28 de septiembre.

El líder estudiantil Julio Antonio Mella es expulsado de la Universidad de La Habana.

En su quehacer revolucionario asumió responsabilidades que lo vincularon a su quehacer patriótico. Sus criticas a los males sociales engendrados por el entreguismo del tirano Machado a Estados unidos y la corrupción administrativa. Fue apresado y desde la prisión continuó su oposición con una huelga de hambre como expresión de rebeldía y desacato al gobierno. La represión a que fue sometido le obligó a buscar refugio en México, país donde continuó su actividad política.

El Comandante en Jefe Fidel Castro clausura el Primer congreso de los Comité de Defenza de la Revolución.

En la clausura efectuada en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana señala: «Los CDR vinieron a demostrar que no solo eran un instrumento eficaz, muy eficaz para combatir al enemigo contrarrevolucionario, sino un instrumento muy eficaz prácticamente en todos los frentes de la Revolución».

28 de Septiembre de 1979- Fidel expone a periodistas la posición de Cuba ante la permanencia en el país de un centro de instrucción militar soviético

Ofrece conferencia de prensa el presidente cubano Fidel Castro a un grupo de periodistas norteamericanos invitados y a la prensa extranjera acreditada en la isla, en la que trata fundamentalmente, acerca de la presunta existencia en Cuba de tropas soviéticas de combate. Al respecto Fidel declaro: «no me siento en ninguna obligación de dar ningún tipo de explicación a Estados Unidos acerca de nuestras instalaciones militares y de las medidas que nosotros tomemos para nuestra defensa. No puedo rebajarme a eso, porque no le concedo a Estados Unidos ningún privilegio en nuestro país, ninguna jurisdicción, ningún fuero. Nos consideramos un país soberano.»

Fallece el patriota Eduardo Facciolo y Alba.Nacido en el poblado de Regla, La Habana, fue un tipógrafo combatiente de las guerras independentistas. Por difundir sus ideales fue ejecutado mediante el método de tortura del garrote vil. La noticia de su muerte y del coraje que reveló, corrió como reguero de pólvora entre los grupos de los cubanos enemigos del colonialismo español. Su ejecución sirvió para estimular a los separatistas, para cerrar filas en contra del gobierno colonial. Fallece en La Habana el pintor Armando García Menocal.

Desde la época de su juventud fue considerado un maestro. Pero ni la fama ni los honores alcanzados en su cátedra de la Escuela San Alejandro le impiden que marchara a la lucha por la independencia de Cuba. En las filas insurrectas, el pintor devenido mambí se gana la confianza del Generalísimo Máximo Gómez y pone su pintura al servicio de cualquier menester de la guerra, sin importarle lo modesto que fuese lo que pintara.

Alcanzó en la guerra independentista el grado de Comandante.

En la actualidad su obra La muerte de Maceo forma parte de los fondos del Museo de la Ciudad de la Oficina del Historiador de La Habana.

El Colegio Nacional de Periodistas, la Asociación de Reporteros de La Habana, la Asociación de la Prensa de Cuba, el Seguro Profesional del Periodista y la Escuela de Periodismo Manuel Márquez Sterling suscriben una carta conjunta al régimen de Batista en la que abogan por el regreso de periodistas en el exilio y el indulto para los periodistas presos.

Se mencionan entre los presos a Tomás Regalado, Francisco Cairol y César Lancis Bravo. Se solicita garantías para Mario Kuchilán, Luis Ortega Sierra, José Aníbal Maestri, Salvador Díaz Versón, Raúl Roa García y AracelioAzcuy Cruz

En un gran acto de masas efectuado en La Habana, frente al entonces Palacio Presidencial, el Comandante en Jefe Fidel Castro llamó al pueblo a crear un sistema de vigilancia colectiva. Nacieron así los Comités de Defensa de la Revolución, los CDR, como comúnmente resultan identificados por el pueblo. Con su activa y permanente labor de vigilancia, los CDR han contribuido, de manera decisiva, a desbaratar los planes agresivos y las campañas calumniosas de los elementos que pretendían volver atrás las conquistas de la Revolución.

También los miembros de esta organización han participado en forma activa en la realización de otras importantes tareas.

Fallece en La Habana José Ramón Brene.

Fue uno de los más importantes dramaturgos del teatro cubano. Se inicia con la obra Santa Camila de La Habana Vieja, que constituyó su primera gran éxito de público que lograba.

Esta nueva puesta en escena tuvo un gran sentido del humor y así se recobraba lo mejor de la línea del teatro vernáculo.

La repercusión y el éxito obtenido la convirtieron en un clásico exponente de la dramaturgia del período revolucionario, contó con un éxito de público arrollador y más de 20.000 espectadores en su primera temporada. Creó más de tres docenas de obras.

Fallece el profesor Delio Carreras Cuevas.

Fue Profesor Emérito de la Universidad de La Habana. Titular y Consultante de las universidades de Cuba, México, Brasil, Alemania, España, Austria, Angola, Italia, Ecuador y Perú. Fue también Miembro de Honor de la Unión de Juristas de Cuba.

Los aportes que ha ofrecido a la docencia universitaria, nacional e internacional, son numerosos, entre ellos, se reconocen los libros de Pedagogía publicados.

imop/