Celebra 20 años la popular orquesta cubana Pupy y los que Son Son

Mantenerse en la preferencia del público sin traicionar sus principios fundacionales y defendiendo a ultranza las expresiones de la música popular bailable de Cuba ha sido uno de los mayores motivos para que este 4 de octubre la agrupación Pupy y los que Son Son celebre con júbilo sus primeros 20 años.

El impulso del Premio Nacional de Música César «Pupy» Pedroso es la mejor motivación para que los jóvenes que conforman la agrupación lo sigan sin pensarlo dos veces, así lo confesaron Dayán Carrera Fernández, uno de los cantantes de la orquesta y Roelvis Reyes (Bombón), baterista que lo acompaña desde el 4 de octubre de 2001.

Valorando el principal aporte de Pupy y los que Son Son a la sonoridad cubana actual Bombón, quien también es arreglista y compositor, comentó lo siguiente:

«…el sello del maestro Pupy a la hora de tocar el piano, la manera en que pone todo su sentir y cubanía en las composiciones y la orquestación que identifica a la orquesta, esos son elementos que siempre han diferenciado a las agrupaciones por donde ha pasado, en especial Los Van Van, y que desde hace dos décadas nos distingue en el entorno sonoro actual…».

Para Dayán Carrera, voz líder de la agrupación, ser parte de esta nómina es todo un lujo, en ese sentido comentó.

«…cuando logré entrar en los que Son Son fue hacer realidad un sueño, alcanzar metas de este tipo en la vida, me hizo experimentar la satisfacción de detenerme a mirar lo que soy y proyectar lo que seré mañana, así que estar en esta agrupación es una bendición y algo como el ashé de Orula, hablando en términos religiosos.

Para mí pertenecer a esta orquesta es una consagración, es un resultado obtenido muy por encima del cien poriento…».

La constancia de los integrantes de esta nómina, su entrega y compromiso con la música cubana, y el respeto que le profesan a su líder, al público y a los grandes del pentagrama nacional han sido las cartas credenciales para que el bailador la identifique, desde su sonoridad peculiar.

Así mismo la impronta de su guía los hace sobresalir desde lo creativo, aportando valores agregados a la manera en que ejecutan los ritmos cubanos, en ese sentido los entrevistados acotaron.

«…acompañar a Pupy en este empeño es una gran experiencia, cada uno de nosotros estamos en el lugar que nos corresponde, él nos ha permitido brillar con nuestra propia luz, a los que estamos hoy y a quienes estuvieron en la agrupación.

Él deposita toda su confianza en nosotros, al tiempo que nos da la oportunidad de crecer a su lado cada día, y eso es algo que agradecemos infinitamente…», apuntó Carrera.

Imposible hablar de la música cubana y no hacer alusión a lo que sucede en la academia, por eso surgió la interrogante de hasta qué punto la formación profesional de los músicos en Cuba los prepara para se la necesaria continuidad de grandes del pentagrama nacional. La respuesta de ambos jóvenes fue la siguiente:

«…en relación a las condiciones para la ejecución considero que los que se gradúan en las escuelas de música tienen la formación necesaria para hacerlo, comentó Dayán, pero a su vez se hace necesario mayor intencionalidad en la proyección de futuro de los que allí se forman, para que no pierdan el camino y se identifiquen más con la música cubana».

Por su parte Bombón expresó lo siguiente: «…el estudio diario es la manera más efectiva de aprender y aprender bien. La academia dota de herramientas, pero el interés personal es el que hace que cada cual logre lo que quiere.

Se hace necesario mayor vínculo con los ritmos nacionales, sus creadores y ejecutantes, de todos los tiempos, eso es una «laguna» que aún no se logra tapar en la escuela, los estudiantes salen conociendo mucho de música universal, de música clásica y de los grandes de la cultura del mundo, y eso es muy necesario, pero si no conocen al detalle y en profundidad de la música cubana, ¿de qué estamos hablando?.

A mí me encanta el Jazz, por ejemplo, pero soy cubano y si no conozco de mambo, de cha cha chá, de danzón o de rumba, seré un músico incompleto, si no se quiénes fueron Dámaso Pérez Prado, Guillermo Barreto o Miguelito Cuní, por solo citar algunos, entoncees la acedemia no logró su propósito…».

Mucho se puede decir de Pupy y los que Son Son en estas dos décadas, agrupación en la que confluyen varios formatos instrumentales con un tratamiento singular a los tumbaos, para recrear un estilo muy peculiar de la Timba, con lo que han logrado reconocimientos dentro y fuera del país.

Cronistas de estos tiempos la importante formación musical tiene una discografía de indiscutible cubanía, expresada en fonogramas como Qué cosas tiene la vida, De la Timba a Pogolotti, Mi timba cerrá, Pasándola bien, Siempre Pupy, Sin límite y su más cercano Re percusiones, todos pensados para el bailador que en cualquier latitud lo identifica como exponente de lo mejor de la música bailable de Cuba.