA NUEVA 6834508
JORGE MIGUEL MARTINEZ VEGA LA HABANA, BOYEROS, NUEVO SANTIAGO, 403 % 180 Y 184 NUEVA AURORA, NO: 18031 BOYEROS TANOKURA 6451269
ULISES LAZO BELTRAN LA HABANA, BOYEROS, RANCHO BOYEROS, 289 % 184 Y 188 DINORAH, NO: 18411 BOYEROS Kmpary
NILDA CARIDAD POZO DE ARMAS LA HABANA, BOYEROS, SANTIAGO DE LAS VEGAS, 184 % 405 Y 407, NO: 39510 BOYEROS EL BARROCO
MARCOS MARTINEZ HECHAVARRIA LA HABANA, CENTRO HABANA, COLÓN, SAN MIGUEL % CONSULADO Y INDUSTRIA, NO: 52 CENTRO HABANA BARRIETE HABANA 78677918
ENRIQUE JAVIER NUÑEZ DEL VALLE LA HABANA, CENTRO HABANA, DRAGONES, CONCORDIA % GERVASIO Y ESCOBAR, NO: 418 CENTRO HABANA LA GUARIDA
GUILLERMO CHAVIANO RICARDO LA HABANA, CENTRO HABANA, DRAGONES, CONCORDIA % GERVASIO Y ESCOBAR, NO: 418 CENTRO HABANA EL MIRADOR 052911062
CARLOS CRISTOBAL MARQUEZ VALDES LA HABANA, CENTRO HABANA, DRAGONES, S. RAFAEL % LEALTAD Y CAMPANARIO, NO: 460 CENTRO HABANA SAN CRISTOBAL
LENIN ABREU MOLINA LA HABANA, CENTRO HABANA, LOS SITIOS, MALOJA % S. NICOLAS Y MANRIQUE, NO: 154 CENTRO HABANA El Batazo 866-6007 Belascoain 211 Centro Habana
PATRICIA PEREZ BORDON LA HABANA, CERRO, ARMADA, 12 % 11 Y 13, NO: 11406 CERRO La Foresta 6409864
RICARDO MAYOLI ALAYON LA HABANA, CERRO, ARMADA, AVE BLANQUITA % 4TA Y ACOSTA, NO: 1932 CERRO La Rosita 6481259
GLEXY MARIO GONZALEZ GARCIA LA HABANA, CERRO, LATINOAMERICANO, CEPERO % BENJUMEDA Y LLINA, NO: C2 CERRO El Toque
EDUARDO GONZALEZ OROZCO LA HABANA, CERRO, LATINOAMERICANO, PATRIA % SANTOVENIA Y CALZADA DEL CERRO, NO: 113 CERRO El lugarcito del barrio
ORTELIO GONZALEZ HERNANDEZ LA HABANA, CERRO, LATINOAMERICANO, SATOVENIA % PATRIA Y LINDERO, NO: 117 CERRO Ottolugar Calz Cerro No. 2003 e/ Prensa y Colón Cerro
LIZARDO LAZARO MARTINEZ GONZALEZ LA HABANA, COTORRO, CUATRO CAMINOS, PALO JOROBAO % SANTA AMELIA Y , NO: S/N COTORRO MI RANCHON
OSMANI GUTIERREZ BETANCOURT LA HABANA, COTORRO, LOTERÍA, 67 % 46 Y 48, NO: 4609 COTORRO LA LIBRA
DAYELIN RODRIGUEZ SOLLA LA HABANA, COTORRO, LOTERÍA, LINDERO % 38A Y 44, NO: 4026A COTORRO EL COCAL
VICTOR MARTÍNEZ GARCÍA LA HABANA, COTORRO, MAGDALENA T, 107 % 28 Y 30, NO: 318 COTORRO EL TALLER
MABEL ONTIVERO MALBAREZ LA HABANA, COTORRO, MAGDALENA T, 22A % 63 Y 65, NO: 6317 COTORRO DON OMAR
GIRALDO CASTILLO MARTINEZ LA HABANA, COTORRO, SAN PEDRO – CENTRO COTORRO, 101 % 16 Y 18, NO: 1609 COTORRO Café Crystal
RIGOLANDO PEDROSO LA HABANA, COTORRO, SAN PEDRO – CENTRO COTORRO, 220 % 1RA Y 101, NO: 9505 COTORRO MCESAR
RAFAEL CASTRO SOLER LA HABANA, COTORRO, SAN PEDRO – CENTRO COTORRO, 67 % 16 Y 20, NO: 1608 COTORRO El Resplandor
ELENA MARIA QUESADA TORRES LA HABANA, DIEZ DE OCTUBRE, SEVILLANO, JORGE % GERTRUDIS Y LAGUERUELA, NO: 155 DIEZ DE OCTUBRE 555 6412742
TOMAS HERNANDEZ VEJERANO LA HABANA, DIEZ DE OCTUBRE, SEVILLANO, SAN MIGUEL % GELABERT Y REVOLUCION, NO: 112 PISO:  APTO: DIEZ DE OCTUBRE VILLA HERNANDEZ
GODOFREDO FERNANDEZ VAZQUEZ LA HABANA, DIEZ DE OCTUBRE, VÍBORA, MAYIA RODRIGUEZ % SAN MARIANO Y V.ALEGRE, NO: 358 PISO:  APTO: DIEZ DE OCTUBRE CASA GODO
EUGENIO GARCIA SANCHEZ LA HABANA, DIEZ DE OCTUBRE, VÍBORA, O´FARRILL % D´STRAMPES Y FIGEROA, NO: 366 PISO:  APTO: DIEZ DE OCTUBRE Parrandas Grill 76407065
CAMILA GUTIERREZ CUTIÑO LA HABANA, GUANABACOA, CHIBAS ROBLE, 1RA % AVE.GCO Y 10, NO: EDF.880 PISO:  APTO: GUANABACOA LA FARMACIA 52462132 Peña Pobre y Habana
NORAIKA GONZALEZ PEREZ LA HABANA, GUANABACOA, MAÑANA HABANA NUEVA, 3RA % 2DA Y 4TA, NO: 14306 PISO:  APTO: GUANABACOA Bichat 77958456
ROBERTO CASTILLO DIAZ LA HABANA, GUANABACOA, MINAS – BARRERAS, COCO % SANCHEZ GOMEZ Y FINAL, BARRERAS, NO: 60 PISO:  APTO: GUANABACOA 1,2,3 7969568
MISAEL PONCE LUGO LA HABANA, GUANABACOA, PEÑALVER – BACURANAO, ESPERANZA % FINCA VISTA HERMOSA Y , NO: S/N PISO:  APTO: GUANABACOA FINCA VISTA HERMOSA 77939915
JOSE EDUARDO ALFONSO ACOSTA LA HABANA, GUANABACOA, PEÑALVER – BACURANAO, VIA MONUMENTAL KM 19 %  Y FINCA CANGREJERA, NO:  PISO:  APTO: GUANABACOA El Pelliscazo 52720525
DORALIS JARDINEZ MACHADO LA HABANA, GUANABACOA, VILLA I, CRUZ VERDE % AMARGURA Y CANDELARIA, NO: 405 PISO:  APTO: GUANABACOA LA BRISILLA 53342572
DUNIA GOMEZ DOIMEADIOS LA HABANA, GUANABACOA, VILLA I, CZDA.VIA BLANCA % SAN LUIS Y D, NO: 11-A PISO:  APTO: GUANABACOA EL PAVO 7976432
AMEL GALVEZ AMADOR LA HABANA, GUANABACOA, VILLA II, CORRALES % ANGELES Y CORONA, NO: 113 PISO:  APTO: GUANABACOA MILY´S 7970843
