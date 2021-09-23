Anuncian reapertura gradual de servicios gastronómicos en La Habana
Con la disminución sostenida de los casos de COVID-19 en La Habana, se adoptó la decisión de retomar los servicios gastronómicos en 533 unidades, a partir de este viernes 24 de septiembre.
Según dijo en programa televisivo Mesa redonda el Gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, esta apertura estará respaldada por la ampliación del horario de movilidad hasta las 22:30 (hora local).
«Es una propuesta oportuna en los momentos en los que estamos viviendo, porque para nadie es un secreto la necesidad que tenemos de la apertura en la reanimación económica y de los servicios después de un año y medio de pandemia», dijo García Zapata, quien reconoció el papel que ha jugado en la actual situación epidemiológica el accionar sistemático del Grupo Temporal de Trabajo de la provincia y de la población en el cumplimiento de todas las medidas, así como de la evaluación que hace la dirección del país.
Entre las medidas que acompañan la apertura, además de las normas higiénico-sanitarias como el uso del nasobuco, los pasos podálicos, las soluciones para la desinfección de las manos y la limpieza de superficie, se encuentran la ubicación de las mesas a dos metros de distancia, el cálculo del aforo en dependencia de las características de los locales y su ventilación, así como también la reservación de los servicios para evitar estancias prolongadas a la espera de la entrada.
Las medidas, dijo en el programa la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, atañen tanto al sector estatal como al no estatal.
Díaz Velázquez explicó que esta reapertura responde también a la necesidad de reactivar la economía, que ha sufrido el impacto combinado de la pandemia, con la casi total paralización de sectores que aportan los mayores ingresos al país -como el turismo y las exportaciones-, y del recrudecimiento de las más de 240 medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba.
La apertura de los servicios, alertó el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, implica una alta responsabilidad, tanto de quienes llegan a las unidades a recibir el servicio, como del personal del sector, en su higiene y cuidado para garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar contaminación.
Durán llamó al uso obligatorio de nasobucos, guantes para la manipulación, lavado de las manos, limpieza de superficies.
Según se anunció, la apertura de los servicios gastronómicos se hará en las redes de Comercio, Palmares, ARTEX, y los círculos sociales, estos últimos en estrecha relación con la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus sindicatos.
Según dijo el Gobernador de la ciudad sobre la reapertura de la gastronomía de forma presencial -porque ya funcionaban y seguirán haciéndolo con servicios para llevar y a domicilio-, es necesaria en estos momentos y el pueblo la está esperando y seguro que va a actuar con esa responsabilidad con la que acostumbra a actuar el pueblo de la capital.
Por otra parte, de forma paralela a la reanimación de ese sector, serán abiertos los servicios notariales, las oficinas del Registro Civil y del Registro de la Propiedad.
RELACION DE TELEFONOS POR UNIDADES DESTINADOS A LAS RESERVACIONES DE LAS ENTIDADES ESTATALES
|EMPRESAS
|MUNICIPIO
|UNIDADES
|TELÉFONO
|PIZZERIAS
|Restaurantes de La Habana
|
Plaza
|Cinecitta
|7 830 – 9064
|El Bosque
|7 883 – 3409
|Buonasera
|7 832 – 03 90
|Emp. Prov. de Gastronomía
|Playa
|Lisboa
|7 202 – 5836
|La Habana V.
|Cinto Villa
|7 862 – 1389
|Regla
|El Yayo
|7 797 – 8508
|S.M. P
|Alcoy
|7 791 – 3976
|10 de octubre
|Fiore
|7 640 – 4255
|Cerro
|Los Chinos
|7 641 – 7809
|Marianao
|El Turín
|7 260 – 6990
|La Lisa
|51 y 194
|7 267 – 7493
|Boyeros
|Vesubio
|7 683 – 4193
|Arroyo Naranjo
|Galeón
|7 644 – 9720
|Cotorro
|La Góndola
|7 682 – 6377
|RESTAURANTES
|Recreatur
|
Playa
|Monte Barreto (Ranchón Roble Banco)
|7 204 – 8899
|(Ranchón Tamarindo)
|7 204 – 8616
|Jardines de La Tropical (Salón Ensueño)
|7 886 – 1767
|(Salón Mamoncillo)
|7 886 – 1545
|Viñales
|7 886 – 3363
|
Heladería Coppelia
|7 836 – 9702
|7 833 – 2567
|7 833 – 2570
|Rest. Habana
|
Plaza
|Ranchón de G
|7879 – 3537
|Conejito
|7 832 – 4671
|Mandarín
|7 832 – 0677
|Siete Mares
|7 832 – 9226
|Cochinito
|7 832 – 6256
|Jardín
|7 830 – 3453
|Pio de L
|7 830 – 9798
|Diez de Octubre
|Mónaco
|7 640- 4433
|Alojamiento
|
La Habana
|Apartotel Lupe (Ranchón La Duna)
|7 796 – 2742
|Villa Cocal (Ranchón Vaquero)
|7 796 – 3930
|Guanabacoa
|Villa La Palma (Rest. Los Pinos)
|7 758 – 8009
|Boyeros
|Rio Cristal (Rest. Ranchito)
|7 645 – 5952/53
|Cotorro
|Doña Iris
|7 682 – 4777
|Parque Lenin
|
Arroyo. Naranjo
|La Ruina
|7 643 – 1274
|Dragón
|7644 – 3713
|Ceiba
|7 644 – 1350
|Faralla
|7643 – 6153
|Majagua
|7 644 – 7457
|Palmares
|
Playa
|El Tocororo
|7 202- 4530
|Don Cangrejo
|7 204- 5002
|La Casa Española
|7 206- 9644
|La Ferminia
|7 263- 6555
|Dos Gardenias
|7 204- 9530
|Plaza
|La Torre
|7 838- 3088-
|7 838- 3089
|La Habana Vieja
|Piña de Plata (Floridita)
|7 866- 8856
|Boyeros
|Campo de Golf
|7 646- 8920
|La Lisa
|Giraldilla
|7 273- 2318
|La Habana del Este
|Finca Guanabito
|7 796- 4713
|Taramar
|7 796- 1866
|Marianao
|Rodney
|7 260- 4136
|CIMEX
|Playa
|3ra. y 62
|7 204- 0774
|
La Habana Vieja
|Café del Oriente
|7 801- 2686
|La Muralla
|7 801- 8453
|La Dominica
|7 801- 7118
|Café Taberna
|7 801- 2637
|Santo Ángel
|7 801- 8126
|Bar Cabaña
|7 801- 6170
|La Imprenta
|7 801- 1881
|Castillo de Farnés
|7 801- 4330
|Almacén de la Madera y el Tabaco
|7 864- 7780
|Europa
|7 864- 9508
|Hanoi
|7 867- 1029
|ARTEX
|La Habana Vieja
|Ópera del Gran Teatro de La Habana
|5 216- 8355
|EGREM
|
Playa
|La Parillada
|7 204- 1980
|Mamá Inés
|7 202- 9333
|Ranchón del Músico
|7 204- 0028
Nota aclaratoria
El servicio en los Restaurantes y Pizzerías se realizará a través de reservaciones con un día de antelación, por vía telefónica en el horario de 10.00 (hora local) a 17:00 (hora local)
Los Círculos Sociales funcionarán por invitaciones, previa coordinación con la CTC y sus sindicatos.
