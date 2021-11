La espada de Damocles

Cuántas veces no habremos dicho o escuchado decir a alguien que se siente en peligro: “¡Tengo una espada de Damocles sobre mi cabeza!” Es una de tantas frases que el uso ha lexicalizado y empleamos constantemente, pero no tenemos ni idea de lo que significa.

Sin embargo, Damocles no es solo una metáfora o un símbolo del peligro que acecha, sino un hombre real de carne y hueso que vivió en la Antigüedad. Fue un miembro de la corte real de Dionisio el Viejo, tirano de Siracusa, ciudad situada en la costa sudeste de la isla de Sicilia, en el Mediterráneo central, famosa como centro cultural desde la Antigua Grecia. Dionisio el Viejo vivió en el siglo IV a.n.e. y fue, al mismo tiempo, un gobernante extremadamente cruel y un administrador muy hábil. Como casi todos los nobles griegos, educados en la areté, amaba la literatura y cultivaba la filosofía. A su modo, se entiende.

La crueldad de Dionisio le había ganado muchos enemigos, y el viejo soberano vivía acechado por el temor de ser asesinado, al extremo de que dormía en un lecho rodeado por un foso lleno de agua, y solo confiaba en sus hijas para que le afeitaran la barba. No tenía tranquilidad.

Damocles entra en la Historia -o al menos en esa parte del territorio que la leyenda comparte con la Historia- de la mano, o para ser más exacta, de la pluma de Timeo de Turomenio, historiador que escribió sobre Sicilia un siglo más tarde. Cuenta Timeo que Damocles, un cortesano que se destacaba por ser gran adulador del soberano, envidiaba en secreto su poder. Dionisio, enterado del sentir de su súbdito y amante de la ironía fina, como todo griego refinado, hizo venir a Damocles a su presencia y le anunció que le concedía un favor muy especial: le permitía gobernar el reino en lugar suyo ejerciendo poderes omnímodos. Damocles, seguramente, estuvo a punto de desmayarse de la alegría y a lo mejor hasta pensó que su señor lo estaba designando como su heredero, pero Dionisio no había terminado: “Tu poder, Damocles, solo durará un día. Espero que sea suficiente para que puedas disfrutar de lo que tanto has deseado”.

Como suele suceder, Damocles no prestó suficiente atención a la intención que podía estar oculta tras las palabras de Dionisio, obnubilado por el regalo que le acababa de tocar en suerte. Vistió los hábitos reales, se ciñó la corona, dio todas las órdenes que quiso y a quien quiso, despachó correos, tomó decisiones, mandó que le trajeran flautistas y hermosas bailarinas para solazarse, y al llegar la noche pasó a la sala del banquete, donde le esperaban manjares exquisitos que Dionisio había ordenado para agasajarlo.

Servido como un auténtico rey, Damocles se disponía a comer cuando de repente se le ocurrió mirar hacia arriba, y entonces la sangre se le heló en las venas: en el techo acupulado del salón vio una espada enorme de doble filo precariamente sujeta por una crin de caballo, tan frágil que el viento de la noche proveniente del puerto cercano hacía mover un poco la peligrosa arma. Damocles, un noble entrenado en las cosas de la guerra, comprendió de inmediato que la espada estaba a punto de desprenderse y caer sobre su cuello, cercenándoselo al instante. Su cabeza, separada del tronco, caería exactamente dentro de la fuente que tenía delante de sí. Horrorizado, se levantó de un brinco y huyó del salón, corrió por el palacio y fue a postrarse a los pies de Dionisio, quien desde una terraza del edificio contemplaba apaciblemente el rielar de la luna sobre las olas del mar. Damocles había comprendido la lección y pidió perdón al viejo filósofo con la mayor humildad, para, de inmediato, devolverle la corona, que Dionisio se colocó sobre su cabellera cana con una sonrisa sarcástica. “El poder no es lo que parece a quienes no lo poseen: no es placer, sino peligro constante para quien lo ejerce”. No tengo la certeza de que esta sentencia saliera aquella noche de la boca de Dionisio el Viejo, pero es la moraleja de esta historia.

No solo el historiador Timeo, sino también el ilustre poeta romano Horacio, habló de este personaje que fue objeto de una lección casi mortal, pero fue Marco Tulio Cicerón, gran político y pensador romano, quien inmortalizó la anécdota, y así fue como la espada de Damocles pasó al reino del lenguaje mundial, o al menos de Occidente, como emblema de un peligro tremendo, una amenaza que acecha a quien incurre en determinado acto o se expone a una situación incierta, ya sea por irreflexión, temeridad o por cualquier otra razón.

De ello se desprende que, si usted lector está fraguando algún plan, primero debería mirar hacia arriba para saber si es seguro seguir adelante.