RICARDO CARIDAD MEDINA NODARSE LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALAMAR – PLAYA, 162-D % 3RA Y 3RA C, NO: 325 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE LE MARE 1RA E/ 504 Y 506 GUANABO HABANA DEL ESTE
PEDRO GALO JACAS FERNANDEZ LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALAMAR – PLAYA, 164. % ESQ-3RA-B     ZONA-1 Y , NO: 3-B01 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE JACAFE 93-32-96
OSIC MENDINUETA ROJAS LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALAMAR ESTE, EDIF % Z-21 Y , NO: 716 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE Di you Área de Comercio 5ta Ave 176 e/ 1ra y 3ra Habana del Este
ALFREDO CARRERA SUAREZ LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALAMAR ESTE, EDIFICIO % ZONA23 Y , NO: 732 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE RICO RICO 478 ESQ D GUANABO HABANA DEL ESTE
ADEL ESPINOSA PEREZ LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALTURAS DE ALAMAR, 160B % 7MA Y 7MA C, ZONA 9, NO:  PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE LA LIGA DEL DIAMANTE
LUANDA MARTINEZ SAÑUDO LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALTURAS DE ALAMAR, 7MA EDIF % 160C Y 160 E Z-11, NO: 33 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE El Cañonazo
JOSE JACINTO CASTILLO VERGEL LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALTURAS DE ALAMAR, C/ 5TA G % 162 Y 162D, NO: 16204 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE EL CHANCHULLERO CRIOLLO
ARIEL VALDÉS RODRÍGUEZ LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALTURAS DE ALAMAR, EDF % Z-11 Y , NO: C43 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE La Castellana 51 y 190 Marianao
JOSE ANTONIO CUELLAR DIAZ LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ANTONIO GUITERAS, 17 BLOQUE % 78 Y 70    (PERD 31/5/16), NO: 7031 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE LOS HERMANOS 7-663473
PEDRO RAMON LÓPEZ CABYÑA LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ANTONIO GUITERAS, 6 % 15 Y 16, NO: 17 PISO:  APTO: 25 HABANA DEL ESTE Garag 53856782 Calz Vieja Guanabacoa 1214 e/ B y C San Miguel del Padrón
JULIO CESAR RIEVREONT ACOSTA LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ANTONIO GUITERAS, EDF %  Y , NO: 65 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE Las Clavellinas La Torre 71 e/ 35 y San Antonio Plaza
YORDANKA LOPEZ BRITO LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, CAMILO CIENFUEGOS, COM MILITAR 2 EDIF %  Y , NO: 4 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE EL SECRETO 77937204 5TA AVE ALAMAR ZONA 21 HABANA DEL ESTE
MARTHA  BEATRIZ BARLETTA SCALI LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, CAMILO CIENFUEGOS, COMUNIDAD % CASA 10 Y MORRO, NO: 1 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE DOÑA CARMELA
MAIDA VERONICA LOPEZ GARCIA LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, CAMILO CIENFUEGOS, COMUNIDAD MILITAR % LA CABAÑA Y , NO: S*/N PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE EL CLASICO
SANDOR RECIO ESTIN LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, CAMILO CIENFUEGOS, EDIFICIO %  Y , NO: 327A PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE CHAGGO HANBANA SAN LAZARO 101 CENTRO HABANA
JOSE ANTONIO FIGUEROA ACOSTA LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 1F % 78 Y 80, NO: 7811 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE VITA NOVA 21 E/ K y L PLAZA
YUZAIMA ARNAIZ LAURENCIO LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 1RA % 80 Y 82, NO: 8001 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE EL PORTAL DE COJIMAR
ZORAIMA DE LA CARIDAD FERNANDEZ GARCIA LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 22 % G Y H, NO: 8644 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE EL COJIMERO 77666724
JUAN PAULINO FERRER LAMORU LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 5C % ESQ 78 Y MOD 15-E, NO: V/P PISO:  APTO: 1 HABANA DEL ESTE Café Ajiaco 58748482 LOS PINOS E/ 27 Y 28 # 267 COJIMAR HABANA DEL ESTE
ERNESTO CARDENAS DIAZ LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 78 MOD E EDF % ESQ 5TA C Y , NO: 14 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE Había una vez 77666091 Prado 303 / Virtudes y Animas Habana Vieja
MADELAINE JOHNSON SANDOVAL LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, C/78 ESQ CALLE 5TA %  Y , NO:  PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE GUSTO SPRITZ 5ta No. 350 e/ B y C Plaza