Para cumplir con el horario de cierre nocturno de circulación en la provincia se estableció la prestación de los servicios hasta las 21:30 (hora local)
RELACIÓN DE RESTAURANTES GESTIONADOS POR TCP PROPUESTOS PARA BRINDAR SERVCIO A LA MESA
|NOMBRE DEL TITULAR
|Dirección
|Municipio
|Nombre del Restaurant
|Teléfono
|Dirección del local arrendado
|HAROLD CASTELLANOS PEÑA
|LA HABANA, ARROYO NARANJO, ELÉCTRICO, 1 % MARTI Y CAMILO CIENFUEGOS, NO: 156
|ARROYO
|Los Caneyes
|JOSE ANTONIO PEÑA PUPO
|LA HABANA, ARROYO NARANJO, ELÉCTRICO, JOSE ANT ECHEVERRIA % MARTI Y CAMILO CFGO, NO: 156
|ARROYO
|LOS JARDINES
|YAMILA RODRIGUEZ CANDIA
|LA HABANA, ARROYO NARANJO, LOS PINOS, FINLAY % AVE. LOS PINOS Y FERNANDEZ DE CASTRO, NO: 979
|ARROYO
|DOÑA ALMIRA
|6472532
|ANA GLORIA ALFONSO BORROTO
|LA HABANA, ARROYO NARANJO, MANTILLA, CALLEJON DEL LUCERO % CLZA DE MANAGUA Y SANTA HORTENCIA, NO: 7
|ARROYO
|EL GALLO DE ORO
|76438247
|YAMILA ABREU LOPEZ
|LA HABANA, ARROYO NARANJO, MANTILLA, PROGRESO % CARMELA Y ANITA, NO: 65
|ARROYO
|EL MIRADOR
|Acosta e/ Armas y San Mariano Diez de Octubre
|ELEUTERIO PEREZ CHAVEZ
|LA HABANA, ARROYO NARANJO, VÍBORA PARK, 5 % KESSELL Y SAN LEONARDO, NO: 305
|ARROYO
|La Rosa Criolla
|DAYRON GARRIDO PEREZ
|LA HABANA, ARROYO NARANJO, VÍBORA PARK, PORVENIR % GEORGEA Y ATLANTA, NO: 6
|ARROYO
|SHOWT
|IDEL RODRIGUEZ DURAND
|LA HABANA, BOYEROS, ARMADA-ALDABÓ, 100 % CALZADA BEJUCAL Y LINDERO LA FORTUNA, NO: 1001
|BOYEROS
|FIESTA CRIOLLA
|MARIA CONSUELO FERNANDEZ SOLANO
|LA HABANA, BOYEROS, CALABAZAR, VARONA % 2 Y 4, NO: 10415
|BOYEROS
|El Legendario
|6441971
|SJD 65 e/ Habana y Compostela Habana Vieja
|JORGE LUIS ALBIN ALONSO
|LA HABANA, BOYEROS, NUEVO SANTIAGO, 182 % 395 Y 397 VILLANUEVA, NO: 39511
|BOYEROS
|VILLA NUEVA
|6834508
|JORGE MIGUEL MARTINEZ VEGA
|LA HABANA, BOYEROS, NUEVO SANTIAGO, 403 % 180 Y 184 NUEVA AURORA, NO: 18031
|BOYEROS
|TANOKURA
|6451269
|ULISES LAZO BELTRAN
|LA HABANA, BOYEROS, RANCHO BOYEROS, 289 % 184 Y 188 DINORAH, NO: 18411
|BOYEROS
|Kmpary
|NILDA CARIDAD POZO DE ARMAS
|LA HABANA, BOYEROS, SANTIAGO DE LAS VEGAS, 184 % 405 Y 407, NO: 39510
|BOYEROS
|EL BARROCO
|MARCOS MARTINEZ HECHAVARRIA
|LA HABANA, CENTRO HABANA, COLÓN, SAN MIGUEL % CONSULADO Y INDUSTRIA, NO: 52
|CENTRO HABANA
|BARRIETE HABANA
|78677918
|ENRIQUE JAVIER NUÑEZ DEL VALLE
|LA HABANA, CENTRO HABANA, DRAGONES, CONCORDIA % GERVASIO Y ESCOBAR, NO: 418
|CENTRO HABANA
|LA GUARIDA
|GUILLERMO CHAVIANO RICARDO
|LA HABANA, CENTRO HABANA, DRAGONES, CONCORDIA % GERVASIO Y ESCOBAR, NO: 418
|CENTRO HABANA
|EL MIRADOR
|052911062
|CARLOS CRISTOBAL MARQUEZ VALDES
|LA HABANA, CENTRO HABANA, DRAGONES, S. RAFAEL % LEALTAD Y CAMPANARIO, NO: 460
|CENTRO HABANA
|SAN CRISTOBAL
|LENIN ABREU MOLINA
|LA HABANA, CENTRO HABANA, LOS SITIOS, MALOJA % S. NICOLAS Y MANRIQUE, NO: 154
|CENTRO HABANA
|El Batazo
|866-6007
|Belascoain 211 Centro Habana
|PATRICIA PEREZ BORDON
|LA HABANA, CERRO, ARMADA, 12 % 11 Y 13, NO: 11406
|CERRO
|La Foresta
|6409864
|RICARDO MAYOLI ALAYON
|LA HABANA, CERRO, ARMADA, AVE BLANQUITA % 4TA Y ACOSTA, NO: 1932
|CERRO
|La Rosita
|6481259
|GLEXY MARIO GONZALEZ GARCIA
|LA HABANA, CERRO, LATINOAMERICANO, CEPERO % BENJUMEDA Y LLINA, NO: C2
|CERRO
|El Toque
|EDUARDO GONZALEZ OROZCO
|LA HABANA, CERRO, LATINOAMERICANO, PATRIA % SANTOVENIA Y CALZADA DEL CERRO, NO: 113
|CERRO
|El lugarcito del barrio
|ORTELIO GONZALEZ HERNANDEZ
|LA HABANA, CERRO, LATINOAMERICANO, SATOVENIA % PATRIA Y LINDERO, NO: 117
|CERRO
|Ottolugar
|Calz Cerro No. 2003 e/ Prensa y Colón Cerro
|LIZARDO LAZARO MARTINEZ GONZALEZ
|LA HABANA, COTORRO, CUATRO CAMINOS, PALO JOROBAO % SANTA AMELIA Y , NO: S/N
|COTORRO
|MI RANCHON
|OSMANI GUTIERREZ BETANCOURT
|LA HABANA, COTORRO, LOTERÍA, 67 % 46 Y 48, NO: 4609
|COTORRO
|LA LIBRA
|DAYELIN RODRIGUEZ SOLLA
|LA HABANA, COTORRO, LOTERÍA, LINDERO % 38A Y 44, NO: 4026A
|COTORRO
|EL COCAL
|VICTOR MARTÍNEZ GARCÍA
|LA HABANA, COTORRO, MAGDALENA T, 107 % 28 Y 30, NO: 318
|COTORRO
|EL TALLER
|MABEL ONTIVERO MALBAREZ
|LA HABANA, COTORRO, MAGDALENA T, 22A % 63 Y 65, NO: 6317
|COTORRO
|DON OMAR
|GIRALDO CASTILLO MARTINEZ
|LA HABANA, COTORRO, SAN PEDRO – CENTRO COTORRO, 101 % 16 Y 18, NO: 1609
|COTORRO
|Café Crystal
|RIGOLANDO PEDROSO
|LA HABANA, COTORRO, SAN PEDRO – CENTRO COTORRO, 220 % 1RA Y 101, NO: 9505
|COTORRO
|MCESAR
|RAFAEL CASTRO SOLER
|LA HABANA, COTORRO, SAN PEDRO – CENTRO COTORRO, 67 % 16 Y 20, NO: 1608
|COTORRO
|El Resplandor
|ELENA MARIA QUESADA TORRES
|LA HABANA, DIEZ DE OCTUBRE, SEVILLANO, JORGE % GERTRUDIS Y LAGUERUELA, NO: 155
|DIEZ DE OCTUBRE
|555
|6412742
|TOMAS HERNANDEZ VEJERANO
|LA HABANA, DIEZ DE OCTUBRE, SEVILLANO, SAN MIGUEL % GELABERT Y REVOLUCION, NO: 112 PISO: APTO:
|DIEZ DE OCTUBRE
|VILLA HERNANDEZ
|GODOFREDO FERNANDEZ VAZQUEZ
|LA HABANA, DIEZ DE OCTUBRE, VÍBORA, MAYIA RODRIGUEZ % SAN MARIANO Y V.ALEGRE, NO: 358 PISO: APTO:
|DIEZ DE OCTUBRE
|CASA GODO
|EUGENIO GARCIA SANCHEZ
|LA HABANA, DIEZ DE OCTUBRE, VÍBORA, O´FARRILL % D´STRAMPES Y FIGEROA, NO: 366 PISO: APTO:
|DIEZ DE OCTUBRE
|Parrandas Grill
|76407065
|CAMILA GUTIERREZ CUTIÑO
|LA HABANA, GUANABACOA, CHIBAS ROBLE, 1RA % AVE.GCO Y 10, NO: EDF.880 PISO: APTO:
|GUANABACOA
|LA FARMACIA
|52462132
|Peña Pobre y Habana
|NORAIKA GONZALEZ PEREZ
|LA HABANA, GUANABACOA, MAÑANA HABANA NUEVA, 3RA % 2DA Y 4TA, NO: 14306 PISO: APTO:
|GUANABACOA
|Bichat
|77958456
|ROBERTO CASTILLO DIAZ
|LA HABANA, GUANABACOA, MINAS – BARRERAS, COCO % SANCHEZ GOMEZ Y FINAL, BARRERAS, NO: 60 PISO: APTO:
|GUANABACOA
|1,2,3
|7969568
|MISAEL PONCE LUGO
