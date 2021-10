Los Himnos por dentro

A propósito de celebrarse el 20 de octubre el día de la cultura nacional en Cuba y la influencia de la composición de nuestro Himno nacional les propongo una breve información sobre los himnos, su surgimiento características y utilidad.

Los himnos se caracterizan por lo siguiente: Pueden ser poemas líricos o bien obras musicales, o formas intermedias que combinan la poesía y la música. En general su contenido es de júbilo, entusiasmo y alabanza, y así lo reflejan en sus versos y/o en su letra.

Los himnos nacionales tratan de reflejar la unión, el sentimiento de solidaridad y la glorificación de la historia y las tradiciones de un país. Pero estas no son las únicas características que encierran los himnos, por ejemplo: un himno puede estar dedicado a un dios, un santo, un héroe o a una persona célebre.

También puede celebrar una victoria u otro suceso memorable o a expresar júbilo o entusiasmo. Puede ser una composición musical que identifica a una colectividad, una región, un pueblo o una nación y que une a quienes la interpretan. Estos últimos himnos suelen ser, o bien marchas, o bien poemas líricos. Las marchas suelen festejar victorias.

Un himno puede ser compuesto en un formato sonoro musical, pero obviamente acompañado de una letra logrará despertar un mayor sentimiento entre quienes lo escuchan.

Eso sí, bajo una comprensión histórica, los himnos son una de las formas poéticas, más antiguas que existen.

Estos surgen con las antiguas civilizaciones, las cuales creaban himnos o composiciones corales, que eran cantadas en alabanza a los dioses de estas.

Parte de estas civilizaciones son la griega y la romana. Quienes, antes del nacimiento de Cristo, ya elaboraban y cantaban himnos, en agradecimiento a favores cumplidos por sus dioses.

Con el paso de los tiempos estos himnos fueron mutando a los tipos de himnos mencionados en primer lugar, como composiciones musicales, sumamente formales, las cuales exaltan el patriotismo, honor y gallardía de una nación en particular.

Es así, como a estos himnos, se les llama himnos nacionales. Cada país que existe en la tierra, posee un himno nacional. Estos himnos nacionales nacen de manera literaria y por parte de una persona en particular. O sea, por lo general, no son creaciones grupales. Sino que nacen de manera espontánea por parte de un escritor o músico, como un homenaje hacia la nación donde nació aquella persona. En el caso de España su himno no posee letra.

Muchos de estos himnos nacionales, se crean en los albores del nacimiento de la patria, como nación independiente. Los himnos son la exaltación culminante de un sentimiento patriótico, frente a la independencia conquistada, frente a un tipo de colonialismo u opresión interna de una nación.

Entre las principales características que deberá ostentar un himno para tener la entidad como tal es: que los versos estén organizados en estrofas, presentar rimas, un coro o estribillo que se va a repetir entre las estrofas, el tema central debe girar en torno a un personaje, elemento, valor o acontecimiento especial, tono solemne, utilización de figuras literarias para darle una mayor expresividad poética que despierte la emotividad de los destinatarios y deberá representar el sentir de un grupo de personas.

Hoy en día es muy común que cada país entone su himno en oportunidad de fiestas patrias, eventos deportivos o culturales, o actos políticos, entre otros.

Existen diferentes tipos de himnos: nacionales, de guerra, religiosos, deportivos, escolares o políticos.

Significado del Himno Nacional de Cuba

En este himno, se llama a la batalla a los bayameses, nacidos en Bayamo, donde inició la guerra de independencia cubana. Al tiempo de la composición de esta canción, la intención clara era la de estimular a los habitantes de la zona hacia la batalla; sin embargo, esta idea se convirtió con el tiempo en metonimia para referirse a todos los cubanos.

El espíritu claro de este canto patriótico es bélico. Representa testimonio de la lucha llevada a cabo para deshacerse del dominio de los españoles. El hecho de que este himno sea la representación musical de Cuba, habla del orgullo y valor que sienten los habitantes de este país por su historia y al mismo tiempo la identidad que los define: valientes, luchadores y dispuestos a dar la vida por su nación.

Al combate corred bayameses,

que la patria os contempla orgullosa.

No temáis una muerte gloriosa

que morir por la patria ¡es vivir!

II

En cadenas vivir, es vivir

en afrenta y oprobio sumido.

del clarín escuchad el sonido,

a las armas valientes corred!

La fecha fue instituida en conmemoración de uno de los acontecimientos más relevantes que atesora la historia patria, la entonación por vez primera del Himno Nacional cubano, La Bayamesa, como se le llamó por el pueblo, cuando tropas mambisas al mando de Carlos Manuel de Céspedes liberaron a la ciudad de Bayamo. El bayamés Perucho Figueredo, montado a caballo escribe la letra del Himno de Bayamo.

A la sonada de la campana de La Demajagua, el 10 de octubre de 1868, diez días antes al suceso, se iniciaba la Revolución, y fue el día 20 en que, como expresión del carácter profundamente revolucionario de la gesta que germinaba, se llamaba al combate permanente y se exaltaba el sentimiento patrio, mediante el himno de guerra y de victoria, que, copiado de mano en mano, se cantó por todos los que asistían al excelso momento.

La historia del Himno Nacional cubano se remonta al 13 de agosto de 1867 cuando, a su escritor se le propone en su propia casa componer «el Himno de Bayamo». En la madrugada del otro día, el combatiente creaba la melodía del que más tarde se convertiría en el Himno Nacional de Cuba. El 8 de mayo de 1868, Figueredo le solicita al músico Manuel Muñoz Cedeño la orquestación de la marcha; un mes después se toca en la Iglesia Mayor de Bayamo, pero no fue hasta pasado unos catorce meses de creada la música en que se escribe la letra.

A partir de aquel 20 de octubre de 1868, las fervientes notas del Himno de Bayamo presidieron todos los actos del movimiento independentista cubano, y pasado el tiempo, ha trascendido hasta la actualidad como símbolo de la Patria y expresión concreta del carácter patriótico del pueblo cubano.

Es por ello que considerar el 20 de octubre como el Día de la Cultura Cubana, es reconocer, en primer lugar, la esencia de las raíces cubanas.

Por sus actividades patrióticas en contra de España, Perucho Figueredo cayó prisionero de los españoles el 12 de agosto de 1870, en la finca Santa Rosa de Cabaniguao, en Las Tunas. Conducido a Santiago de Cuba, fue fusilado cinco días más tarde, a la edad de 52 años.

Arrancada su vida, quedó el canto en los labios de la patria, para que así lo entonaran quienes marcharan, en lo adelante, por su defensa.

Fuentes: Ecured, periódico Granma digital