Fidel Castro: memorable discurso como presidente de los No Alineados

El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), principal mecanismo de concertación política de las naciones subdesarrolladas, celebra en Serbia una cumbre ministerial por los 60 años de esa agrupación clave para los destinos del mundo y en la que Cuba mantiene un papel protagónico.

A propósito de este encuentro, viene a mi mente aquel memorable discurso pronunciado, ante el XXXIV Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por el Comandante en Jefe Fidel Castro el 12 de octubre de 1979, en su condición de presidente del MNOAL.

“No he venido a hablar de Cuba. No vengo a exponer en el seno de esta Asamblea la denuncia de las agresiones de que ha sido víctima nuestro pequeño, pero digno país, durante 20 años. No vengo tampoco a herir con adjetivos innecesarios al vecino poderoso en su propia casa”, aclaró desde el comienzo de su intervención el entonces presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la mayor nación antillana.

El líder revolucionario cumplía en Nueva York el mandato de la VI Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en La Habana, para presentar ante la ONU el resultado de sus deliberaciones y las posiciones que de estas se derivaron.

Fidel pronunció en la urbe neoyorquina un discurso de apenas 21 minutos, interrumpido 17 veces por aplausos, ocasión en la que resumió las demandas de las 95 naciones subdesarrolladas pertenecientes en ese momento al MNOAL.

En aquella intervención, una de las síntesis más notorias expuestas por estadista alguno ante la Asamblea General de la ONU, sentenció:

“El intercambio desigual, arruina a nuestros pueblos. ¡Y debe cesar!

“La inflación que se nos exporta, arruina a nuestros pueblos. ¡Y debe cesar!

“El proteccionismo, arruina a nuestros pueblos. ¡Y debe cesar!

“El desequilibrio que existe en cuanto a la explotación de los recursos marinos, es abusivo. ¡Y debe ser abolido!

“Los recursos financieros que reciben los países en desarrollo, son insuficientes. ¡Y deben ser aumentados!

“Los gastos en armamentos, son irracionales. ¡Deben cesar y sus fondos empleados en financiar el desarrollo!

“El sistema monetario internacional que hoy predomina, está en bancarrota. ¡Y debe ser sustituido!

“Las deudas de los países de menor desarrollo relativo y en situación desventajosa, son insoportables y no tienen solución. ¡Deben ser canceladas! (APLAUSOS)

“El endeudamiento abruma económicamente al resto de los países en desarrollo. ¡Y debe ser aliviado!

“El abismo económico entre los países desarrollados y los países que quieren desarrollarse, en vez de disminuir se agranda. ¡Y debe desaparecer!”

Fidel explicó, asimismo, que no se encontraba en aquel estrado como profeta de la revolución ni para pedir o desear que el mundo se convulsionara violentamente, sino para hablar de paz y colaboración entre los pueblos, para advertir que, si no se resolvían pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades, el futuro sería apocalíptico.

Subrayó que debían erradicarse el ruido de las armas, el lenguaje amenazante, la prepotencia en la escena internacional.

“Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se puedan resolver con armas nucleares”, reclamó enfáticamente en su discurso, sellado también por otra afirmación de suma actualidad:

“Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos, y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo.

“Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana.”