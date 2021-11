1 de Noviembre.

Nace en La Habana Gerardo Alfonso.

En su quehacer en el mundo musical ha sido un destacado cantautor integrante del movimiento de la Nueva Trova en la década de los años 1980. Su música se nutre de varias vertientes. Fue el creador del ritmo guayasón con elementos melódicos de la música campesina y afrocubana. Ha trabajado con grupos acompañantes con los que ha grabado la música de muchos de sus discos y ha trabajado con orquestas sinfónicas cubanas e italianas.

El Comandante en Jefe Fidel Castro comparece ante la televisión cubana para informar al pueblo sobre su entrevista con el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, U Thant, de visita en La Habana, con el objetivo de tratar sobre la Crisis de Octubre.

Fidel señala que Cuba está dispuesta a buscar una solución, pero que no acepta una inspección al territorio nacional por considerarla un acto de humillación. Precisa: “Nosotros no hemos vacilado un solo minuto en la decisión de defender nuestros derechos. No podemos aceptar imposiciones que sólo se pueden hacer a un país vencido”.

imop/