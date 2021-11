Partido único en Cuba, garante de soberanía e independencia

Una de las campañas de más larga data contra la Revolución cubana apunta a cuestionarse la existencia de un único partido, el Comunista de Cuba (PCC).

Se trata de un tema recurrente y sobre el cual hay que volver, de cuando en vez, para mantener bien definidos los argumentos sobre los que se basa esta realidad en la mayor nación antillana.

A quienes “rabian” por este asunto fuera del país caribeño, lo primero a aclararles es que, por respeto a la soberanía, se trata de una cuestión que solo atañe a los cubanos.

Otro aspecto cardinal en este análisis es que el PCC no constituye un partido electoral, a diferencia de muchas naciones, donde es común que lo sean las organizaciones políticas.

¿Y por qué uno y no dos o más partidos?

Parte importante de la respuesta está en la historia misma de Cuba, que vivió el multipartidismo al estilo occidental durante casi seis décadas antes de 1959 y, por cierto, muy mal le fue.

Las condiciones excepcionales en que se desarrolla la Revolución cubana, asediada crecientemente por el imperialismo estadounidense, en lo que constituye un batallar constante por resistir la guerra económica, comercial, financiera e ideológica de la principal potencia mundial, obligan a cuidar con celo la unidad de las fuerzas revolucionarias, y esa unidad no se favorecería con la existencia de diversos partidos. Todo lo contrario: se debilitaría.

El Comandante en Jefe Fidel Castro, quien hizo de la Revolución su más trascendental obra, brindó en varias oportunidades argumentos irrebatibles al respecto.

En la clausura del X Período Ordinario de Sesiones de la Tercera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 27 de diciembre de 1991, explicó:

“El pluripartidismo es el gran instrumento del imperialismo para mantener a las sociedades fragmentadas, divididas en mil pedazos; convierte a las sociedades en sociedades impotentes para resolver los problemas y defender sus intereses.

“Un país fragmentado en diez pedazos es el país perfecto para dominarlo, para sojuzgarlo, porque no hay una voluntad de la nación, ya que la voluntad de la nación se divide en muchos fragmentos, el esfuerzo de la nación se divide en muchos fragmentos, las inteligencias todas se dividen, y lo que tiene es una pugna constante e interminable entre los fragmentos de la sociedad.

“Un país del Tercer Mundo no se puede dar ese lujo. Realmente se lo dan muchos, claro que hace rato que se lo vienen dando, y hace tiempo que gran parte de ellos están subyugados y dominados. (…)

“(…) De modo que tengo la más profunda convicción de que la existencia de un partido es y debe ser, en muy largo período histórico que nadie puede predecir hasta cuándo, la forma de organización política de nuestra sociedad.”

El 17 de abril del presente año, el General de Ejército Raúl Castro, entonces primer secretario del Comité Central del PCC, en la presentación del Informe Central al Octavo Congreso de esa organización, citó las siguientes palabras del líder histórico de la Revolución, pronunciadas el 14 de marzo de 1974:

“El Partido es la vanguardia del pueblo, la seguridad del pueblo, la garantía del pueblo. (…) La organización de vanguardia es fundamental. ¿Saben ustedes lo que le da seguridad a la Revolución? El Partido. ¿Saben ustedes lo que le da perennidad a la Revolución? El Partido. ¿Saben ustedes lo que le da futuro a la Revolución, lo que le da vida a la Revolución, lo que le da porvenir a la Revolución? El Partido. Sin el Partido no podría existir la Revolución”.

Raúl recordó que el contenido del Artículo 5 de la anterior Constitución de la República -redactado personalmente por Fidel- se mantuvo en la actual carta magna, con idéntico número y contenido que en la promulgada en 1976. En ambas, se consagra al Partido Comunista de Cuba como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia la construcción del socialismo.

“Por tanto -razonó Raúl-, el texto constitucional supone una enorme responsabilidad para todos los militantes, ya que la autoridad moral del partido único que garantiza y representa la unidad de la nación, emana precisamente de la ejemplaridad en el cumplimiento del deber y de los postulados constitucionales, así como elevadas cualidades éticas, políticas e ideológicas, en estrecho vínculo con las masas.”

En otra oportunidad, el 26 de julio de 1988, en el acto central por el XXXV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el líder histórico de la Revolución remarcó los elementos esenciales que justifican la existencia del unipartidismo en la patria de José Martí:

“Por eso hoy, en este 35 aniversario, hay una idea muy esencial, y es no olvidar nunca dónde estamos situados, que no es en el Mar Negro, sino en el Mar Caribe, no a 90 millas de Odesa, sino a 90 millas de Miami, con frontera en nuestra propia tierra, en una parte ocupada de nuestro territorio, con el imperialismo. Nuestro pueblo es el responsable de nuestro país; y nuestro Partido es el responsable de su política, de su línea, de su defensa.

“(…) Y debemos decir aquí, de una vez y por todas, que no necesitamos más que un partido, de la misma forma que Martí no necesitó más que un partido para hacer la lucha por la independencia de Cuba, de la misma forma que Lenin no necesitó más que un partido para hacer la Revolución de Octubre. Lo digo para que se quiten las ilusiones los que creen que aquí vamos a empezar a permitir partidos de bolsillo, ¿para organizar a quién, a los contrarrevolucionarios, a los proyankis, a los burgueses? ¡No!, aquí hay un solo partido, que es el partido de nuestros proletarios, de nuestros campesinos, de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores, de nuestro pueblo, sólida e indestructiblemente unido. ¡Ese es el que hay y habrá! (…)

“(…) Y nuestro Partido ustedes saben que salió del pueblo, no cayó del cielo, y que nuestros militantes son escogidos entre los mejores de la juventud y entre los mejores obreros. Esa fue también una innovación, algo absolutamente nuevo en la forma de crear y ampliar el Partido y que está presente en la historia de nuestro Partido, que siempre sometió la admisión en el seno del mismo a la voluntad de las masas, al criterio de las masas, al apoyo de las masas. Por eso nuestro Partido está tan vinculado con las masas.”

