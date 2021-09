25 de septiembre.

Fallece la poetisa Julia Pérez Montes de Oca.

Fue una mujer de constante investigar, aficionada a la pintura y a la astronomía. Colaboró en El Redactor de Santiago de Cuba, donde hizo su primera publicación de versos. Después se trasladó para La Habana y frecuentó las tertulias literarias del escritor y jurista Don Nicolás Azcárate y tomó parte en algunas de sus representaciones teatrales como actriz. Sus poesías fueron publicadas años después de fallecida. Fue hermana de la también reconocida poetisa Luisa Pérez de Zambrana.

Nació el 11 de abril de 1839 en la localidad de El Cobre en la ciudad oriental de Santiago de Cuba.

Se produce en La Habana la primera graduación de las primeras siete enfermeras cubanas.

La actividad tuvo lugar en la primera Escuela de Enfermeras del país creada en el Hospital Nuestra Señora de las mercedes, hoy Hospital Comandante Manuel Fajardo.

Las primeras graduadas recibieron su título de manos del entonces Presidente de la República, Tomás Estrada Palma, y se llamaban: Rosa Gallardo García, Martina Guevara Molina, Adelaida Rendón Alarcia, Antonia Tejedor Herrera, Trinidad Cantero Cantero, Rosa Seigle Comesaña y Bienvenida Cantón Pérez.

Se crea en La Habana el grupo artístico Danza Contemporánea de Cuba.

Desde su creación ha mantenido un resultado de excelencia en el panorama danzario nacional e internacional; resultado de un arduo trabajo a partir de la continua búsqueda de un lenguaje universal, revelando siempre un estilo peculiar, de amplias posibilidades expresivas, armoniosa integración del teatro moderno y el lenguaje danzario contemporáneo. La compañía se diferencia de otras agrupaciones en formato, manera y resultado estético. Está formada por más de sesenta integrantes, en su mayoría procedentes de la Escuela Nacional de Arte de Cuba.

Desde el puerto de La Habana sale como deportado José Martí en el vapor Alfonso XII, hacia España.

Ésta fue la segunda ocasión que Martí es desterrado a España. Posteriormente se dirige hacia los Estados Unidos de América, país donde años después trabaja en aras de lograr la reanudación en Cuba de la guerra por la independencia.

Sale en La Habana el primer número de la revista semanal Actualidades dirigida por Mariano Miguel.

Comenzó a publicarse con contenidos generales donde predominaban los trabajos literarios. Dejó de salir en este mismo año, aunque reapareció en 1917. Colaboraron en esta publicación Rafael Suárez Solís, Emilio Roig de Leuchsenring y Álvaro de la Iglesia, entre otros

El Comandante Ernesto Che Guevara pronuncia las palabras en la despedida de duelo del Comandante Juan Abrantes y el teniente Jorge Villa, quienes fallecieron como consecuencia de un accidente de aviación ocurrido cerca del poblado de Santo Domingo en la provincia de Las Villas.

El Che manifiesta: “Hoy volvemos a despedir compañeros caídos por la misma causa y lucha. No es diferente quién haya caído volando un avión no acondicionado para volar, a los que cayeron en la Sierra Maestra. Todo es parte de la misma batalla. Las mismas fuerzas nos obligan a volar en aviones no equipados y a que nuestros técnicos tengan que improvisarse. Todavía es duro el camino del pueblo. Y cada una de estas muertes, por hondo que cale, tiene que ser ejemplo que revitalice nuestro vigor y mantenernos en el camino para seguir adelante con el pueblo.”

Se constituye en La Habana el Comité Cubano de Solidaridad con VietNam del Sur.

Fidel y Raúl Castro escogieron a la Heroína del Moncada Melba Hernández para que presidiera ese comité el primero que se creaba en el mundo. El propio Fidel le dio la tarea de organizar lo que muy pronto sería un movimiento de masas en el campo de la solidaridad, que rebasó todas las expectativas nacional e internacionalmente, en favor de la lucha por la liberación de Vietnam del Sur, bajo la dirección del Frente Nacional de Liberación (FNL), y con el apoyo irrestricto de la República Democrática de Vietnam, país socialista, fundado por Ho Chi Minh.

Le concede la Universidad de La Habana el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Jurídicas a Blas Roca.

A lo largo de su fructífera vida fue un luchador inclaudicable por la independencia nacional, la soberanía del país y la causa del socialismo. En una oportunidad al resumir el significado que le atribuía a su propia existencia, afirmó: “…he sido un campo de batalla, nunca he dejado de luchar y nunca, ni en la circunstancia más adversa, he perdido la fe en el futuro. Ese ha sido mi escudo y mi bandera».