|LA HABANA, GUANABACOA, PEÑALVER – BACURANAO, ESPERANZA % FINCA VISTA HERMOSA Y , NO: S/N PISO: APTO:
|GUANABACOA
|FINCA VISTA HERMOSA
|77939915
|JOSE EDUARDO ALFONSO ACOSTA
|LA HABANA, GUANABACOA, PEÑALVER – BACURANAO, VIA MONUMENTAL KM 19 % Y FINCA CANGREJERA, NO: PISO: APTO:
|GUANABACOA
|El Pelliscazo
|52720525
|DORALIS JARDINEZ MACHADO
|LA HABANA, GUANABACOA, VILLA I, CRUZ VERDE % AMARGURA Y CANDELARIA, NO: 405 PISO: APTO:
|GUANABACOA
|LA BRISILLA
|53342572
|DUNIA GOMEZ DOIMEADIOS
|LA HABANA, GUANABACOA, VILLA I, CZDA.VIA BLANCA % SAN LUIS Y D, NO: 11-A PISO: APTO:
|GUANABACOA
|EL PAVO
|7976432
|AMEL GALVEZ AMADOR
|LA HABANA, GUANABACOA, VILLA II, CORRALES % ANGELES Y CORONA, NO: 113 PISO: APTO:
|GUANABACOA
|MILY´S
|7970843
|RICARDO CARIDAD MEDINA NODARSE
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALAMAR – PLAYA, 162-D % 3RA Y 3RA C, NO: 325 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|LE MARE
|1RA E/ 504 Y 506 GUANABO HABANA DEL ESTE
|PEDRO GALO JACAS FERNANDEZ
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALAMAR – PLAYA, 164. % ESQ-3RA-B ZONA-1 Y , NO: 3-B01 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|JACAFE
|93-32-96
|OSIC MENDINUETA ROJAS
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALAMAR ESTE, EDIF % Z-21 Y , NO: 716 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|Di you
|Área de Comercio 5ta Ave 176 e/ 1ra y 3ra Habana del Este
|ALFREDO CARRERA SUAREZ
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALAMAR ESTE, EDIFICIO % ZONA23 Y , NO: 732 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|RICO RICO
|478 ESQ D GUANABO HABANA DEL ESTE
|ADEL ESPINOSA PEREZ
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALTURAS DE ALAMAR, 160B % 7MA Y 7MA C, ZONA 9, NO: PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|LA LIGA DEL DIAMANTE
|LUANDA MARTINEZ SAÑUDO
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALTURAS DE ALAMAR, 7MA EDIF % 160C Y 160 E Z-11, NO: 33 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|El Cañonazo
|JOSE JACINTO CASTILLO VERGEL
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALTURAS DE ALAMAR, C/ 5TA G % 162 Y 162D, NO: 16204 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|EL CHANCHULLERO CRIOLLO
|ARIEL VALDÉS RODRÍGUEZ
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALTURAS DE ALAMAR, EDF % Z-11 Y , NO: C43 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|La Castellana
|51 y 190 Marianao
|JOSE ANTONIO CUELLAR DIAZ
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ANTONIO GUITERAS, 17 BLOQUE % 78 Y 70 (PERD 31/5/16), NO: 7031 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|LOS HERMANOS
|7-663473
|PEDRO RAMON LÓPEZ CABYÑA
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ANTONIO GUITERAS, 6 % 15 Y 16, NO: 17 PISO: APTO: 25
|HABANA DEL ESTE
|Garag
|53856782
|Calz Vieja Guanabacoa 1214 e/ B y C San Miguel del Padrón
|JULIO CESAR RIEVREONT ACOSTA
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ANTONIO GUITERAS, EDF % Y , NO: 65 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|Las Clavellinas
|La Torre 71 e/ 35 y San Antonio Plaza
|YORDANKA LOPEZ BRITO
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, CAMILO CIENFUEGOS, COM MILITAR 2 EDIF % Y , NO: 4 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|EL SECRETO
|77937204
|5TA AVE ALAMAR ZONA 21 HABANA DEL ESTE
|MARTHA BEATRIZ BARLETTA SCALI
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, CAMILO CIENFUEGOS, COMUNIDAD % CASA 10 Y MORRO, NO: 1 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|DOÑA CARMELA
|MAIDA VERONICA LOPEZ GARCIA
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, CAMILO CIENFUEGOS, COMUNIDAD MILITAR % LA CABAÑA Y , NO: S*/N PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|EL CLASICO
|SANDOR RECIO ESTIN
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, CAMILO CIENFUEGOS, EDIFICIO % Y , NO: 327A PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|CHAGGO HANBANA
|SAN LAZARO 101 CENTRO HABANA
|JOSE ANTONIO FIGUEROA ACOSTA
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 1F % 78 Y 80, NO: 7811 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|VITA NOVA
|21 E/ K y L PLAZA
|YUZAIMA ARNAIZ LAURENCIO
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 1RA % 80 Y 82, NO: 8001 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|EL PORTAL DE COJIMAR
|ZORAIMA DE LA CARIDAD FERNANDEZ GARCIA
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 22 % G Y H, NO: 8644 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|EL COJIMERO
|77666724
|JUAN PAULINO FERRER LAMORU
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 5C % ESQ 78 Y MOD 15-E, NO: V/P PISO: APTO: 1
|HABANA DEL ESTE
|Café Ajiaco
|58748482
|LOS PINOS E/ 27 Y 28 # 267 COJIMAR HABANA DEL ESTE
|ERNESTO CARDENAS DIAZ
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 78 MOD E EDF % ESQ 5TA C Y , NO: 14 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|Había una vez
|77666091
|Prado 303 / Virtudes y Animas Habana Vieja
|MADELAINE JOHNSON SANDOVAL
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, C/78 ESQ CALLE 5TA % Y , NO: PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|GUSTO SPRITZ
|5ta No. 350 e/ B y C Plaza
|MARIA DE LOS ANGELES TORRES MARRERO
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, CONCHA % FOXA Y 24, NO: 76 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|ERNEST PEACE
|FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, ESPARTERO % 96 Y 98, NO: 9606 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|California
|52821326
|Crespo No. 55 e/ S. Lazaro y Refugio Centro Habana
|LIONEL EMILIO OLIVERA OTERO
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, H % 27 Y 28, NO: 3E07 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|SABOR CARIBEAN
|CALLE 30 # 849 E/ AVE DEL RIO Y 38 HABANA DEL ESTE
|YENNIT HERNANDEZ CARRILLO
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, MARTI % RIO Y SANTO DOMINGO, NO: 132 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|EL BODEGON LAS BRISAS
|JORGE FALCO OCHOA
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, PEZUELA % Y , NO: 86 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|CASA GRANDE
|7-66-67-84
|REAL E/ VICTORIA Y SAN MARCOS HABANA DEL ESTE
|DANA FERNANDEZ MARTINEZ
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, REAL EDF-160 % MONTAÑA Y CANDELARIA, NO: 160 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|Casa Nostra
|72084619
|9na No. 13001 e/ 130 y 146 Playa
|YLIANA MARIANA MARTELL LLERENA
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, VILLANUEVA % CONCHA Y PEZUELA, NO: 9606 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|LA TERRACITA
|OSCAR EDUARDO DEL MONTE LAY
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 1 RA % 484 Y 486, NO: 48404B PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|TIKIBAR
|JOSE YOENDYS RIPOLL DIAZ
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 462 % 9 Y 11, NO: 911 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|421
|5-290-19-5
|HEIDI LIMA CHANG
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 470 % 5TA Y 7MA, NO: 503 INT PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|EL PAPI HAPPY
|LOURDES DELIA FERRER HERNANDEZ
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 500 % H Y I, NO: 1109 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|MAMMA MIA
|ELIEZER CARBAJO AGUIAR
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 504 % 5TA B Y 5TA C, NO: 5B15 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|CHICKEN LITTLE
|7962351
|DIEPA LLICAS VALLE
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 5TA % 502 Y 504, NO: 50206 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|PICCOLO
|YINET GUERRERO CRUZ
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 9NA B % 474 B Y 474, NO: 47402 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|LUNA
|77964796
|5TA E/ 484 Y 486 GUANABO HABANA DEL ESTE
|XIOMARA DE LOS DOLORES GONZALEZ PEREZ
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, AVE 5TA % 472 Y 474, NO: 47203 PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|CASA 5TA
|7963426
|DENEBIS GONZALEZ DIAZ
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, CALLE 5TA % 482 Y 484, NO: 48216A PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|CAFÉ DE PEPPO
|7990842
|PAULINO GARCIA RAMS
|LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, SAN JUAN % 5TA MARLA Y SAN CARLOS CELIMAR, NO: PISO: APTO:
|HABANA DEL ESTE
|El Bacura
|MARITZA MADAI TOMAS PENA
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, BELÉN, ACOSTA % HABANA Y COMPOSTELA, NO: 260 A PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|Don Lorenzo
|8616733
|DAYKELIN ENRIQUE RODRIGUEZ
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, BELÉN, SAN IGNACIO % MURALLA Y SOL, NO: 406 PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|Pizza Retro
|SIGRID GARCIA SOSA
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, AGUACATE % CHACON Y TEJADILLO, NO: 9 PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|Al Caribe
|ABEL MENA BARQUIN
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, AGUIAR % ORELLY Y EMPEDRADO, NO: 361 B PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|Jama
|NANCY MARGARITA MOLINA GALVEZ
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, CALLEJON DE ESPADA % CHACON Y CUARTELES, NO: 1 B PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|Antojos
|LUIS CARLOS BENVENUTO SOLAS
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, CUBA % EMPEDRADO Y TEJADILLO, NO: 159 PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|Café Solas
|7866-2360
|AREZKI GONZALEZ ALVAREZ
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, HABANA % ESQ CUARTELES Y , NO: 104 A PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|5 Esquinas
|JOSE LUIS ARGILES MACHADO
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, ORELLY % HABANA Y AGUIAR, NO: 303 PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|El del Frente
|LEONARDO LEYVA HERNANDEZ
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, AGUACATE % OBISPO Y OBRAPIA, NO: 262 PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|Don Pucho
|FRANCISCO YOEL CHACON VALDES
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, AMARGURA % MERCADERES Y SAN IGNACIO, NO: 60 PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|Costa Vino
|Calzada No. 1209 e/ 18 y 20 Plaza
|REYNIER PEREZ SAN JORGE
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, MERCADERES % AMARGURA Y TTE REY, NO: 259 PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|Don Eduardo Alegre
|DAMARIS MATOS CURBELO
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, MERCADERES % TTE REY Y MURALLA, NO: 313 PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|Nueva Plaza
|OBEL MARTINEZ FERNANDEZ
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, MURALLA % CUBA Y SAN IGNACIO, NO: PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|El Mojito
