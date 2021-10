De entre las magníficas páginas de Cecilia Valdés, la gran novela que caracteriza a la literatura cubana de la etapa colonial, brotan, como de una fuente prodigiosa, gran cantidad de personajes y tipos de La Habana de su época. Uno de los más pintorescos es el negro curro Malanga, ladrón, matón temido por todos y una “autoriodad oscura” en el barrio extramuros del Manglar.

Los curros eran conocidos por su vestimenta extravagante y colorida, por una guapería que jamás se quedaba en palabras y por ser unos violentos cuchilleros de cuyos ataques ninguna víctima salía bien librada. Lo que no es muy conocido es la historia de sus orígenes y cómo llegaron a Cuba.

La Historia ha establecido que los negros curros llegaron a España con los ejércitos moros que la ocuparon en el siglo VIII, posiblemente desde la primera invasión al mando de los generales Musa y Tarik. Llegaron, muchos de ellos, como soldados, y otros, como esclavos de los árabes invasores. Recordemos que los árabes del norte de África eran los principales tratantes de esclavos en aquel continente y quienes negociaban con los reyezuelos tribales para comprar los prisioneros que estos hacían en sus guerras intestinas, que luego revendían en las factorías portuguesas de la costa.

Los negros curros se asentaron en Sevilla, importante puerto de mar del sur de la Península, y hasta cierto punto se españolizaron, del mismo modo que los antiguos celtíberos se habían romanizado en tiempos en que Hispania fue ocupada por los romanos. Muchos fueron esclavos, pero los más se aposentaron como libres y asalariados. En aquella ciudad marítima, los curros, con independencia de cuál fuera su condición social, solían reunirse en el barrio de Santa María la Blanca, frecuentado por elementos de mal vivir y rufianes de toda laya. De la reunión de tal grupo se derivaban, como es de suponer, peleas constantes que armaban un clima de violencia perpetuo en el barrio, por lo que las autoridades se veían obligadas a intervenir un día tras otro, solo para tener que volver al día siguiente. Los domingos los negros celebraban bailes multitudinarios que amenizaban con panderos, tambores y otros instrumentos traídos de su tierra natal o construidos por ellos mismos.

Además de su pintoresca apariencia, los curros fueron caracterizados por cronistas de su tiempo como “desobedientes, locuaces, poco racionales, infantiles y apasionados por el baile, la guitarra y los tambores; extravagantes y graciosos en cuanto piensan y dicen». En realidad, esa visión era un poco idealizada, porque los negros curros no eran en modo alguno personajes únicamente graciosos y simpáticos. Casi todos habían tenido su etapa de formación en la Cárcel Real de Sevilla, donde no solo aprendían la jerga presidiaria, sino también estilos de conducta necesarios para sobrevivir en aquellos ambientes “del bronce”, donde la vida humana carecía de valor y no importaba mucho quitarla a otros o perder la propia. Sin embargo, no eran gente ociosa. Se dedicaron casi siempre al servicio doméstico y al trabajo en talleres. Al hacerse expertos en diferentes oficios, de preferencia ligados a las actividades del puerto, muchos de ellos fueron traídos a La Habana desde las mismas prisiones, y otros enrolados como libres, para que trabajaran en la construcción de barcos en los célebres astilleros de La Habana, y también para emplearlos en la tala de bosques, actividad febril a que se entregaron las autoridades coloniales desde los primeros días de la Conquista con el fin de exportar a España nuestra inmensa riqueza maderera. Los curros, no más llegar, construyeron, además, un teatro, y este dato interesante y desconocido fue explotado por Villaverde en su novela, como se verá.

Se cree que aprovecharon la coyuntura de la toma de La Habana por los ingleses y las promesas de las autoridades españolas de otorgar la libertad a quienes pelearan en sus tropas, para refugiarse en el barrio del Manglar. Y aunque esas mismas autoridades, temiendo la formación de un emporio de gente peligrosa e incontrolable, prendieron fuego al barrio, los curros lo volvieron a levantar, de manera que hicieron de él un lugar prohibido que albergaba todas las variedades del arte hamponesco, los vicios del juego, en especial los naipes o cartas españolas, y el negocio de la prostitución. En el Manglar la sangre no asustaba a nadie, y las peleas a cuchillo y a muerte, lo mismo que las puñaladas letales salidas de la oscuridad, eran el pan nuestro de cada día. Si un blanco deseaba eliminar a un adversario, recurría al Manglar y contrataba allí el servicio. Podía ser un comerciante para deshacerse de la competencia, un hacendado para quitarse de encima a sus deudos u obligar a pagar a sus deudores, un marido celoso…, en fin, los curros resolvían todo con discreción y eficacia.

