Díaz-Canel visita la UBP “Nazareno” en Mayabeque

En estas tierras el Comandante en Jefe Fidel Castro promovió el desarrollo experimental de tecnologías agrícolas, sobre todo el uso de plantas proteicas para el alimento de diversas especies pecuarias.

Díaz-Canel acompañado del viceprimer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, y del titular de la agricultura, Ydael Pérez Brito, recorrió las unidades de ceba y reproducción de ganado ovino, caprino y de conejos.

Allí conoció sobre los resultados que se obtienen de la alimentación con plantas proteicas como la Cratylia, Moringa, Morera y Thitonia.

Extender la experiencia de este tipo de alimentación animal es hoy una prioridad. Actualmente en Cuba hay seis centros de este tipo, así se lo trasladó al mandatario el viceprimer ministro.

Aún con la tierra mojada por la lluvia del día anterior, los 40 trabajadores de Nazareno vivieron una jornada diferente sin despegarse de la dura faena del campo.

El presidente elogió el trabajo y también se preocupó por el sistema de pago y la mecanización del trabajo .

Norma Reyes Rodríguez, la administradora de Nazareno, trabaja en esas fértiles tierras del municipio San José de las Lajas desde hace más de medio siglo.

En la piel rasgada por el sol y los años se acumula una trayectoria que va desde jefa de Recursos Humanos, económica, secretaria del PCC en el centro, hasta llegar a ser la administradora.

Mientras mostraba con orgullo al primer Secretario esa otra hija suya que es Nazareno, él le ponía la mano en el hombro, donde antes se apoyó el Comandante en Jefe.

Ella evita contar antes las cámaras y grabadoras tantas experiencias compartidas con Fidel, desbordada de humildad, Norma prefiere hablar del trabajo de hoy.

Al preguntarle si cree en los resultados de las plantas proteicas en la alimentación animal, Norma levanta la mirada como si la respuesta ya la hubiéramos obtenido durante el recorrido por los cuartones.

“Claro que creo, si yo mismo lo he visto ¿Usted vió los carneros de tarima cebados? Entraron en mayo y ya se sacaron 4 con más de 37 kg. No hay que pensar solo en importar pienso. Las cosas que tenemos en el país hay que desarrollarlas para poder tener comida. El bloqueo nos afecta, pero más nos afecta no trabajar”.

En 63 hectáreas además de áreas para plantas proteicas y de pastoreo, en Nazareno también se obtiene la Sacha Inchi, materia prima para cápsulas blandas con presencia de los tres Tipos de Omega, la acerola, fruta rica en vitamina C y cultivos varios como plátano, boniato, yuca, maíz, café y aguacate, además de una fábrica de queso.

Al despedirse de los trabajadores Diaz-Canel aseguró que lo que hace la UBP “Nazareno” es una buena experiencia, ahora corresponde extenderla.

Fuente: Cubadebate

Radio Rebelde

imop/