MARIA DE LOS ANGELES TORRES MARRERO LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, CONCHA % FOXA Y 24, NO: 76 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE ERNEST PEACE
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, ESPARTERO % 96 Y 98, NO: 9606 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE California 52821326 Crespo No. 55 e/ S. Lazaro y Refugio Centro Habana
LIONEL EMILIO OLIVERA OTERO LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, H % 27 Y 28, NO: 3E07 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE SABOR CARIBEAN CALLE 30 # 849 E/ AVE DEL RIO Y 38 HABANA DEL ESTE
YENNIT HERNANDEZ CARRILLO LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, MARTI % RIO Y SANTO DOMINGO, NO: 132 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE EL BODEGON LAS BRISAS
JORGE FALCO OCHOA LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, PEZUELA %  Y , NO: 86 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE CASA GRANDE 7-66-67-84 REAL E/ VICTORIA Y SAN MARCOS HABANA DEL ESTE
DANA FERNANDEZ MARTINEZ LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, REAL EDF-160 % MONTAÑA Y CANDELARIA, NO: 160 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE Casa Nostra 72084619 9na No. 13001 e/ 130 y 146 Playa
YLIANA MARIANA MARTELL LLERENA LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, VILLANUEVA % CONCHA Y PEZUELA, NO: 9606 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE LA TERRACITA
OSCAR EDUARDO DEL MONTE LAY LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 1 RA % 484 Y 486, NO: 48404B PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE TIKIBAR
JOSE YOENDYS RIPOLL DIAZ LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 462 % 9 Y 11, NO: 911 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE 421 5-290-19-5
HEIDI LIMA CHANG LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 470 % 5TA Y 7MA, NO: 503 INT PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE EL PAPI HAPPY
LOURDES DELIA FERRER HERNANDEZ LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 500 % H Y I, NO: 1109 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE MAMMA MIA
ELIEZER CARBAJO AGUIAR LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 504 % 5TA B Y 5TA C, NO: 5B15 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE CHICKEN LITTLE 7962351
DIEPA LLICAS VALLE LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 5TA % 502 Y 504, NO: 50206 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE PICCOLO
YINET GUERRERO CRUZ LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 9NA B % 474 B Y 474, NO: 47402 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE LUNA 77964796 5TA E/ 484 Y 486 GUANABO HABANA DEL ESTE
XIOMARA DE LOS DOLORES GONZALEZ PEREZ LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, AVE 5TA % 472 Y 474, NO: 47203 PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE CASA 5TA 7963426
DENEBIS GONZALEZ DIAZ LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, CALLE 5TA % 482 Y 484, NO: 48216A PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE CAFÉ DE PEPPO 7990842
PAULINO GARCIA RAMS LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, SAN JUAN % 5TA MARLA Y SAN CARLOS CELIMAR, NO:  PISO:  APTO: HABANA DEL ESTE El Bacura
MARITZA MADAI TOMAS PENA LA HABANA, LA HABANA VIEJA, BELÉN, ACOSTA % HABANA Y COMPOSTELA, NO: 260 A PISO:  APTO: HABANA VIEJA Don Lorenzo 8616733
DAYKELIN ENRIQUE RODRIGUEZ LA HABANA, LA HABANA VIEJA, BELÉN, SAN IGNACIO % MURALLA Y SOL, NO: 406 PISO:  APTO: HABANA VIEJA Pizza Retro
SIGRID GARCIA SOSA LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, AGUACATE % CHACON Y TEJADILLO, NO: 9 PISO:  APTO: HABANA VIEJA Al Caribe
ABEL MENA BARQUIN LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, AGUIAR % ORELLY Y EMPEDRADO, NO: 361 B PISO:  APTO: HABANA VIEJA Jama
NANCY MARGARITA MOLINA GALVEZ LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, CALLEJON DE ESPADA % CHACON Y CUARTELES, NO: 1 B PISO:  APTO: HABANA VIEJA Antojos
LUIS CARLOS BENVENUTO SOLAS LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, CUBA % EMPEDRADO Y TEJADILLO, NO: 159 PISO:  APTO: HABANA VIEJA Café Solas 7866-2360
AREZKI GONZALEZ ALVAREZ LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, HABANA % ESQ CUARTELES Y , NO: 104 A PISO:  APTO: HABANA VIEJA 5 Esquinas
JOSE LUIS ARGILES MACHADO LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, ORELLY % HABANA Y AGUIAR, NO: 303 PISO:  APTO: HABANA VIEJA El del Frente
