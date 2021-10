Aubrey Breadsley, victoriano renegado

En mi infancia fui una gran lectora de cuentos de hadas. Mi madre me regaló una colección de casi 40 tomos con cubierta de pasta, cada uno dedicado a un país, y con ilustraciones a color en blanco y negro que despertaron en mí el deseo vehemente de dibujar.

Eran de tal preciosismo aquellas imágenes, tan evocadoras de un pasado glorioso y lleno de belleza y esplendor, que cuando pasaron muchos años y vi por primera vez las ilustraciones y dibujos de la artista plástica cubana Duchi Man Valderá, de ascendencia china, los recuerdos me invadieron en tropel: “Yo he visto esto antes”. Y Duchi me mostró algunos dibujos del ilustrador y cartelista inglés Auber Bearsdley. La impresión me dejó en silencio por unos instantes. Claro que las ilustraciones de mis libros infantiles no eran suyas, sino de alguien influido por su estilo, pero ¡cuánta belleza dejaron en mí para siempre!

Beardsley es la representación humana de una paradoja repleta de burla. Nacido en Brighton, Inglaterra, en 1872, se convirtió en una de las cabezas más visibles de la notable cosecha de artistas erotómanos y pornógrafos que ha dado la sociedad más pudibunda de los tiempos modernos: el victorianismo, que lleva ese nombre porque abarca el largo período del Gobierno de la reina Victoria y Alfredo, su rey consorte, de origen alemán, quienes impusieron a los ingleses un modo de vida austero basado en la represión de los instintos más básicos del ser humano. Entiéndase que estamos hablando del sexo.

Pero como suele suceder con todas las imposiciones que pretenden violentar la naturaleza humana, la sociedad victoriana vio florecer en su seno el más grande número de prostitutas que Inglaterra hubiera conocido hasta el momento, la más terrible promiscuidad en los barrios bajos, la pederastía y, en el arte, al grupo más irreverente de escritores, poetas, pintores, dramaturgos y músicos que imaginarse pueda, a cuya cabeza se encontraban Oscar Wilde y Beardsley, críticos despiadados, sarcásticos y grotescos de la falsa moralidad de su época. Es bien conocido el juicio por homosexualidad que tuvo que sufrir el elegante Wilde, dandy carismático y príncipe de salones y tertulias londinenses, y que lo envió por dos años a realizar trabajos forzados en la cárcel, de donde salió quebrado en cuerpo y alma y con su chispeante ingenio definitivamente apagado, pero la vida de Beardsley, al menos en Cuba, se conoce solo por un círculo de culto formado por sus admiradores.

Beardsley fue un genio precoz. Educado por su madre, maestra de música, a los seis años ya tocaba el piano como un intérprete adulto y bien dotado. A los 12, debido a dificultades financieras de su familia, él y su hermana Mabel fueron a vivir con una abuela a una mansión ubicada en las cercanías de una iglesia. En el templo se ofrecían veladas musicales, y el pequeño Aubrey llegó a dar conciertos junto con su hermana. Fue probablemente allí donde vio por primera vez las vidrieras pintadas por los prerrafaelitas, muchas de ellas con temas medievales, que atraían con gran fuerza a ese grupo de artistas de la plástica, rompedores del academicismo de la Royal Socieity que dominaba la pintura inglesa de aquel tiempo. También se dice que Alfred Gurnet, conocido de la familia y coleccionista, fue quien le descubrió el arte del Renacimiento y los dibujos prerrafaelitas. Ambas posibilidades no se excluyen.

El joven comenzó a trabajar en una firma de arquitectos, pero a los 18 años conoció al pintor Edward Burne-Jones, el más espiritual y místico de los prerrafaelitas. Se dice que abordó por sorpresa al pintor, cuya figura magra y ascética, semejante a los personajes de El Greco, era muy acorde con su temperamento solitario y ensimismado, y le mostró una carpeta con sus dibujos. Burne-Jones tuvo una reacción alejada de su habitual timidez y retraimiento, y habló con espontaneidad al adolescente: “Rara vez, más bien nunca aconsejo a nadie que se dedique al arte como profesión, pero en tu caso es lo único que puedo hacer». Aubrey, gran admirador de la obra de Burne-Jones, abandonó la arquitectura e ingresó de inmediato en la Academia Westminster de Arte.

Acosado por la tuberculosis desde la edad de siete años, Beardsley tuvo siempre una salud muy endeble y un físico en correspondencia. Como su amigo Wilde, era de muy elevada estatura, con una delgadez extrema delgado. Wilde dijo de él que tenía una cara como un hacha de plata y pelo de color verde hierba. Sus manos, de dedos largos y ahusados, se movían con elegancia y eran veloces como alas. Muy en el estilo de los artistas victorianos en rebeldía, era un dandy que vestía de manera impecable. Aunque le atraían mucho las mujeres, sus biógrafos hoy creen que se trataba, más bien, de una inclinación estética y espiritual más que carnal. Lo mismo dicen los historiadores y biógrafos cubanos de nuestro poeta modernista Julián del Casal, un alma también extrema e hipersensible. Beardsley fue una personalidad a contracorriente que no tuvo paz con la época que le tocó vivir, con su hipocresía y su falsedad social. Declaraba: “Lo peor es la dolorosa ortodoxia de aquellos individuos que reclaman a Shakespeare como su poeta favorito, a Beethoven como su compositor favorito y a Rafael como su pintor favorito […] Yo, si no soy grotesco, no soy nada”.

fny