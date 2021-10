Virgilio Piñera, la isla como destino

Original y rebelde en sus obras y en la vida, Virgilio Piñera(1912-1979), supo interpretar las pasiones de la isla con una fuerza inolvidable.

Incursionó en la poesía, el cuento, la novela y el teatro con obras poderosas.

Poemas como La isla en peso, el libro de relatos Cuentos Fríos y obras teatrales imprescindibles en la escena de la isla y América Latina como Electra Garrigó o Dos viejos pánicos mantienen vivo su legado.

“La maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme en la mesa del café. Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer hubiera podido dormir a pierna suelta. Mientras los muchachos se despojaban de sus ropas para nadar doce personas morían en un cuarto por compresión”, escribe Piñera en La isla en peso.

Vierte como huracán terrible sus sentimientos en un poema que lo describe y nos ayuda a entendernos como seres de isla: “Hay que saltar del lecho y buscar la vena mayor del mar para desangrarlo. Me he puesto a pescar esponjas frenéticamente, esos seres milagrosos que pueden desalojar hasta la última gota de agua y vivir secamente. Esta noche he llorado al conocer a una anciana que ha vivido ciento ocho años rodeada de agua por todas partes. Hay que morder, hay que gritar, hay que arañar. He dado las últimas instrucciones”.

La noche y el día viajan en su construcción estética sin límite. Virgilio acomoda las estaciones de la isla, su música y los sentimientos más íntimos para extenderlos sobre las nubes, en pleno desafío al mar.

La isla en peso se convierte en un mantra que desafía los designios de la naturaleza. “En esta isla lo primero que la noche hace es despertar el olfato: Todas las aletas de todas las narices azotan el aire buscando una flor invisible; la noche se pone a moler millares de pétalos, la noche se cruza de paralelos y meridianos de olor, los cuerpos se encuentran en el olor, se reconocen en este olor único que nuestra noche sabe provocar; el olor lleva la batuta de las cosas que pasan por la noche, el olor entra en el baile, se aprieta contra el güiro, el olor sale por la boca de los instrumentos musicales, se posa en el pie de los bailadores, el corro de los presentes devora cantidades de olor, abre la puerta y las parejas se suman a la noche”.

En 1952, mientras vive en Argentina publica, La carne de René, su primera novela. En 1955 fundó con Rodríguez Feo la revista Ciclón, de gran importancia en la historia de la literatura cubana.

En ese periodo colaboró también con la revista argentina Sur y con las francesas Lettres Nouvelles y Les Temps Modernes.

En 1958 se instaló definitivamente en Cuba, donde vivió hasta su muerte el 18 de octubre.

Tras el triunfo de la Revolución Cubana , Piñera colaboró en el suplemento Lunes de Revolución.

En 1960 reestrenó Electra Garrigó y publicó su Teatro completo.

En 1968 recibió el Premio Casa de las Américas de teatro por Dos viejos pánicos.

Virgilio Piñera nos enseñó a ser cubanos desde la isla.

Asumir el destino de la tierra que lo vio nacer hasta el último aliento tiene un precio y una gran virtud.

Luego de un periodo se silencio regresaron sus obras a las librerías cubanas. Lo han hecho con una fuerza imparable. Seguimos aprendiendo de Virgilio, junto a los grandes de la literatura del continente apostó por estar al lado de lo suyos. Renacer es tarea de los titanes de la palabra que respetan los latidos de las raíces.

Su poema Isla resume la huella: “Aunque estoy a punto de renacer, no lo proclamaré a los cuatro vientos ni me sentiré un elegido: sólo me tocó en suerte, y lo acepto porque no está en mi mano negarme, y sería por otra parte una descortesía que un hombre distinguido jamás haría”.

Virgilio sigue por esta isla acompañando los sueños y las pasiones de todos. En la espiral de rebeldía que nos toca, evocamos sus latidos en cada verso, en esas palabras que dictan ángeles y demonios sin parar: “Se me ha anunciado que mañana, a las siete y seis minutos de la tarde, me convertiré en una isla, isla como suelen ser las islas. Mis piernas se irán haciendo tierra y mar, y poco a poco, igual que un andante chopiniano, empezarán a salirme árboles en los brazos, rosas en los ojos y arena en el pecho”.