LEONARDO LEYVA HERNANDEZ LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, AGUACATE % OBISPO Y OBRAPIA, NO: 262 PISO:  APTO: HABANA VIEJA Don Pucho
FRANCISCO YOEL CHACON VALDES LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, AMARGURA % MERCADERES Y SAN IGNACIO, NO: 60 PISO:  APTO: HABANA VIEJA Costa Vino Calzada No. 1209 e/ 18 y 20 Plaza
REYNIER PEREZ SAN JORGE LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, MERCADERES % AMARGURA Y TTE REY, NO: 259 PISO:  APTO: HABANA VIEJA Don Eduardo Alegre
DAMARIS MATOS CURBELO LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, MERCADERES % TTE REY Y MURALLA, NO: 313 PISO:  APTO: HABANA VIEJA Nueva Plaza
OBEL MARTINEZ FERNANDEZ LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, MURALLA % CUBA Y SAN IGNACIO, NO:  PISO:  APTO: HABANA VIEJA El Mojito
JUAN AGUSTIN PLASENCIA GOMEZ LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, MURALLA % SAN IGNACIO Y CUBA, NO: 151 PISO:  APTO: HABANA VIEJA Café Barroco
FELIX GOMEZ AVILES LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, SAN IGNACIO % AMARGURA Y LAMPARILLA, NO: 261 PISO:  APTO: HABANA VIEJA La Cubana 8672266
YAYLEN VILCHES FRAGELA LA HABANA, LA HABANA VIEJA, SAN ISIDRO, DAMAS % SAN ISIDRO Y PAULA, NO: 911A PISO:  APTO: HABANA VIEJA El Dandy 8638565
ADAN PEROGURRIA LAFUENTE LA HABANA, LA HABANA VIEJA, SAN ISIDRO, SAN ISIDRO % PICOTA Y COMPOSTELA, NO: 214 ALTO PISO:  APTO: HABANA VIEJA Yarini 78646713
JOSEF POLACEK SOA LA HABANA, LA LISA, EL CANO, 292 % 85 Y 95, NO: S/N PISO:  APTO: LA LISA Pana Ernesto 54014508 San Ignacio # 406 e/ Sol y Muralla Habana Vieja
YANET MARIA BARRIOS DIAZ LA HABANA, LA LISA, PUNTA BRAVA, 251 % 20 Y 28 FCA LA PINTA, NO: 2409 PISO:  APTO: LA LISA La Pinta
GEISEL ALONSO VAZQUEZ LA HABANA, LA LISA, SAN AGUSTÍN, 25 % 236 Y 238, NO: 23610 PISO:  APTO: LA LISA Mes Amis 272 7023 5 20 #103 e/ 1ra y 3ra Playa
AILEN SANCHEZ CRUZ LA HABANA, LA LISA, SAN AGUSTÍN, 27C % 236 Y 242, NO: E-23604 PISO:  APTO: LA LISA El Chetuzo 72062176 84 No. 503 e/ 5ta y 5ta A Playa
JUAN LUIS BLAIN MILLAN LA HABANA, LA LISA, V. CORONELA, 23A % 202 Y 212, NO: 20216 PISO:  APTO: LA LISA J´ankis Pan 271 8794
JOSE PATRICIO CABRERA GONZALEZ LA HABANA, LA LISA, V. CORONELA, 27B % 230 Y 234, NO: E-22 PISO:  APTO: LA LISA Conde Baraca 202 0583 5 37 esq. 310 #28470 La Lisa
JALVIS ANTONIO ALONSO VICENTE LA HABANA, MARIANAO, CAI – LOS ANGELES, 116 % 127 Y LINDERO, NO: 12724 PISO:  APTO: MARIANAO La Chiqui 72601179
LAZARO AMARO GONZALEZ LA HABANA, MARIANAO, LIBERTAD, 45 % 112 Y 114, NO: 11204 PISO:  APTO: MARIANAO A lo Cubano 2651885
ROLANDO FERRO DUARTE LA HABANA, MARIANAO, POCITO – PALMAR, 128 % 71 Y 81, NO: 7106 PISO:  APTO: MARIANAO El Triángulo 5057098 39 # 9008 e/ 90 y 92 Marianao
MAGADALENA TASE HERNANDEZ LA HABANA, MARIANAO, POGOLOTTI-FINLAY-BELÉN, 57 % 72 Y 74, NO: 7211 PISO:  APTO: MARIANAO Cómplices 2602852
JOAN ALVAREZ HECHEVERRÍA LA HABANA, MARIANAO, POGOLOTTI-FINLAY-BELÉN, 82 % 57 Y 59, NO: 5702 PISO:  APTO: MARIANAO Acqua 53056536 Santa Rosa No. 152 e/ 26 y Ulloa Plaza
OSMANYS RODRIGUEZ TORRES LA HABANA, MARIANAO, SANTA FELICIA, 41 % 88 Y 90, NO: 8815 PISO:  APTO: MARIANAO 700 grados 2676047 86 No. 3918 e/ 39 y 41 Marianao
LEONARDO GREENIDGE CLERK LA HABANA, MARIANAO, SANTA FELICIA, 41-A % 94 Y 51, NO: 9423 PISO:  APTO: MARIANAO D’ Leo Mazón 4 e/ Neptuno y San Miguel Plaza
ALVARO PULGAR VEGA LA HABANA, MARIANAO, ZAMORA COCO SOLO, 124 % 33 Y 35, NO: 3321 PISO:  APTO: MARIANAO Venavento 72600967 10 No. 16602 e/ 6 y Vento Boyeros
YOSVEL MOREJON CAPOTE LA HABANA, MARIANAO, ZAMORA COCO SOLO, 33 % 128 Y 130, NO: 12824 PISO:  APTO: MARIANAO Dulce Vida 053365159 viñales Pinar del Río
LINET MARIA HERNNADEZ FERNANDEZ LA HABANA, PLAYA, AMPLIACIÓN DE ALMENDARES, 21 % 80 Y 82, NO: 8015 PISO:  APTO: PLAYA Lolita del Mar 5294528 Paseo Marítimo 1ra y 70 Playa
MARIANELA PEREZ BENITEZ LA HABANA, PLAYA, AMPLIACIÓN DE ALMENDARES, 33 % 42 Y 44, NO: 4216 PISO:  APTO: PLAYA Nell& Smith 2051266
ISIDORO IRENIO ACOSTA SANCHEZ LA HABANA, PLAYA, AMPLIACIÓN DE ALMENDARES, 50 % 11 Y 13, NO: E 1109 PISO:  APTO: PLAYA Patternon 72090405
JOSE PEON GUTIERREZ LA HABANA, PLAYA, AMPLIACIÓN DE ALMENDARES, 84 A % 7MA Y 9NA, NO: 726 PISO:  APTO: PLAYA El Tablazo 72021605 3ra y B Plaza
NUBIA CONCEPCION MOK NAVARRO LA HABANA, PLAYA, AMPLIACIÓN DE ALMENDARES, CERO % 5TA Y 5TA B, NO: 511 PISO:  APTO: PLAYA Amigos del Mar 72031196 5