|JUAN AGUSTIN PLASENCIA GOMEZ
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, MURALLA % SAN IGNACIO Y CUBA, NO: 151 PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|Café Barroco
|FELIX GOMEZ AVILES
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, SAN IGNACIO % AMARGURA Y LAMPARILLA, NO: 261 PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|La Cubana
|8672266
|YAYLEN VILCHES FRAGELA
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, SAN ISIDRO, DAMAS % SAN ISIDRO Y PAULA, NO: 911A PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|El Dandy
|8638565
|ADAN PEROGURRIA LAFUENTE
|LA HABANA, LA HABANA VIEJA, SAN ISIDRO, SAN ISIDRO % PICOTA Y COMPOSTELA, NO: 214 ALTO PISO: APTO:
|HABANA VIEJA
|Yarini
|78646713
|JOSEF POLACEK SOA
|LA HABANA, LA LISA, EL CANO, 292 % 85 Y 95, NO: S/N PISO: APTO:
|LA LISA
|Pana Ernesto
|54014508
|San Ignacio # 406 e/ Sol y Muralla Habana Vieja
|YANET MARIA BARRIOS DIAZ
|LA HABANA, LA LISA, PUNTA BRAVA, 251 % 20 Y 28 FCA LA PINTA, NO: 2409 PISO: APTO:
|LA LISA
|La Pinta
|GEISEL ALONSO VAZQUEZ
|LA HABANA, LA LISA, SAN AGUSTÍN, 25 % 236 Y 238, NO: 23610 PISO: APTO:
|LA LISA
|Mes Amis
|272 7023 5
|20 #103 e/ 1ra y 3ra Playa
|AILEN SANCHEZ CRUZ
|LA HABANA, LA LISA, SAN AGUSTÍN, 27C % 236 Y 242, NO: E-23604 PISO: APTO:
|LA LISA
|El Chetuzo
|72062176
|84 No. 503 e/ 5ta y 5ta A Playa
|JUAN LUIS BLAIN MILLAN
|LA HABANA, LA LISA, V. CORONELA, 23A % 202 Y 212, NO: 20216 PISO: APTO:
|LA LISA
|J´ankis Pan
|271 8794
|JOSE PATRICIO CABRERA GONZALEZ
|LA HABANA, LA LISA, V. CORONELA, 27B % 230 Y 234, NO: E-22 PISO: APTO:
|LA LISA
|Conde Baraca
|202 0583 5
|37 esq. 310 #28470 La Lisa
|JALVIS ANTONIO ALONSO VICENTE
|LA HABANA, MARIANAO, CAI – LOS ANGELES, 116 % 127 Y LINDERO, NO: 12724 PISO: APTO:
|MARIANAO
|La Chiqui
|72601179
|LAZARO AMARO GONZALEZ
|LA HABANA, MARIANAO, LIBERTAD, 45 % 112 Y 114, NO: 11204 PISO: APTO:
|MARIANAO
|A lo Cubano
|2651885
|ROLANDO FERRO DUARTE
|LA HABANA, MARIANAO, POCITO – PALMAR, 128 % 71 Y 81, NO: 7106 PISO: APTO:
|MARIANAO
|El Triángulo
|5057098
|39 # 9008 e/ 90 y 92 Marianao
|MAGADALENA TASE HERNANDEZ
|LA HABANA, MARIANAO, POGOLOTTI-FINLAY-BELÉN, 57 % 72 Y 74, NO: 7211 PISO: APTO:
|MARIANAO
|Cómplices
|2602852
|JOAN ALVAREZ HECHEVERRÍA
|LA HABANA, MARIANAO, POGOLOTTI-FINLAY-BELÉN, 82 % 57 Y 59, NO: 5702 PISO: APTO:
|MARIANAO
|Acqua
|53056536
|Santa Rosa No. 152 e/ 26 y Ulloa Plaza
|OSMANYS RODRIGUEZ TORRES
|LA HABANA, MARIANAO, SANTA FELICIA, 41 % 88 Y 90, NO: 8815 PISO: APTO:
|MARIANAO
|700 grados
|2676047
|86 No. 3918 e/ 39 y 41 Marianao
|LEONARDO GREENIDGE CLERK
|LA HABANA, MARIANAO, SANTA FELICIA, 41-A % 94 Y 51, NO: 9423 PISO: APTO:
|MARIANAO
|D’ Leo
|Mazón 4 e/ Neptuno y San Miguel Plaza
|ALVARO PULGAR VEGA
|LA HABANA, MARIANAO, ZAMORA COCO SOLO, 124 % 33 Y 35, NO: 3321 PISO: APTO:
|MARIANAO
|Venavento
|72600967
|10 No. 16602 e/ 6 y Vento Boyeros
|YOSVEL MOREJON CAPOTE
|LA HABANA, MARIANAO, ZAMORA COCO SOLO, 33 % 128 Y 130, NO: 12824 PISO: APTO:
|MARIANAO
|Dulce Vida
|053365159
|viñales Pinar del Río
|LINET MARIA HERNNADEZ FERNANDEZ
|LA HABANA, PLAYA, AMPLIACIÓN DE ALMENDARES, 21 % 80 Y 82, NO: 8015 PISO: APTO:
|PLAYA
|Lolita del Mar
|5294528
|Paseo Marítimo 1ra y 70 Playa
|MARIANELA PEREZ BENITEZ
|LA HABANA, PLAYA, AMPLIACIÓN DE ALMENDARES, 33 % 42 Y 44, NO: 4216 PISO: APTO:
|PLAYA
|Nell& Smith
|2051266
|ISIDORO IRENIO ACOSTA SANCHEZ
|LA HABANA, PLAYA, AMPLIACIÓN DE ALMENDARES, 50 % 11 Y 13, NO: E 1109 PISO: APTO:
|PLAYA
|Patternon
|72090405
|JOSE PEON GUTIERREZ
|LA HABANA, PLAYA, AMPLIACIÓN DE ALMENDARES, 84 A % 7MA Y 9NA, NO: 726 PISO: APTO:
|PLAYA
|El Tablazo
|72021605
|3ra y B Plaza
|NUBIA CONCEPCION MOK NAVARRO
|LA HABANA, PLAYA, AMPLIACIÓN DE ALMENDARES, CERO % 5TA Y 5TA B, NO: 511 PISO: APTO:
|PLAYA
|Amigos del Mar
|72031196 5
|MARIUSKA CASTAÑEDA BALMASEDA
|LA HABANA, PLAYA, BUENAVISTA, 74 % 29 Y 29 A, NO: 2910 PISO: APTO:
|PLAYA
|La Corte del Príncipe
|202 4267 5
|ANTONIO BARO ESTRADA
|LA HABANA, PLAYA, BUENAVISTA, 76 % 29A Y 29B, NO: 29A07 PISO: APTO:
|PLAYA
|Baró
|78335008 5
|Paseo 57 e/ 3ra y 5ta Plaza
|YESSIE ARLET GURIDI LUEGES
|LA HABANA, PLAYA, CEIBA, 45 % 28 Y 34, NO: 2805 PISO: APTO:
|PLAYA
|Cafetalex
|72052616 5
|MARCOS CRUZ CUE
|LA HABANA, PLAYA, CEIBA, 45A % 54 Y 58, NO: 5405 PISO: APTO:
|PLAYA
|XXXL
|52939276
|42 No. 3515 e/ 35 y 37 Playa
|CLARA LIBIA VELIZ PADRON
|LA HABANA, PLAYA, CEIBA, 60 % 45 Y 49, NO: 4513 PISO: APTO:
|PLAYA
|Belview
|72044088 5
|6 No. 412 e/ 17 y 19 Plaza
|YOEL PERDOMO DI LELLA
|LA HABANA, PLAYA, CUBANACÁN, 13 % 86 Y FAR, NO: 8611 PISO: APTO:
|PLAYA
|EL BODEGON DEL ASADO
|52833781
|Obispo 3 e/ San Pedro y Baratillo Habana Vieja
|ANTONIO MORIÑA BLANCO
|LA HABANA, PLAYA, CUBANACÁN, 164 % 1RA Y 5TA, NO: 112 PISO: APTO:
|PLAYA
|JuankyPanky
|72718794 5
|AYXA VAZQUEZ MARTINEZ
|LA HABANA, PLAYA, CUBANACÁN, 5TA A % 90 Y 92, NO: 9012 PISO: APTO:
|PLAYA
|Betty Boo
|53904259
|5ta A No. 4606 e/ 46 y 60 Playa
|ANTONIO RODRIGUEZ CALVO
|LA HABANA, PLAYA, CUBANACÁN, 90 % 3RA Y ERA B, NO: 302 PISO: APTO:
|PLAYA
|Elite
|52646492
|38 No. 705 e/ 7ma y 42 Playa
|LESTER PEREIRA SANCHEZ QUIROS
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 0 % 1RA Y 3RA, NO: 113 PISO: APTO:
|PLAYA
|Por un café
|58298821 7
|RAUL SILVA GARCIA
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 10 % 5TA Y 7MA, NO: 513 PISO: APTO:
|PLAYA
|Espacio
|2022921
|ARMELIO RAFAEL VARGAS GARCES
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 16 % 3RA Y 5TA, NO: 315 PISO: BAJO APTO:
|PLAYA
|Habana Retro
|2025386 53
|23 e/ Paseo y 2 Plaza
|LADIANELA CROSS MAGDARIAGA
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 16 % 7MA Y 31, NO: 708 PISO: APTO:
|PLAYA
|Las Mamis
|203-6700
|RAUL ARISTIDES VILA DACOSTA-CALHEIROS
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 1RA % 14 Y 16, NO: 1402 PISO: APTO:
|PLAYA
|7 Días
|72096899
|BERTHA T FERNANDEZ ANDES CAZIMAJOU
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 1RA % 22 Y 24, NO: 2206 PISO: APTO:
|PLAYA
|Vista el Mar
|203-8328
|VILMA MASVIDAL FARIAS
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 1RA % 24 Y 26, NO: 2404 PISO: APTO:
|PLAYA
|El Palio
|202-9867
|MARCELLO SARNO SIN SEGUNDO APELLIDO
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 34 % 1RA Y 3RA, NO: 108 PISO: APTO:
|PLAYA
|Ferllini
|52707151
|21 No. 710 e/ 7ma y 9na Playa
|JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DAUDINOT
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 36 % 3ERA Y 5TA, NO: 312 PISO: APTO:
|PLAYA
|El Olivo
|2090383
|JORGE LAZARO ARENCIBIA HERNANDEZ
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 38 % 1RA Y 3RA, NO: E 102 PISO: APTO:
|PLAYA
|Destino
|52850707 7
|LARISSA RODRIGUEZ ALVAREZ
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 3ERA A % 84 Y 86, NO: 8410 PISO: APTO:
|PLAYA
|Chino Lam
|2054052
|ANDREA CARRANO SIN SEGUNDO APELLIDO
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 3RA % 36 A Y 38, NO: 3612 PISO: SOTAN APTO:
|PLAYA
|Amalfi
|55119358
|PATRIA ROJAS VALDES
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 40 % 1RA Y 3RA, NO: 119 PISO: APTO:
|PLAYA
|1ra y 24
|72090113 5
|JOSE ANTONIO GONZALEZ FELIPE
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 42 % 1RA Y 3RA, NO: 105 PISO: APTO:
|PLAYA
|D’ Copa
|2060440
|42 No. 105 e/ 1ra y 3ra Playa
|FRANCISCA LILLIAN DOMINGUEZ PELENZUELA
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 48 % 13 Y 15, NO: 1311 PISO: APTO:
|PLAYA
|La Cocinita de Lilian
|72092165
|OSVALDO BARRIOS PEREZ
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 6 % 1RA Y 3RA, NO: 108 PISO: APTO:
|PLAYA
|Salsa Mora
|52822596
|Paseo Marítimo 1ra y 70 playa
|MAURICIO ESTRADA RIOS
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 6 % 1RA Y 3RA, NO: 124 PISO: APTO:
|PLAYA
|Tapas y Toros
|2021548
|SAVERIO DORIANO GRISELLI –
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, 7 % 44 Y 46, NO: 4401 PISO: B APTO:
|PLAYA
|Bella Ciao
|JOEL JUARA HERNANDEZ
|LA HABANA, PLAYA, MIRAMAR, A % 1RA Y 3RA, NO: 116 PISO: APTO:
|PLAYA
|El Almendrón
|54664747
|Reina 51 Centro Habana
|ALEJANDRO OTERO
|LA HABANA, PLAYA, SANTA FÉ, 306 % 1RA B Y 3RA, NO: 114 PISO: APTO:
|PLAYA
|ESENCIA
|72097751
|16 E/ 5TA Y 7MA
|FRANK OTERO MARTINEZ
|LA HABANA, PLAYA, SANTA FÉ, 5TA % 258 Y 260, NO: 25804 PISO: APTO:
|PLAYA
|Marea
|72711190 7
|FIDEL RENE SANCHEZ TUYA
|LA HABANA, PLAYA, SANTA FÉ, 5TA % 260 Y 262, NO: 26002 PISO: APTO:
|PLAYA
|El Nautilio
|2080113
|12 No. 108 e/ 1ra y 3ra Playa
|GILBERTO LUIS CASAÑAS TUYA
|LA HABANA, PLAYA, SANTA FÉ, 5TA % 260 Y 262, NO: 26002 PISO: APTO:
|PLAYA
|El Laurel
|209-7767
|MERCEDES NURIS MILIAN GIL
|LA HABANA, PLAYA, SANTA FÉ, 5TA % 274 Y 276, NO: 27408 PISO: A APTO:
|PLAYA
|Tiki Bar
|52384982
|Paseo Marítimo 1ra y 71 Playa
|DOMINGO ALDECOA VALDES
|LA HABANA, PLAYA, SANTA FÉ, 5TA % 280 Y 282, NO: 28003 PISO: APTO:
|PLAYA
|El Cha
|58381926
|MARGARITA VELAZQUEZ PALLEROLS
|LA HABANA, PLAYA, SIBONEY, 190 % 15 Y 17, NO: 1501 PISO: APTO:
|PLAYA
|Burganbilli
|271-4791
|EVELYN DE LA PRESILLA DIOSDADO
|LA HABANA, PLAYA, SIBONEY, 204 % 15 Y 17, NO: 1512 PISO: APTO:
|PLAYA
|28 y Mar
|2719844 52
|OSVALDO BAEZ NUÑEZ
|LA HABANA, PLAYA, SIBONEY, 23 % 308 Y 310, NO: 81 PISO: APTO:
|PLAYA
|Las Alejandras
|72715114
|23 no. 82 e/ 308 y 310 La Lisa
|FELIX LEONARDO ALVAREZ TRUJILLO
|LA HABANA, PLAYA, SIBONEY, 240A % 3C Y RIO, NO: 3C23 PISO: APTO:
|PLAYA
|Santi
|MERCEDES GONZALEZ LOPEZ
|LA HABANA, PLAYA, SIERRA, 14 % 31 Y 33, NO: 3106 PISO: APTO:
|PLAYA
|Mercy Bar Café
|52731371
|Paseo Marítimo 1ra y 70 Playa
|OLEYDI TELLEZ OLIVA
|LA HABANA, PLAYA, SIERRA, 19 % 42 Y 44, NO: 4207 PISO: APTO:
|PLAYA
|Café Suizo
|2068317 53
|JESSICA GONZALEZ TORRES
|LA HABANA, PLAYA, SIERRA, 30 % 27 Y 29, NO: 2714 PISO: BAJOS APTO:
|PLAYA
|DillyDilly Habana
|58086359
|ANNIA YOANIS BLANCO FLORES
|LA HABANA, PLAYA, SIERRA, 31 % 36 Y 42, NO: 3607 PISO: APTO:
|PLAYA
|Azúcar
|2062561
|Plaza Vieja, Habana Vieja
|JOAN EXPOSITO CABRERA
|LA HABANA, PLAYA, SIERRA, 42 % 21 Y 23, NO: 2110 PISO: APTO: 4
|PLAYA
|BomApettite
|52903909
|Paseo Marítimo 1ra y 70 Plaza
|WALTER GINEVRI –
|LA HABANA, PLAYA, SIERRA, 6 % 1RA Y 3RA, NO: 122 PISO: APTO:
|PLAYA
|Nero d´Sappia
|202 1531 5
|JUAN ALEJANDRO QUEVEDO PONCE
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, COLÓN NUEVO VEDADO, 23 % 12 Y 14, NO: EDF 1213 PISO: APTO: 6
|PLAZA
|25 y M
|78357891
|Boulevard 25 y M Plaza
|LETICIA IZQUIERDO FROMETA
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, COLÓN NUEVO VEDADO, 28 % 31 Y 33, NO: 590 PISO: APTO:
|PLAZA
|El barcón de diego
|MONICA CHANFRAU VALENTIN
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, COLÓN NUEVO VEDADO, 32 % 26 Y 41, NO: 873 PISO: APTO:
|PLAZA
|La calle del medio
|44 No. 2104 e/ 21 y 23 Playa
|GUILLERMO ROJAS VELAZQUEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, COLÓN NUEVO VEDADO, 37 % 24 Y SAN JUAN BAUTISTA, NO: 817 PISO: APTO:
|PLAZA
|jardín de los milagros
|8811053
