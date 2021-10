La medicina durante las guerras de liberación de Cuba

Durante nuestras gestas libertadoras de 1868 y 1895, el ejercicio de la medicina en campaña fue realmente una proeza, y no la menor de esas guerras. El esfuerzo personal, la valentía, el coraje, la abnegación de todos y cada uno de los combatientes hizo posible que muchos heridos y enfermos sobrevivieran o murieran con menos sufrimientos, en condiciones poco menos que infernales.

En guerras como las que se libraron en Cuba para romper las ataduras coloniales que unía a la Isla con España, guerras de guerrillas, pues nunca hubo lo que hoy se llama ejército regular ni se llevó a cabo un desempeño acorde con los postulados de la academia militar, la distribución de los medicamentos que llegaban al país antillano en las expediciones fue una fuente de abastecimiento importante, pero no la principal, que lo fue lo que se le podía arrebatar al enemigo. En esas condiciones, es fácil imaginar que el Gobierno central, y más concretamente la Secretaría de Guerra, no pudiera controlar los medicamentos que se iban consiguiendo. Este control estaba en manos de los jefes de Departamentos, quienes se encontraban mucho más cercanos a las fuentes de abastecimiento que un Gobierno que, por las mismas circunstancias de la Guerra, siempre fue errante y tenía que vivir en constante peregrinaje para que sus miembros no fueran aprehendidos por las tropas españolas que iban en su persecución. Como resultado de situación tan irregular, quedó establecido en una especie de acuerdo sin palabras que cada partida insurrecta se procurase por sus medios el modo de atender a sus heridos y enfermos, incluidos los de la nutrida impedimenta que siempre acompañaba a los mambises en la manigua, compuesta en su mayoría por mujeres, ancianos y niños.

Los mejores botines llegaban a manos de los mambises cuando ocupaban poblaciones y fuertes españoles. El texto que sigue es un fragmento de un diario o una carta del teniente coronel insurrecto Nicolás de Cárdenas:

…la toma de Victoria de las Tunas. Época de precarias condiciones para el Departamento Oriental, debido sobre todo al azote del paludismo. Las fuerzas lucían considerablemente mermadas, ya que una gran proporción de nuestros hombres se encontraban refugiados por la fiebre en casas y hospitales o en el medio del monte, sin medicinas, sin quinina, que era por entonces lo único con que contábamos para defendernos de la terrible enfermedad. Una pequeña cantidad de quinina tan solo habíamos logrado conseguir. El General nos llamó a algunos de sus ayudantes, y entregándonos reducidas porciones nos encargó que recurriéramos al monte y fuéramos distribuyendo, rancho por rancho, entre los soldados atacados.

Los cubanos exiliados en Estados Unidos y países de América Latina y Europa colaboraban con fervor en el aprovisionamiento de medicamentos e instrumental para las tropas mambisas. En 1896, el doctor Raimundo Menocal dice en carta personal al doctor Eugenio Sánchez Agramonte, jefe de Sanidad del Ejército Libertador de Cuba, que le envía varias mochilas procedentes de Argentina con medicamentos y útiles de curación, le anuncia que harán traer otras de París y le cuenta que: “Hemos organizado un Club de Médicos y Dentistas que funciona perfectamente y procura enviar todo el material sanitario posible, y que trabaja con ardor”. Hay constancia del contenido de las mochilas de modelo argentino:

…caja de amputación, aparatos de fracturas, vasijas, sonda y material para curar más de 300 heridos Todo en un espacio bastante reducido, pudiendo llevarse a la espalda como mochila o a la grupa del caballo como alforja…

También de ciudades y poblados recibían ayuda médica los mambises, enviada por las familias y los colaboradores del Ejército Libertador a riesgo de sus vidas, pues los españoles fusilaban, sin juicio y de inmediato, a quienes fueran denunciados por dedicarse a esas actividades, y en ocasiones, a toda la familia del colaborador ante sus ojos. Muchos hacendados vendieron sus propiedades y muchas damas cubanas económicamente pudientes, sus joyas, para enviar el dinero a los mambises o compraron medicinas con igual propósito.

Las mujeres jugaron papel muy importante en nuestras guerras de liberación como enfermeras y correos. Ellas estaban en todos los hospitales de sangre por intrincado que fuera el lugar. Asistían a los médicos en las labores más duras, y a veces, cuando no había médico disponible, ellas mismas realizaban operaciones complejas como las amputaciones. Si se piensa que muchas eran señoras y señoritas que hasta poco antes de las guerras solo se dedicaban a lucir vestidos costosos y bailar en las sociedades de arte, es posible darse cuenta del enorme sacrificio y del coraje de esas delicadas flores de la sociedad cubana en medio de la manigua, expuestas al hambre, las enfermedades y todo tipo de peligros. Muchas murieron y fueron ahorcadas o macheteadas por los españoles, que se preciaban de no gastar balas en mujeres.

Los niños también desempeñaron actividades importantes en las guerras de liberación. Eran los mejores correos por llamar menos la atención del enemigo. Hay anécdotas poco conocidas de un niño que llevaba correos y medicamentos entre el pelaje de su perro, por campos y manigua, hasta que los españoles los machetearon a él y a su mascota y colgaron los despojos en una encrucijada de caminos para escarmiento. Esto me lo contó mi abuelo materno, don José María Baluja, huérfano y a quien el General Bernabé Boza recogió tras una batalla y crió como a hijo propio.

Han pasado a la historia miles de testimonios sobre la bravura y el coraje con que los soldados mambises se arriesgaban en medio de los combates para rescatar a los heridos, y hasta por llevarse a sus muertos del campo de batalla eran capaces de exponerse a la muerte. Jamás dejaban atrás a los caídos, aunque tuvieran que rondar ocultos días enteros en las cercanías de algún campamento español para recuperar un cuerpo. Y cuando no lo lograban, como en el caso del cadáver de Ignacio Agramonte, el Mayor, la aflicción era profunda y eterna.

Son páginas de la historia nacional que nunca debemos olvidar, no solo porque es la memoria de nuestro pasado como país, sino porque son ejemplo que puede y debe inspirarnos siempre.