MARIUSKA CASTAÑEDA BALMASEDA LA HABANA, PLAYA, BUENAVISTA, 74 % 29 Y 29 A, NO: 2910 PISO:  APTO: PLAYA La Corte del Príncipe 202 4267 5
ANTONIO BARO ESTRADA LA HABANA, PLAYA, BUENAVISTA, 76 % 29A Y 29B, NO: 29A07 PISO:  APTO: PLAYA Baró 78335008 5 Paseo 57 e/ 3ra y 5ta  Plaza
YESSIE ARLET GURIDI LUEGES LA HABANA, PLAYA, CEIBA, 45 % 28 Y 34, NO: 2805 PISO:  APTO: PLAYA Cafetalex 72052616 5
MARCOS CRUZ CUE LA HABANA, PLAYA, CEIBA, 45A % 54 Y 58, NO: 5405 PISO:  APTO: PLAYA XXXL 52939276 42 No. 3515 e/ 35 y 37 Playa
CLARA  LIBIA VELIZ PADRON LA HABANA, PLAYA, CEIBA, 60 % 45 Y 49, NO: 4513 PISO:  APTO: PLAYA Belview 72044088 5 6 No. 412 e/ 17 y 19 Plaza
YOEL PERDOMO DI LELLA LA HABANA, PLAYA, CUBANACÁN, 13 % 86 Y FAR, NO: 8611 PISO:  APTO: PLAYA EL BODEGON DEL ASADO 52833781 Obispo 3 e/ San Pedro y Baratillo Habana Vieja
ANTONIO MORIÑA BLANCO LA HABANA, PLAYA, CUBANACÁN, 164 % 1RA Y 5TA, NO: 112 PISO:  APTO: PLAYA JuankyPanky 72718794 5
AYXA VAZQUEZ MARTINEZ LA HABANA, PLAYA, CUBANACÁN, 5TA A % 90 Y 92, NO: 9012 PISO:  APTO: PLAYA Betty Boo 53904259 5ta A No. 4606 e/ 46 y 60 Playa
ANTONIO RODRIGUEZ CALVO LA HABANA, PLAYA, CUBANACÁN, 90 % 3RA Y ERA B, NO: 302 PISO:  APTO: PLAYA Elite 52646492 38 No. 705 e/ 7ma y 42 Playa
LESTER PEREIRA SANCHEZ QUIROS LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 0 % 1RA Y 3RA, NO: 113 PISO:  APTO: PLAYA Por un café 58298821 7
RAUL SILVA GARCIA LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 10 % 5TA Y 7MA, NO: 513 PISO:  APTO: PLAYA Espacio 2022921
ARMELIO RAFAEL VARGAS GARCES LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 16 % 3RA Y 5TA, NO: 315 PISO: BAJO APTO: PLAYA Habana Retro 2025386 53 23 e/ Paseo y 2 Plaza
LADIANELA CROSS MAGDARIAGA LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 16 % 7MA Y 31, NO: 708 PISO:  APTO: PLAYA Las Mamis 203-6700
RAUL ARISTIDES VILA DACOSTA-CALHEIROS LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 1RA % 14 Y 16, NO: 1402 PISO:  APTO: PLAYA 7 Días 72096899
BERTHA T FERNANDEZ ANDES CAZIMAJOU LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 1RA % 22 Y 24, NO: 2206 PISO:  APTO: PLAYA Vista el Mar 203-8328
VILMA MASVIDAL FARIAS LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 1RA % 24 Y 26, NO: 2404 PISO:  APTO: PLAYA El Palio 202-9867
MARCELLO SARNO SIN SEGUNDO APELLIDO LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 34 % 1RA Y 3RA, NO: 108 PISO:  APTO: PLAYA Ferllini 52707151 21 No. 710 e/ 7ma y 9na Playa
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DAUDINOT LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 36 % 3ERA Y 5TA, NO: 312 PISO:  APTO: PLAYA El Olivo 2090383
JORGE LAZARO ARENCIBIA HERNANDEZ LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 38 % 1RA Y 3RA, NO: E 102 PISO:  APTO: PLAYA Destino 52850707 7
LARISSA RODRIGUEZ ALVAREZ LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 3ERA A % 84 Y 86, NO: 8410 PISO:  APTO: PLAYA Chino Lam 2054052
ANDREA CARRANO SIN SEGUNDO APELLIDO LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 3RA % 36 A Y 38, NO: 3612 PISO: SOTAN APTO: PLAYA Amalfi 55119358
PATRIA ROJAS VALDES LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 40 % 1RA Y 3RA, NO: 119 PISO:  APTO: PLAYA 1ra y 24 72090113 5
JOSE ANTONIO GONZALEZ FELIPE LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 42 % 1RA Y 3RA, NO: 105 PISO:  APTO: PLAYA D’ Copa 2060440 42 No. 105 e/ 1ra y 3ra Playa
FRANCISCA LILLIAN DOMINGUEZ PELENZUELA LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 48 % 13 Y 15, NO: 1311 PISO:  APTO: PLAYA La Cocinita de Lilian 72092165
OSVALDO BARRIOS PEREZ LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 6 % 1RA Y 3RA, NO: 108 PISO:  APTO: PLAYA Salsa Mora 52822596 Paseo Marítimo 1ra y 70 playa
MAURICIO ESTRADA RIOS LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 6 % 1RA Y 3RA, NO: 124 PISO:  APTO: PLAYA Tapas y Toros 2021548
SAVERIO DORIANO GRISELLI – LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 7 % 44 Y 46, NO: 4401 PISO: B APTO: PLAYA Bella Ciao
JOEL JUARA HERNANDEZ LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, A % 1RA Y 3RA, NO: 116 PISO:  APTO: PLAYA El Almendrón 54664747 Reina 51  Centro Habana
ALEJANDRO OTERO LA HABANA, PLAYA, SANTA FÉ, 306 % 1RA B Y 3RA, NO: 114 PISO:  APTO: PLAYA ESENCIA 72097751 16 E/ 5TA Y 7MA
FRANK OTERO MARTINEZ LA HABANA, PLAYA, SANTA FÉ, 5TA % 258 Y 260, NO: 25804 PISO:  APTO: PLAYA Marea 72711190 7
