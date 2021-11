Una mirada al proceso asambleario de balance  del PCC en La Habana

Por el territorio del Cotorro y con la presencia de Miguel Díaz- Canel Bermúdez, primer secretario del comité central del Partido Comunista de Cuba (PCC) , comenzó en La Habana el proceso asambleario de balance a nivel municipal y distrital de la máxima organización política del país.

Acerca del tema dialogamos con Liudmila Álamo Dueñas, miembro del Buró Provincial del Partido en la capital

P: ¿En La Habana qué tiempo debe durar todo el proceso?

Liudmila Álamo Dueñas: En la capital se extenderá hasta el mes de diciembre, se prevé que concluya en el municipio Centro Habana, y la asamblea provincial se desarrollará en el mes de febrero del año 2022.

Comenzamos en el Cotorro, que además tuvo el honor de ser la primera no sólo de la ciudad sino de todo el país, este sábado se realizará el balance del comité municipal de La Lisa y así durante todo el mes de noviembre tendrán lugar las restantes hasta diciembre.

Este proceso es la continuidad del 8vo congreso del PCC y tiene como finalidad principal evaluar objetiva e integralmente la implementación y el cumplimiento de las ideas, conceptos y directrices derivadas de la magna cita, con una visión crítica y autocrítica de la labor del Partido, en correspondencia con las particularidades de cada territorio.

Además se realizará la elección de los organismos intermedios de dirección de la organización, en este caso el nuevo comité municipal y el buró ejecutivo que le corresponderá conducir el trabajo en el próximo período.

P:¿Cómo han sido los preparativos previos a las asambleas?

LAP: Antes de llegar a este momento en que nos encontramos, se procedió en los núcleos del Partido, en las asambleas sindicales, los comités de base de la Unión de Jóvenes Comunistas, y en las comunidades a la discusión de las ideas, conceptos y directrices de cada lugar y la implementación de cómo trabajarlo en cada una de las estructuras, con un enfoque innovador para poder lograr resultados económicos a tono con las necesidades, no sólo de la nación, sino también de la provincia y de cada municipalidad.

También se realizaron las consultas de los propuestos como candidatos a miembros de los comités municipales del partido, y de sus buroes, que se elegirán en las asambleas. Es preciso destacar como algo distintivo que el informe de balance que se lleva a discusión ha sido una construcción colectiva, dijo la dirigente y argumentó:

A partir de la evaluación que hace el comité municipal se sometió al criterio de muchos centros importantes de la economía de cada municipio, se llevó a discusión a las comunidades para tener las opiniones en las comunidades, sobre todo las complejidades que atraviesa cada municipio y cómo se ha venido implementando todo lo derivado del Congreso de la organización.

P: Cuáles serían los temas generales?

LAD: Los temas relacionados con el funcionamiento del Partido, la actividad económica, la labor política ideológica, el papel del partido en la formación ideológica de las nuevas generaciones, la política de cuadros, el enfrentamiento al delito, a las ilegalidades, entre otros.

P: ¿En qué condiciones llega la capital cubana a este proceso?

LAP: Independientemente de las problemáticas económicas, financieras, consecuencias del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, de las 243 medidas aprobadas por el gobierno de Washington, con las cuales intentan asfixiar la economía cubana y desalentar a la población, considero que la capital llega a este proceso con un mayor fortalecimiento de sus estructuras, no sólo del Partido sino también de las organizaciones de masas, de la actividad del delegado y de los Consejos de la Administración.

De hecho, una expresión concreta es lo que se está haciendo hoy en 65 barrios de la capital, la transformación integral abarca no sólo lo constructivo sino también lo social, con la atención a las familias, a los núcleos más vulnerables, y dar solución a un grupo importantes de planteamientos, que por condiciones objetivas no se habían podido resolver, y otros aunque en menor expresión, que por cuestiones subjetivas no estaban resueltos.

La población agradece de corazón todo lo que se hace por su bienestar, y lo vemos cada vez que visitamos las comunidades, y ello también es el método que nos enseñó la dirección histórica del país y que nos exige la dirección del Partido, nuestro primer secretario que es ejemplo de ello, el vínculo con las masas. Creo que en sistema de trabajo estamos en mejores condiciones, aseguró la dirigente.

No podemos dejar de hablar de algo que hemos sufrido todos durante más de año y medio, la pandemia de la Covid-19. La Habana transitó por momentos muy complejos de transmisión de la enfermedad y lamentamos el fallecimiento de muchas personas, dijo Álamo Dueñas y argumentó:

Pero con el esfuerzo de todos, y con las medidas que adoptaron tanto del Consejo de Defensa Provincial primero, como del Grupo Temporal de Trabajo después, más el proceso de vacunación, y esa labor encomiable de nuestros científicos, que permitieron la soberanía de Cuba para la inmunización de toda la población, nos ha llevado a mejores condiciones desde el punto de vista higiénico- epidemiológico y pasar gradualmente a la nueva normalidad.

Recientemente en el discurso de clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez dijo que La Habana es la capital de la dignidad, y yo creo que ello responde a todo lo que se ha hecho durante todo este tiempo e implica un reto todo lo que nos resta por hacer, expresó la miembro del buró provincial del PCC y apuntó:

La idea es seguir fortaleciendo el trabajo de las estructuras del gobierno, de las organizaciones de masas y del partido para una mejor dirección en la provincia y que todos los procesos puedan avanzar.- concluyó.

Este sábado se desarrollará en el municipio La Lisa la Asamblea de Balance del Comité del Partido de la localidad y será una nueva ocasión para el debate y el enriquecimiento del trabajo en las filas de la organización política en beneficio del pueblo y el progreso del país.

imop/