|GABRIEL GARCIA SANCHEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, COLÓN NUEVO VEDADO, EDF % Z-17 Y , NO: 650 PISO: APTO:
|PLAZA
|Rey y Gaby
|G No. 573 e/ 23 y 25 Plaza
|JULIA DE LA CARIDAD PRADO SEGURA
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 12 % 1RA Y 3RA, NO: 652 PISO: APTO:
|PLAZA
|Mr. Mango
|76470633-5
|PEDRO DIEGO HERNANDEZ MARQUEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 15 % 12 Y 14, NO: 1059 PISO: APTO:
|PLAZA
|catedral
|8814872
|JOSE RAMON ARANGO RODRIGUEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 17 % 2 Y 4, NO: 809 PISO: APTO:
|PLAZA
|Wapa
|4 No. 355 e/ 15 y 15 Plaza
|IDANIA NOVO MARTINEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 17 % 8 Y 10, NO: 957 PISO: APTO:
|PLAZA
|Encuentro
|8304396
|ALEXIS NARANJO PIÑEIRO
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 17 % A Y PASEO, NO: 715 PISO: APTO:
|PLAZA
|los naranjos
|7831 1360
|LISSETTE BUERGO RODRIGUEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 18 % 19 Y 21, NO: 263 PISO: APTO:
|PLAZA
|Fábrica de arte
|Fábrica de arte Plaza
|TERESA HERNANDEZ MANRIQUE
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, EL CARMELO, 19 % 14 Y 16, NO: 1101 PISO: APTO:
|PLAZA
|cimarrón
|8319968
|ERNESTO BRITO ALVAREZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, NUEVO VEDADO PUENTES GRANDES, 24 % 35 Y SAN ANTONIO, NO: 641 PISO: APTO:
|PLAZA
|mar a dentro
|52435680
|CRISTINA LAGE CODORNIV
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, NUEVO VEDADO PUENTES GRANDES, 30 % 47 Y 26, NO: 956 PISO: APTO:
|PLAZA
|Sensaciones
|52703527
|70 No. 902 e/ 9na y 11 Playa
|FABRIZIO LIACOBETTI –
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, NUEVO VEDADO PUENTES GRANDES, BOSQUE % NUEVA Y ZOOLOGICO, NO: 58 PISO: APTO:
|PLAZA
|Bazar El Louvre
|52707378
|O’Reilly 353 e/ Habana y Compostela Habana Vieja
|BEATRIZ RODRIGUEZ PEREZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, PLAZA, 47 % SANTA ANA Y CONILL, NO: 807 PISO: APTO:
|PLAZA
|Alta Casa
|8815545-54
|ELADIO WILIAM GONZALEZ MARTI
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, PLAZA, G % 17 Y 19, NO: 408 PISO: APTO:
|PLAZA
|California Café
|19 No. 3 e/ N y O Plaza
|REINIER OLIVA FABRA
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, PLAZA, PARADERO % INDEPENDENCIA Y SANTA ANA, NO: 182 PISO: APTO:
|PLAZA
|Bonema
|6491403
|ALBA IRIS GACITA VEGA
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, PLAZA, STA ANA % 47 Y LOMA, NO: 708 PISO: APTO:
|PLAZA
|Saoco
|8818820
|Compostela 463 e/ Amargura y Tte Rey Habana Vieja
|JOSÉ FRANCISCO DURÁN HERCE
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, 19 % L Y M, NO: 110 PISO: APTO:
|PLAZA
|Nerey
|–
|ERIC JAVIER VALDEZ RODRIGUEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, 19 % M Y N, NO: 57 PISO: APTO:
|PLAZA
|la fonda
|052797979
|ROSA SUSANA ELIZALDO ARNAEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, 23 % G Y H, NO: 504 PISO: APTO:
|PLAZA
|1909 DomntownBistro
|8321565
|RUDYS ORTIZ ABREU
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, 23 % H Y I, NO: 464 PISO: APTO:
|PLAZA
|baja
|78307848-5
|MICHAEL BROWN LOPEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, 27 % M Y N, NO: 111 PISO: APTO:
|PLAZA
|Café Brown
|8704091
|San Lázaro 1017 Centro Habana
|YUSNELY PEREZ MARTINEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, CALLE 13 % L Y K, NO: 166 PISO: APTO:
|PLAZA
|baja
|78812825
|LETICIA DE LAS MERCEDES MORALES FONSECA
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, J % 15 Y 17, NO: 310 PISO: APTO:
|PLAZA
|La Taberna del Conde
|52978401
|ESTEBAN COBO RODRIGUEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, J % 23 Y 25, NO: 510 PISO: APTO:
|PLAZA
|LA COCINA DE ESTEBAN
|55515282
|21 No. 311 esq L Plaza
|GLADYS CEBERINA MARTINEZ SERRANO
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, J % LINEA Y 15, NO: 257 PISO: APTO:
|PLAZA
|L’ Shansonier no procede
|8353315-53
|J No. 257 e/ 15 y Línea Plaza
|HECTOR HIGUERA MARTINEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, J % LINEA Y 15, NO: 257 PISO: APTO:
|PLAZA
|Fábrica de arte
|8321576
|ARYAMNE SERRANO RODRIGUEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, L % 17 Y 15, NO: 206 PISO: APTO:
|PLAZA
|mama y ne
|8328328
|KEMIL ZAMORA GARCIA
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, L % 19 Y 21, NO: 310 PISO: APTO:
|PLAZA
|la rambla
|5 8186947
|CAMILO MARTINEZ FINLAY
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, LINEA % L Y K, NO: 112 PISO: APTO:
|PLAZA
|Encuentro
|8329744
|MICHEL EVELIO HERNANDEZ CARTELLE
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, M % 17 Y LINEA, NO: 164 PISO: APTO:
|PLAZA
|santa bárbara
|8327251
|LORENZO ENRIQUE NIETO GONZALEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, M % 19 Y 21, NO: 257 PISO: 5 APTO:
|PLAZA
|café lauren
|8326890
|RAUL ALBERTO RELOVA VENTO
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, RAMPA, O % 19 Y 21, NO: 58 PISO: APTO:
|PLAZA
|baja
|830-9834-8
|GUILLEN GARCIA URETA
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 11 % 6 Y 8, NO: 905 PISO: APTO:
|PLAZA
|la bombilla verde
|8305312
|ANA MARIA CORDERO SIVERIO
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 1RA % C Y D, NO: 107 PISO: APTO:
|PLAZA
|no procede
|8360733
|ELIZABETH RIOS GUERRERO
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 3RA % A Y B, NO: 2672 PISO: APTO:
|PLAZA
|topoli
|54983056
|ISRAEL ARMANDO RAMIREZ BELLO
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 3RA % A Y PASEO, NO: 305 PISO: APTO:
|PLAZA
|DISTRITO 25
|54000084
|Boulevard 25 y M Plaza
|HEIDY SIVERA HERNANDEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 5TA % G Y H, NO: 101 PISO: APTO:
|PLAZA
|Caffe del mare
|52634122-7
|LIZZIE KENIA NOVAS VILLA
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 5TA % PASEO Y A, NO: 457 PISO: APTO:
|PLAZA
|la esquina de calzada
|8306708
|BARBARA HERNANDEZ CASTILLO
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 6 % LINEA Y 11, NO: 203 PISO: APTO:
|PLAZA
|Los helecho no procede
|8313550
|YURISAN ARIAS VINAJERA
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, 9 % E Y F, NO: 45 PISO: APTO:
|PLAZA
|baja
|052858015
|PEDRO JULIO SOSA RIVAS
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, F % 1RA Y 3RA, NO: 22 PISO: APTO:
|PLAZA
|CAFÉ CUATRO LUNAS
|I No. 511 E/ 23 Y 25 Plaza
|PEDRO PABLO GUATY ROCA
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, F % 3 Y 5, NO: 63 PISO: APTO:
|PLAZA
|razones y motivos
|8306055
|MONICA MARTINEZ VALIDO
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, LINEA % 8 Y 10, NO: 962 PISO: APTO: 1
|PLAZA
|Oishi
|6416523-52
|Línea 916 esq 10 Plaza
|ALFREDO IGLESIAS GOMEZ
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, PASEO % 5TA Y 7MA, NO: 126 PISO: APTO:
|PLAZA
|HM-7
|8302287-52
|Paseo 7 e/ 1ra y 3ra Plaza
|ANDREA GALLINA ROSARIO
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, PASEO % LINEA Y 11, NO: 206 PISO: APTO:
|PLAZA
|ecléctico
|53600384
|CARLOS JORGE ALBIN ALONSO
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO – MALECÓN, TERCERA % A Y B, NO: 253 PISO: APTO:
|PLAZA
|new york
|7835 2817
|RAFAEL ROSALES SALAS
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 17 % 2 Y 4, NO: 809 PISO: APTO:
|PLAZA
|Bohemio
|8312433
|JUAN DE JESUS DEL SOL ECHEMENDIA
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 17 % E Y D, NO: 511A PISO: APTO:
|PLAZA
|Habana
|053325779
|ALEXEI SAMPEDRO RAMOS
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 19 % 6 Y 8, NO: 909 PISO: ALTOS APTO: ALTOS
|PLAZA
|baja
|052707833
|PILAR CRISTINA INFANTE PERERA
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 21 % E Y F, NO: 455 PISO: APTO:
|PLAZA
|El rincón del Habano
|8325066
|JOSE CARLOS IMPERATORI FLORES
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 23 % E Y D, NO: 657 PISO: APTO:
|PLAZA
|guin 203
|8335183-05
|ANTONIO ERNESTO CISNERO PENA
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 32 % 26 Y 47, NO: 965 PISO: APTO:
|PLAZA
|Km0
|7881 8807
|Monserrate 437 e/ Tte Rey y Lamparilla Habana Vieja
|ALEJANDRO ARRAUZ PORTUONDO
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 3RA % 8 Y 10, NO: 8410 PISO: APTO:
|PLAZA
|AS Café
|52639620
|OSVALDO RAMUS PEGUERO
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, 3RA % C Y B, NO: EDF 202 PISO: APTO: 1
|PLAZA
|Atrévete
|52918877
|JANET DE LA CARIDAD LOPEZ TORRES
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, C % 21 Y 23, NO: EDIF-511 PISO: APTO:
|PLAZA
|Hoy como ayer
|53130103
|12 No. 554 e/ 23 y 25 Plaza
|DANIA GISELLE PRIETO CAPOTE
|LA HABANA, PLAZA DE LA REVOLUCION, VEDADO, F % 19 Y 21, NO: 459 PISO: APTO:
|PLAZA
|Los Dany
|31 No. 3012 3/ 30 y 32 Playa
|LAZARO ENRIQUE RODRIGUEZ
|LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, DOLORES VERACRUZ, 255 % 90 Y 94, LA CUMBRE, NO: 9022 PISO: APTO:
|SMP
|SARRA
|52464934
|FRANKLY VALDES FONG
|LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, DOLORES VERACRUZ, CALZADA GUINES % 13 Y 23. SAN MATIAS, NO: 45 PISO: APTO:
|SMP
|CALLE 13
|54324396
|MAIKEL FRAGAS VIDAL
|LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, JACOMINO, CZD GUINES % MAYOR Y PERKINS, NO: 70 C PISO: 3917 APTO: 3917
|SMP
|Fragas
|OSIRIS MARIA PRADO OCHOA
|LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, JACOMINO, FERNANDA % PERKINS Y MATOS, NO: 23 PISO: APTO:
|SMP
|SAL Y PIMIENTA
|6917948
|OSCAR GENEROSO LEON FONSECA
|LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, JACOMINO, RITA % BLANCHI Y CDA DE GUINES, NO: 30 PISO: APTO:
|SMP
|YESTERDAY
|CARMELO CAPETILLO CAMPANIONI
|LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, LUYANÓ MODERNO, CALZADA DE SAN MIGUEL % 1RA Y 2DA, NO: 9814 PISO: APTO:
|SMP
|Umm Q rico
|MARIVIC MERCEDES MACIAS PEREIRA
|LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, LUYANÓ MODERNO, CSMP % 6TA Y V.HERMOSA, NO: 9833 PISO: APTO:
|SMP
|Pura Vida
|DAYAN PEREZ SARDIÑAS
|LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, ROCAFORT, 7 % CENTRAL Y HERNANDEZ, NO: 15411 PISO: 6553 APTO:
|SMP
|A lo Cubano
|53588075
|7ma 15411 e/ Central y Hernández Playa
|LAZARO JAVIER BORGES PIÑERA
|LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, SAN FRANCISCO DE PAULA, CENTRAL % Y , NO: KM 11 1/2 PISO: APTO:
|SMP
|Piñera
|54224364
|LORENZO TOLEDO TORRES
|LA HABANA, SAN MIGUEL DEL PADRON, SAN FRANCISCO DE PAULA, L % A Y B.EMILIO MOLA, NO: 9312 PISO: 44140 APTO:
|SMP
|LA CHANEL
|53027405
|MILAGROS GOMEZ BLANCO
|GEORGIA # 43 E/ PORVENIR Y HATUEY
|ARROYO
|GEORGIA
|MANUEL MAURI GARCIA
|ARROYO
|MARCORINA
|PRADO # 62 E/ GENIO Y REFUGIO CENTRO HABANA
|WILFREDO LEON PLUMAS
|CALZADA DE BEJUCAL E/ GUTEMBAR Y CALLE 100
|ARROYO
|EL CHEVERE
|LAZARO GONZALEZ HERRERA
|CALZADA DE MANAGUA E/ MENOCAL Y MORALES
|ARROYO
|LOS DESIGüALES
|LAZARO TRAVIESO BAVASTRO
|SAN JUAN E/ CALZADA DE BEJUCAL Y MATANZAS
|ARROYO
|LOS CASCABELES
|ERNESTO MASEIRA AGÜERO
|ARROYO
|RIXINANDRA
|SANTA CATALINA Y DIEZ DE OCTUBRE
|WERNER LEYVA LEYVA
|ARROYO
|XL
|ZANJA E/ RAYOS Y SAN NICOLAS
Fuente: Tribuna de La Habana.
fny