FIDEL RENE SANCHEZ TUYA LA HABANA, PLAYA, SANTA FÉ, 5TA % 260 Y 262, NO: 26002 PISO:  APTO: PLAYA El Nautilio 2080113 12 No. 108 e/ 1ra y 3ra Playa
GILBERTO LUIS CASAÑAS TUYA LA HABANA, PLAYA, SANTA FÉ, 5TA % 260 Y 262, NO: 26002 PISO:  APTO: PLAYA El Laurel 209-7767
MERCEDES NURIS MILIAN GIL LA HABANA, PLAYA, SANTA FÉ, 5TA % 274 Y 276, NO: 27408 PISO: A APTO: PLAYA Tiki Bar 52384982 Paseo Marítimo 1ra y 71 Playa
DOMINGO ALDECOA VALDES LA HABANA, PLAYA, SANTA FÉ, 5TA % 280 Y 282, NO: 28003 PISO:  APTO: PLAYA El Cha 58381926
MARGARITA VELAZQUEZ PALLEROLS LA HABANA, PLAYA, SIBONEY, 190 % 15 Y 17, NO: 1501 PISO:  APTO: PLAYA Burganbilli 271-4791
EVELYN DE LA PRESILLA DIOSDADO LA HABANA, PLAYA, SIBONEY, 204 % 15 Y 17, NO: 1512 PISO:  APTO: PLAYA 28 y Mar 2719844 52
OSVALDO BAEZ NUÑEZ LA HABANA, PLAYA, SIBONEY, 23 % 308 Y 310, NO: 81 PISO:  APTO: PLAYA Las Alejandras 72715114 23 no. 82 e/ 308 y 310 La Lisa
FELIX LEONARDO ALVAREZ TRUJILLO LA HABANA, PLAYA, SIBONEY, 240A % 3C Y RIO, NO: 3C23 PISO:  APTO: PLAYA Santi
MERCEDES GONZALEZ LOPEZ LA HABANA, PLAYA, SIERRA, 14 % 31 Y 33, NO: 3106 PISO:  APTO: PLAYA Mercy Bar Café 52731371 Paseo Marítimo 1ra y 70 Playa
OLEYDI TELLEZ OLIVA LA HABANA, PLAYA, SIERRA, 19 % 42 Y 44, NO: 4207 PISO:  APTO: PLAYA Café Suizo 2068317 53
JESSICA GONZALEZ TORRES LA HABANA, PLAYA, SIERRA, 30 % 27 Y 29, NO: 2714 PISO: BAJOS APTO: PLAYA DillyDilly Habana 58086359
ANNIA YOANIS BLANCO FLORES LA HABANA, PLAYA, SIERRA, 31 % 36 Y 42, NO: 3607 PISO:  APTO: PLAYA Azúcar 2062561 Plaza Vieja, Habana Vieja
JOAN EXPOSITO CABRERA LA HABANA, PLAYA, SIERRA, 42 % 21 Y 23, NO: 2110 PISO:  APTO: 4 PLAYA BomApettite 52903909 Paseo Marítimo 1ra y 70 Plaza
WALTER GINEVRI – LA HABANA, PLAYA, SIERRA, 6 % 1RA Y 3RA, NO: 122 PISO:  APTO: PLAYA Nero d´Sappia 202 1531 5
JUAN ALEJANDRO QUEVEDO PONCE LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, COLÓN NUEVO VEDADO, 23 % 12 Y 14, NO: EDF 1213 PISO:  APTO: 6 PLAZA 25 y M 78357891 Boulevard 25 y M Plaza
LETICIA IZQUIERDO FROMETA LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, COLÓN NUEVO VEDADO, 28 % 31 Y 33, NO: 590 PISO:  APTO: PLAZA El barcón de diego
MONICA CHANFRAU VALENTIN LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, COLÓN NUEVO VEDADO, 32 % 26 Y 41, NO: 873 PISO:  APTO: PLAZA La calle del medio 44 No. 2104 e/ 21 y 23 Playa
GUILLERMO ROJAS VELAZQUEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, COLÓN NUEVO VEDADO, 37 % 24 Y SAN JUAN BAUTISTA, NO: 817 PISO:  APTO: PLAZA jardín de los milagros 8811053
GABRIEL GARCIA SANCHEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, COLÓN NUEVO VEDADO, EDF % Z-17 Y , NO: 650 PISO:  APTO: PLAZA Rey y Gaby G No. 573 e/ 23 y 25 Plaza
JULIA DE LA CARIDAD PRADO SEGURA LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 12 % 1RA Y 3RA, NO: 652 PISO:  APTO: PLAZA Mr. Mango 76470633-5
PEDRO DIEGO HERNANDEZ MARQUEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 15 % 12 Y 14, NO: 1059 PISO:  APTO: PLAZA catedral 8814872
JOSE RAMON ARANGO RODRIGUEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 17 % 2 Y 4, NO: 809 PISO:  APTO: PLAZA Wapa 4 No. 355 e/ 15 y 15 Plaza
IDANIA NOVO MARTINEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 17 % 8 Y 10, NO: 957 PISO:  APTO: PLAZA Encuentro 8304396
ALEXIS NARANJO PIÑEIRO LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 17 % A Y PASEO, NO: 715 PISO:  APTO: PLAZA los naranjos 7831 1360
LISSETTE BUERGO RODRIGUEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 18 % 19 Y 21, NO: 263 PISO:  APTO: PLAZA Fábrica de arte Fábrica de arte Plaza
TERESA HERNANDEZ MANRIQUE LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 19 % 14 Y 16, NO: 1101 PISO:  APTO: PLAZA cimarrón 8319968
ERNESTO BRITO ALVAREZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, NUEVO VEDADO PUENTES GRANDES, 24 % 35 Y SAN ANTONIO, NO: 641 PISO:  APTO: PLAZA mar a dentro 52435680
CRISTINA LAGE CODORNIV LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, NUEVO VEDADO PUENTES GRANDES, 30 % 47 Y 26, NO: 956 PISO:  APTO: PLAZA Sensaciones 52703527 70 No. 902 e/ 9na y 11 Playa
FABRIZIO LIACOBETTI – LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, NUEVO VEDADO PUENTES GRANDES, BOSQUE % NUEVA Y ZOOLOGICO, NO: 58 PISO:  APTO: PLAZA Bazar El Louvre 52707378 O’Reilly 353 e/ Habana y Compostela Habana Vieja
BEATRIZ RODRIGUEZ PEREZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, PLAZA, 47 % SANTA ANA Y CONILL, NO: 807 PISO:  APTO: PLAZA Alta Casa 8815545-54
