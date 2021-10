Puentes de Amor convoca a nueva caravana en EE.UU. contra sanciones a Cuba

El coordinador del proyecto solidario Puentes de Amor, Carlos Lazo, convocó este viernes a realizar caravanas el próximo 31 de octubre en ciudades estadounidenses contra las sanciones del gobierno de ese país a Cuba.

El activista cubanoamericano llamó a las personas del sur de la Florida y de otros estados a manifestarse, más allá de las diferencias ideológicas, a favor de la familia cubana, que es la más afectada por el bloqueo y las medidas de asfixia económica que mantiene la Casa Blanca.

La única forma que tenemos de levantar las restricciones es alzar nuestra voz, que sean cientos las personas en las caravanas para hacer entender al presidente Joe Biden la necesidad de eliminar las medidas contra los cubanos, expresó Lazo en un video en sus redes sociales.

Precisó que pedirán la reapertura de los servicios consulares en la embajada de Washington en La Habana, la reanudación del programa de reunificación familiar y el reinicio de los vuelos desde Estados Unidos a todas las provincias de la nación caribeña.

Que seamos cientos los cubanos que exigimos en medio de una pandemia ayuda a nuestro país, sin politiquería ni mentiras para que los medios en español e inglés se hagan eco de la noticia, reclamó el líder de Puentes de Amor.

Lazo recordó cómo Biden incumple su promesa de cambiar la política hacia Cuba y tras nueve meses de mandato, mantiene las 243 medidas coercitivas de su predecesor Donald Trump (2017-2021).

Usted no ha cumplido y decepcionó a las personas que votaron confiados en que quitarían las sanciones, quien está asfixiando a nuestras familias no es Trump, es usted, de ahora en adelante no diremos que son las medidas de Trump, son de Biden, afirmó.

El pasado 26 de septiembre cientos de individuos, en más de una veintena de ciudades en unos siete países, reclamaron el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, convocados por el proyecto Puentes de Amor.

En julio, los integrantes de esa iniciativa realizaron una caminata de dos mil kilómetros desde Miami hasta esta capital, donde entregaron al Departamento de Estados una petición respaldada por más de 27 000 firmas, en la que instan al gobernante a levantar el cerco contra la nación antillana e iniciar la normalización de las relaciones entre los dos países.

Fuente: Cubadebate

imop/