Pero no se quedaban encerrados en el barrio que habían construido a su imagen y semejanza. Salían a la ciudad a trabajar o a hacer “servicios”. La población les temía, y ellos se ufanaban del miedo que inspiraban. No se escondían, por el contrario, les gustaba hacer valer su presencia y lo conseguían, en primera instancia, por su modo de vestir. La revista Opus Habana, en un artículo dedicado a la moda en la Cuba Colonial, dedica espacio a este aspecto de la caracterización de los curros:

De la imagen y vestimenta de este personaje se posee abundante información por haber impresionado tanto a cronistas como a grabadores. De los primeros son las fuentes que nos trasladan descripciones del curro original; las imágenes reproducen a un curro ya transformado y mitificado como personaje popular y hasta folklórico […] Villaverde incluyó a este personaje dentro del cuadro costumbrista presentado en su Cecilia Valdés: «hombre asimismo de color, era un tipo “sui géneris”, marcado, tanto por el traje que vestía como por sus acciones y aspecto. Componíase aquel de pantalones llamados campana, anchotes por la parte de la pierna, estrechos a la garganta del pie, lo mismo que hacia el muslo y las caderas; camisa blanca con cuello ancho y dientes de perro en vez de borde; pañuelo de algodón tendido en ángulo a la espalda y atado por alante sobre el pecho, zapatos tan escotados de pala y tacón, que apenas le cubrían los dedos ni le abrigaban el calcañar, de modo que los arrastraba cual si fueran chancletas y un sombrero de paja montado en un gargal de trenzas de pasas que tras de abultarle la cabeza demasiado, afectaban la forma de los cuernos retorcidos de un leonesco padre. Pendían del lóbulo de sus orejas dos lunas menguantes que parecían de oro […]. Evidenciando sus antecedentes, en la indumentaria del negro curro se mezcla lo africano con lo andaluz. Pantalón de pierna ancha, copia del usado por el tipo español, llamado flamenco, y camisa amplia del mismo origen; abundancia en pañuelos, signo de riqueza dentro de la cultura negra en Cuba, pero también de posible influjo andaluz; el uso constante de un pañuelo en la mano como prenda de lucimiento y distinción, costumbre africana adoptada por el curro; chaquetilla y sombrero felpudo típicamente andaluces. Peinado tradicional de los negros de la costa occidental de África: trenzas cayendo por el rostro y cuello; el calzado característico como resultado de la adaptación de un zapato de «hombre blanco» a sus pies, poco acostumbrados a calzarse: eliminando el tacón y comprimiendo el talón de tal forma que, sin renunciar a tan preciada prenda de distinción social, la adaptaron a su gusto y costumbre, resultando de ello la “ruidosa y exhibicionista” chancleta […] Pareja del negro curro lo fue la negra curra, caracterizada en el vestir por el uso de una falda larga de cola, chambra escotada con mangas globo o sin ellas, pañuelo a la cabeza colocado “a lo congo” y, sobre todo, por la manera peculiar de cubrirse con un mantón de Manila o de burato de seda, el cual adquiría en el cuerpo de la negra un carácter sensual y llamativo al ser anudado de manera terciada en el pecho; al caer sobre las caderas y trasero el cuerpo del mantón, dotaba de movimiento a sus largos flecos de seda que seguían el contoneo del andar de este personaje. Completaba la imagen de negros y negras curros la abundante joyería: argollas, sortijas, cadenas de oro… gusto común tanto de los pueblos de África Occidental como de los gitanos andaluces. El uso de tales accesorios contribuía a lo llamativo de su atuendo, caracterizado éste por un evidente deseo de destacarse y ostentar, y a su vez, en su forma muy personal, acercarse lo más posible al “mundo ostentoso” de los blancos… Y dice Villaverde: “La ostentación de los negros curros en sus vestidos y adornos tenía aún una acentuación más intensa por la significación social que en ellos adquirían tales indumentos. Es cierto que éstos respondían a antecedentes estéticos africanos; pero sin duda procuraban preferentemente ser en lo fundamental un remedo de las modas de los blancos”.

Cuando los negros construyeron el teatro lo llamaron circo, por influencia, tal vez, de los anfiteatros para exhibiciones de circo que, al estilo de Roma, existían en la Península. El primero que tuvo Cuba estuvo ubicado en el barrio de Jesús María, y Villaverde dice que Malanga vivía junto al teatro Jesús María. Al mencionar este detalle, Villaverde quiso destacar no solo la importancia de Malanga en el Manglar, sino también la del negro curro en la sociedad y en la cultura nacional, aunque su humilde vivienda no fuera más que una cuartería, a la que lleva a Dionisio, el esclavo herido de los Gamboa. Fue precisamente en ese teatro llamado El Circo que nació el género bufo cubano.

Los curros, como grupo caracterizado dentro de la sociedad habanera, ya no existen, pero… ¿han desaparecido? Dejaron su impronta en algunas partes de la capital, sus costumbres, su estilo de vida, y hoy, incluso, algunos elementos que usaron en su vestimenta vuelven a las calles de 2021, como para atestiguar que los factores constituyentes de una nación pueden cambiar para adaptarse a las circunstancias, pero jamás morir.

fny