ELADIO  WILIAM GONZALEZ MARTI LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, PLAZA, G % 17 Y 19, NO: 408 PISO:  APTO: PLAZA California Café 19 No. 3 e/ N y O Plaza
REINIER OLIVA FABRA LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, PLAZA, PARADERO % INDEPENDENCIA Y SANTA ANA, NO: 182 PISO:  APTO: PLAZA Bonema 6491403
ALBA IRIS GACITA VEGA LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, PLAZA, STA ANA % 47 Y LOMA, NO: 708 PISO:  APTO: PLAZA Saoco 8818820 Compostela 463 e/ Amargura y Tte Rey Habana Vieja
JOSÉ FRANCISCO DURÁN HERCE LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, 19 % L Y M, NO: 110 PISO:  APTO: PLAZA Nerey
ERIC JAVIER VALDEZ RODRIGUEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, 19 % M Y N, NO: 57 PISO:  APTO: PLAZA la fonda 052797979
ROSA SUSANA ELIZALDO ARNAEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, 23 % G Y H, NO: 504 PISO:  APTO: PLAZA 1909 DomntownBistro 8321565
RUDYS ORTIZ ABREU LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, 23 % H Y I, NO: 464 PISO:  APTO: PLAZA baja 78307848-5
MICHAEL BROWN LOPEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, 27 % M Y N, NO: 111 PISO:  APTO: PLAZA Café Brown 8704091 San Lázaro 1017 Centro Habana
YUSNELY PEREZ MARTINEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, CALLE 13 % L Y K, NO: 166 PISO:  APTO: PLAZA baja 78812825
LETICIA DE LAS MERCEDES MORALES FONSECA LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, J % 15 Y 17, NO: 310 PISO:  APTO: PLAZA La Taberna del Conde 52978401
ESTEBAN COBO RODRIGUEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, J % 23 Y 25, NO: 510 PISO:  APTO: PLAZA LA COCINA DE ESTEBAN 55515282 21 No. 311 esq L Plaza
GLADYS CEBERINA MARTINEZ SERRANO LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, J % LINEA Y 15, NO: 257 PISO:  APTO: PLAZA L’ Shansonier no procede 8353315-53 J No. 257 e/ 15 y Línea Plaza
HECTOR HIGUERA MARTINEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, J % LINEA Y 15, NO: 257 PISO:  APTO: PLAZA Fábrica de arte 8321576
ARYAMNE SERRANO RODRIGUEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, L % 17 Y 15, NO: 206 PISO:  APTO: PLAZA mama y ne 8328328
KEMIL ZAMORA GARCIA LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, L % 19 Y 21, NO: 310 PISO:  APTO: PLAZA la rambla 5 8186947
CAMILO MARTINEZ FINLAY LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, LINEA % L Y K, NO: 112 PISO:  APTO: PLAZA Encuentro 8329744
MICHEL EVELIO HERNANDEZ CARTELLE LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, M % 17 Y LINEA, NO: 164 PISO:  APTO: PLAZA santa bárbara 8327251
LORENZO ENRIQUE NIETO GONZALEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, M % 19 Y 21, NO: 257 PISO: 5 APTO: PLAZA café lauren 8326890
RAUL ALBERTO RELOVA VENTO LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, O % 19 Y 21, NO: 58 PISO:  APTO: PLAZA baja 830-9834-8
GUILLEN GARCIA URETA LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 11 % 6 Y 8, NO: 905 PISO:  APTO: PLAZA la bombilla verde 8305312
ANA MARIA CORDERO SIVERIO LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 1RA % C Y D, NO: 107 PISO:  APTO: PLAZA no procede 8360733
ELIZABETH RIOS GUERRERO LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 3RA % A Y B, NO: 2672 PISO:  APTO: PLAZA topoli 54983056
ISRAEL ARMANDO RAMIREZ BELLO LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 3RA % A Y PASEO, NO: 305 PISO:  APTO: PLAZA DISTRITO 25 54000084 Boulevard 25 y M Plaza
HEIDY SIVERA HERNANDEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 5TA % G Y H, NO: 101 PISO:  APTO: PLAZA Caffe del mare 52634122-7
LIZZIE KENIA NOVAS VILLA LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 5TA % PASEO Y A, NO: 457 PISO:  APTO: PLAZA la esquina de calzada 8306708
BARBARA HERNANDEZ CASTILLO LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 6 % LINEA Y 11, NO: 203 PISO:  APTO: PLAZA Los helecho no procede 8313550
YURISAN ARIAS VINAJERA LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 9 % E Y F, NO: 45 PISO:  APTO: PLAZA baja 052858015
PEDRO JULIO SOSA RIVAS LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, F % 1RA Y 3RA, NO: 22 PISO:  APTO: PLAZA CAFÉ CUATRO LUNAS I No. 511 E/ 23 Y 25 Plaza
PEDRO PABLO GUATY ROCA LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, F % 3 Y 5, NO: 63 PISO:  APTO: PLAZA razones y motivos 8306055
