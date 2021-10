Expertos ratifican descenso en las cifras de transmisión de Covid-19 en Cuba

De tal modo lo afirmó este martes el doctor en ciencias Raúl Guinovart Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, quien, apoyado como de costumbre en las ciencias exactas, abrió la reunión de expertos y científicos que están inmersos en las actividades de ciencia e innovación tecnológica para el enfrentamiento al nuevo coronavirus.

Desde el Palacio de la Revolución sesionó este importante encuentro que estuvo encabezado por el primer secretario del comité central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la república, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz; ambos miembros del buró político.

En opinión del matemático, todas las provincias muestran una tendencia al control, incluso aquellas que están presentando los índices más altos de incidencia de transmisión de la enfermedad, como Pinar del Río, Sancti Spíritus, Camagüey y Las Tunas.

Con relación al número de fallecidos, acotó Guinovart, los números se van estabilizando a lo largo del país. Y llamó la atención acerca de provincias que han logrado disminuir la incidencia de transmisión de la COVID-19 pero no la letalidad. Al respecto expresó: Hay que indagar en las causas, porque hace falta bajar (los niveles de) la incidencia, pero también es importante que las personas no mueran.

El decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, resaltó los altos niveles que ostenta Cuba en cuanto a la recuperación de quienes son alcanzados por el nuevo coronavirus: La cifra —enfatizó— representa un tremendo esfuerzo. Y en ese punto de la reunión el presidente Díaz-Canel Bermúdez recordó que ese número asciende al 97,5 por ciento del total de quienes enferman, cuando en el mundo se trata del 90,46 por ciento; y en las Américas, del 85,3.

«Eso dice mucho de la calidad del proceso de atención médica —reflexionó Guinovart—, pero además dice mucho de todo el proceso de vacunación, de la calidad de las vacunas, la que ha logrado salvar a mucha gente».

Sobre ese tema el experto afirmó que, de no haberse producido la vacunación en el país, y al ritmo que ha tenido lugar, hoy estaríamos hablando —según un análisis que abarca desde el pasado 14 de julio hasta el presente— de unos 300 000 casos positivos adicionales, incluso de una cifra mayor.

“Sin vacunación —enfatizó— pudieran haber fallecido 3 000 personas más de las que tenemos hoy en nuestro récord. Y el número de hospitalizados hubiera sido tremendo si no se hubiera comenzado con el proceso de vacunación, y con la intensidad con que se ha logrado”.

La jornada de expertos y científicos también versó sobre las variantes de SARs CoV-2 circulantes en Cuba, tema cuya exposición principal estuvo a cargo de la Dr.C. Guadalupe Guzmán Tirado.

Una vez concluida la reunión la experta conversó con los periodistas, a quienes ofreció una explicación detallada de la exposición compartida antes en el intercambio con la dirección del país: “El año pasado, comentó, lo que Cuba tuvo circulando (en sí) fue la variante D614G —del SARs CoV-2—, que se impuso en el mundo y fue lo que entró en nuestro territorio”.

Dicha variante, dijo Guadalupe Guzmán, se mantuvo circulando en la Isla durante el 2020; pero ya a finales de ese año comenzaron a entrar otras.

La Doctora en Ciencias apuntó que variante significa que “el virus sufre cambios, y cuando se acumulan una serie de mutaciones sigue siendo el mismo virus pero no es exactamente igual al original; y esos cambios, la mayoría de las veces no producen efecto como tal, pero algunos sí pueden incidir en una mayor transmisión y severidad de la enfermedad, o en que las vacunen no funcionen”.