Lección necesaria de la Historia de Cuba

Espejo de paciencia tiene la reputación de ser la primera obra escrita en Cuba, y es un largo poema que narra el rescate del obispo Juan de las Cabezas Altamirano de manos del pirata Gilberto Girón por un negro esclavo llamado Salvador Golomón. Recuerdo que fue una de las primeras lecciones de Español que recibí en cuarto grado de primaria, y sé que se sigue hablando de ello en las escuelas, pero cuando he preguntado a muchos niños y adolescentes, ninguno me ha sabido contar lo que ocurrió.

Yo tengo un libro que considero valiosísimo, Catauro de seres míticos y legendarios de Cuba, de la autoría del arqueólogo Manuel Rivero Glean y el investigador Gerardo Chávez y editado por el Centro Juan Marinello. Es un catálogo-diccionario, y es donde mejor contado (y en forma más amena y comprensible) he encontrado el suceso. Por respeto a los autores, uno de los cuales es gran amigo personal, no voy a glosar su prosa, sino que la reproduciré textualmente en la certeza de que, además de ser de conocimiento necesario para todo cubano, hará las delicias de quienes la lean.

Gilberto Girón: Las restricciones exigidas por el férreo sistema comercial impuesto por la Corona Española a sus territorios del Nuevo Mundo, obligaba a los colonizadores al contrabando como única vía rentable de comercializar sus mercancías. Más de una de las primeras villas fundadas en las primeras décadas del siglo XVI deben su prosperidad económica a este tipo de mercado denominado comercio de rescate. Como quiera que esta forma de comercio se hiciera con piratas, corsarios, raqueteros y forbantes de la más baja catadura moral, no tardaron estos en ver otras posibilidades mucho más rentables.

El corsario Francés Gilberto Girón tenía su base de operaciones al sur de la Ciénaga de Zapata, en la actual provincia de Matanzas. Abastecía sus naves, comerciaba con carnes saladas, pieles y otros productos por medio de sus contactos en las costas cubanas, que en más de una ocasión le sirvieron de seguro refugio después de sus fechorías en alta mar. Cuentan que una vez estaba en el Puerto de Manzanillo, en 1604, cuando se le ocurrió la infeliz idea de secuestrar al obispo Fray Juan de Las Cabezas Altamirano, quien estaba a la sazón en el hato de Yara, no muy lejos del lugar. Cuentan que hicieron prisionero al Obispo con 26 de sus hombres y lo transportaron a su nave junto con otro sacerdote de rango, llamado fray Puebla, y Girón exigió como rescate mil cueros curtidos, 100 arrobas de carne y tocineta, 200 ducados en oro y otras vituallas. Dos contrabandistas, Pompilio Cayetano y un pariente, ambos de origen italiano, se enteraron de la situación e intercedieron por la libertad de los prelados.

Ofrecieron al secuestrador 200 ducados de oro. Girón aceptó el trato y conservó al canónigo Puebla como rehén. Le llevaron unos cueros y una carta al capitán francés en la que le decían que fuera personalmente a recibir el rescate y entregar al sacerdote. Le advirtieron que no se entregaría nada si el mismo no bajaba a tierra. La herejía del secuestro del obispo había indignados tanto a los colonizadores españoles como a los indios cristianizados y negros esclavos. Por eso, a don Gregorio Ramos, quien fuera elegido para comandar la partida de rescate, no le resultó difícil reunir en breve tiempo 27 personas que estuvieran más o menos armadas. El combate se inició en tierra. Pelearon con extraordinaria bravura y gran temeridad, a tal punto que un negro de la partida, llamado Salvador e hijo del esclavo Golomón, se batió frente a frente contra el temible capitán Girón, a quien, cuentan, le atravesó el pecho con su lanza. Unos instantes después otro de los combatientes cercenaba la cabeza del famoso corsario francés. Los hombres de este, al ver muerto a su jefe, emprendieron la huida hacia el mar, pero el italiano Pompilio los fulminó con sus cañones. La narración en forma de poema la escribió el canario Silvestre de Balboa, y el propio obispo la adjuntó en su informe oficial al rey de España sobre lo ocurrido.

Debo acotar, sin embargo, que la reputación de Espejo… como primera obra literaria cubana está desde hace tiempo en disputa entre los especialistas, porque Balboa no era un cubano, ya que en esas fechas no había propiamente cubanos en la isla, sino españoles, indios nativos y africanos esclavos.

Otro detalle importante mencionado en esta entrada del Catálogo…se refiere al mítico descabezamiento del pirata Girón por la espada de Salvador Golomón. Salvador mató a Girón de un lanzazo al pecho del secuestrador, pero fue otro héroe, anónimo, quien le cortó la cabeza. Aunque el rescate del obispo se trate de un hecho histórico, el transcurso del tiempo hace que la leyenda aporte sus inevitables pinceladas.

