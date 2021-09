Doña Eulalia de Borbón, la infanta insurrecta

En todas las naciones del continente americano que guerrearon contra España para obtener su independencia, las mujeres no fueron las que menos actos de rebeldía protagonizaron, pero hubo uno, en particular, del que se ha hablado poco, y es el uso del traje para manifestar la adhesion a los ejércitos libertadores. En Argentina las mujeres de todas las clases sociales fueron maltratadas durante el gobierno de Rosas por llevar en sus escotes y en sus cabellos escarapelas que ponían de relieve su pertenencia al Partido de “los salvajes unitarios”, como eran llamados los adversarios de Rosas. Quien desee saber más al respecto, lea Sobre héroes y tumbas, la novela de Ernesto Sábato, y también a los cronistas de la época. Encontrará bastante información.

Las cubanas no se quedaron atrás, y para patentizar su apoyo a los insurrectos se paseaban en sus quitrines y en los teatros y lugares públicos con el cabello suelto y trajes de color azúl y blanco, distintivos de nuestra bandera mambisa, que salpicaban con estrellas de cinco puntas llamadas “de simpatía”. Aunque las autoridades españolas no mostraron la misma crueldad y saña enloquecida de los partidarios de Rosas en Argentina, quienes armaron un ejército paramilitar llamado La Mazorca y, en las noches, pasaban a caballo frente a las casas de los unitarios y les arrojaban por las ventanas las cabezas cortadas de sus jóvenes parientes rebeldes, en Cuba estaban prohibidos esos colores, el uso de cintas, moños y escarapelas con los colores de nuestra bandera y, en las mujeres, el cabello suelto, por lo que hacerlo era un desafío que podía acabar mal, como ocurrió la fatídica noche del estreno de El perro huevero en el teatro Villanueva, donde la calle acabó sembrada de cadávers de cubanos. El clima político en La Habana era terriblemente peligroso por la presencia de los desmandados Voluntarios, y precisamente porque la represión española no permitió a la provincia sumarse a la Guerra, y los cubanos estaban frustrados, enardecidos y obligatoriamente silenciados, su modo de guerrear fue la desobediencia civil.

Y para que quede clara la importancia política que los españoles daban al color de los vestuarios, he copiado una anécdota muy interesante del libro El ingenio del mambí, de Ismael Sarmiento Ramírez, preciosa e imprescindible obra que hay que leer:

La señora infanta de España doña Eulalia de Borbón, en su viaje a Chicago, visitó La Habana en 1892, escasos tres años antes del estallido de nuestra última y definitiva gesta de liberación. Los ánimos estaban entonces muy caldeados en la isla, y la Infanta fue enviada como una especie de embajadora de Paz, pero…cuenta la propia Eulalia en sus Memorias:

Al presentarme en cubierta para reunirme con mis compañeros, una exclamación del capitán del barco me dejó atónita y estupefacta.

-Vuestra Alteza no puede desembarcar vestida de esa guisa. Lleva, precisamente los colores de los insurrectos cubanos, los colores rebeldes, la bandera misma de la revolución. Será un escándalo.

Los que me rodeaban secundaron al capitán, y un gran revuelo de consejos se armó en torno a mí. ¡Pero estaba tan elegante mi traje enviado desde París! Además, no veía el escándalo de vestir colores tan corrientes, pues yo ignoraba el verdadero estado de ánimo de los cubanos. Llegué a irritarme ante los consejos. Mi marido estaba furioso por lo que llamaba mi imprevisión.

-Pero qué quieren ustedes -interrogué dispuesta a no cambiarme de ropa- ¿que baje a tierra vestida de rojo y amarillo porque esos son los colores de España?

Pero no hubo tiempo de seguir ya la discusión. En su engalanada lancha llegaba hasta nosotros el Capitán General con todo su Estado Mayor. Fue preciso desembarcarme con el “traje insurrecto”, y crucé entre aclamaciones, aplausos, cañonazos, y música, mientras los cubanos alzaban sus gritos jubilosos, y mis compatriotas, desconcertados, se preguntaban qué era aquello. Cuando llegué al palacio del Capitán General tuve que cambiarme aquel traje díscolo, revolucionario e inquietante que me estaba vedado usar en Cuba.

Ni que decir tiene que la Infanta doña Eulalia de Borbón se convirtió en una personalidad muy querida por los cubanos, quienes la agasajaron con el conocido esplendor criollo desde que llegó hasta su partida y le dieron muchas muestras de afecto. Dejó en el país un recuerdo de cariño y gratitud que aún perdura en algunas memorias.

fny