Pedro Velásquez, director de Seguridad Automotor del Ministerio de Transporte (MITRANS), dijo a la prensa que el proceso de homologación de vehículos armados por partes y piezas o con transformaciones no autorizadas se desarrolla satisfactoriamente en Cuba.

Esa tramitación concluye el próximo año, se realiza excepcionalmente y por única vez, y han sido legalizados 114 mil 366 vehículos armados por partes y piezas, y 464 con conversiones o transformaciones.

Entre las dificultades más reiterativas, puntualizó el director de Seguridad Automotor del MITRANS, estuvieron problemas con la dirección, sistema de frenos y las luces.

Aquellos vehículos no presentados al censo o los no aprobados en segunda inspección no podrán circular una vez concluya el plazo del proceso de homologación el año próximo.

Fuente: Radio Reloj

imop/