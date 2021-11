Periódico estadounidense realza voluntad de Cuba de defender su soberanía

El periódico The Hill, editado en la ciudad de Washington, resaltó este jueves la voluntad de Cuba de defender su soberanía ante los intentos por desatar un estallido social.

La publicación reflejó las acusaciones del presidente cubano Miguel Díaz-Canel contra Washington, al que señala como principal coordinador y promotor de una protesta no autorizada por las autoridades cubanas, que los opositores pretenden llevar a cabo el próximo 15 de noviembre.

En un artículo firmado por el periodista Lexi Lonas, el medio oficial estadounidense citó las palabras pronunciadas este miércoles por el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, cuando aseguró que el gobierno estadounidense está ayudando a planificar una protesta en un nuevo intento por desestabilizar el país.

The Hill es un periódico y sitio web de periodismo político estadounidense publicado en Washington D. C, centrado en la política, negocios y relaciones internacionales. La cobertura de The Hill incluye el Congreso de los Estados Unidos, la Presidencia y las campañas electorales.

Fuente: Radio Rebelde