MONICA MARTINEZ VALIDO LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, LINEA % 8 Y 10, NO: 962 PISO:  APTO: 1 PLAZA Oishi 6416523-52 Línea 916 esq 10 Plaza
ALFREDO IGLESIAS GOMEZ LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, PASEO % 5TA Y 7MA, NO: 126 PISO:  APTO: PLAZA HM-7 8302287-52 Paseo 7 e/ 1ra y 3ra Plaza
ANDREA GALLINA ROSARIO LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, PASEO % LINEA Y 11, NO: 206 PISO:  APTO: PLAZA ecléctico 53600384
CARLOS JORGE ALBIN ALONSO LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, TERCERA % A Y B, NO: 253 PISO:  APTO: PLAZA new york 7835 2817
RAFAEL ROSALES SALAS LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 17 % 2 Y 4, NO: 809 PISO:  APTO: PLAZA Bohemio 8312433
JUAN DE JESUS DEL SOL ECHEMENDIA LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 17 % E Y D, NO: 511A PISO:  APTO: PLAZA Habana 053325779
ALEXEI SAMPEDRO RAMOS LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 19 % 6 Y 8, NO: 909 PISO: ALTOS APTO: ALTOS PLAZA baja 052707833
PILAR CRISTINA INFANTE PERERA LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 21 % E Y F, NO: 455 PISO:  APTO: PLAZA El rincón del Habano 8325066
JOSE CARLOS IMPERATORI FLORES LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 23 % E Y D, NO: 657 PISO:  APTO: PLAZA guin 203 8335183-05
ANTONIO ERNESTO CISNERO PENA LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 32 % 26 Y 47, NO: 965 PISO:  APTO: PLAZA Km0 7881 8807 Monserrate 437 e/ Tte Rey y Lamparilla Habana Vieja
ALEJANDRO ARRAUZ PORTUONDO LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 3RA % 8 Y 10, NO: 8410 PISO:  APTO: PLAZA AS Café 52639620
OSVALDO RAMUS PEGUERO LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 3RA % C Y B, NO: EDF 202 PISO:  APTO: 1 PLAZA Atrévete 52918877
JANET DE LA CARIDAD LOPEZ TORRES LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, C % 21 Y 23, NO: EDIF-511 PISO:  APTO: PLAZA Hoy como ayer 53130103 12 No. 554 e/ 23 y 25 Plaza
DANIA GISELLE PRIETO CAPOTE LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, F % 19 Y 21, NO: 459 PISO:  APTO: PLAZA Los Dany 31 No. 3012 3/ 30 y 32 Playa
LAZARO ENRIQUE RODRIGUEZ LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, DOLORES VERACRUZ, 255 % 90 Y 94, LA CUMBRE, NO: 9022 PISO:  APTO: SMP SARRA 52464934
FRANKLY VALDES FONG LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, DOLORES VERACRUZ, CALZADA GUINES % 13 Y 23. SAN MATIAS, NO: 45 PISO:  APTO: SMP CALLE 13 54324396
MAIKEL FRAGAS VIDAL LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, JACOMINO, CZD GUINES % MAYOR Y PERKINS, NO: 70 C PISO: 3917 APTO: 3917 SMP Fragas
OSIRIS MARIA PRADO OCHOA LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, JACOMINO, FERNANDA % PERKINS Y MATOS, NO: 23 PISO:  APTO: SMP SAL Y PIMIENTA 6917948
OSCAR GENEROSO LEON FONSECA LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, JACOMINO, RITA % BLANCHI Y CDA DE GUINES, NO: 30 PISO:  APTO: SMP YESTERDAY
CARMELO CAPETILLO CAMPANIONI LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, LUYANÓ MODERNO, CALZADA DE SAN MIGUEL % 1RA Y 2DA, NO: 9814 PISO:  APTO: SMP Umm Q rico
MARIVIC MERCEDES MACIAS PEREIRA LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, LUYANÓ MODERNO, CSMP % 6TA Y V.HERMOSA, NO: 9833 PISO:  APTO: SMP Pura Vida
DAYAN PEREZ SARDIÑAS LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, ROCAFORT, 7 % CENTRAL Y HERNANDEZ, NO: 15411 PISO: 6553 APTO: SMP A lo Cubano 53588075 7ma 15411 e/ Central y Hernández Playa
LAZARO JAVIER BORGES PIÑERA LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, SAN FRANCISCO DE PAULA, CENTRAL %  Y , NO: KM 11 1/2 PISO:  APTO: SMP Piñera 54224364
LORENZO TOLEDO TORRES LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, SAN FRANCISCO DE PAULA, L % A Y B.EMILIO MOLA, NO: 9312 PISO: 44140 APTO: SMP LA CHANEL 53027405
MILAGROS GOMEZ BLANCO GEORGIA # 43 E/ PORVENIR Y HATUEY ARROYO GEORGIA
MANUEL MAURI GARCIA ARROYO MARCORINA PRADO # 62 E/ GENIO Y REFUGIO CENTRO HABANA
WILFREDO LEON PLUMAS CALZADA DE BEJUCAL E/ GUTEMBAR Y CALLE 100 ARROYO EL CHEVERE
LAZARO GONZALEZ HERRERA CALZADA DE MANAGUA E/ MENOCAL Y MORALES ARROYO LOS DESIGüALES
LAZARO TRAVIESO BAVASTRO SAN JUAN E/ CALZADA DE BEJUCAL Y MATANZAS ARROYO LOS CASCABELES
ERNESTO MASEIRA AGÜERO ARROYO RIXINANDRA SANTA CATALINA Y DIEZ DE OCTUBRE
WERNER LEYVA LEYVA ARROYO XL ZANJA E/ RAYOS Y SAN NICOLAS

Fuente: Tribuna de La Habana.

fny

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